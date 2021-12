Imbassahy se segura, apesar da forte pressão

Se antes o mundo político nada apostava sobre a permanência de Antônio Imbassahy na Secretaria de Governo, agora já não se tem tanta certeza assim, apesar de o PMDB ter entrado no bloco dos que pedem a saída dele.

Brigado com o PSDB, o seu partido, e com o amigo Aécio Neves detonado no escândalo da JBS, Imbassahy tinha um único trunfo: Michel Temer gosta dele. E o banca.

Como a desincompatibilização para quem vai disputar as eleições de 2018 é em abril, o mais provável é que ele fique.

Aliás, em agosto, durante a festa de São Lázaro, Imbassahy foi lá pedir a proteção do orixá Omolu/Obaluaiê, também reverenciado no mês. Funcionou, ao que parece.

Dinheiro pouco

Mário Alves de Araújo, agente de combate a endemias da Secretaria da Saúde de Salvador, se aposentou no fim do mês passado. Conforme portaria assinada pelo diretor de previdência da Secretaria de Gestão, Daniel Ribeiro Silva, ele vai ganhar R$ 145,46.

É proporcional ao tempo que contribuiu, justifica a portaria. Mas, cá para nós: e pode alguém ganhar menos que o mínimo?

Tiro errado

Sobre a nota Tiro errado, publicada domingo, em que o presidente do Sindicombustíveis, José Augusto Costa, critica a decisão do Ministério do Trabalho de obrigar os postos de gasolina a botarem quebra-molas, o chefe da inspeção do trabalho na Bahia, Flávio Nunes, diz não ser verdade que a Bahia registrou apenas um acidente. Cita que as comunicações de acidentes de trabalho, emitidas pelos próprios postos, apontam que no Brasil houve 207 atropelamentos ano passado, dos quais 164 com fraturas.

E em Salvador, nos últimos dois anos, houve seis acidentes, quatro com fraturas.

Tiroteio no oeste

A depredação do sistema de irrigação da Fazenda Igashi, em Correntina, rendeu bom tiroteio midiático, nas redes e no ti-ti-ti.

Produtores dizem que 'a agressão', praticada por supostos ambientalistas, pode ser um ato a serviço dos interesses dos EUA, incomodados com a alta produtividade da soja no pedaço e também da qualidade do algodão.

Se chega a tanto, não se sabe. Mas, para técnicos que atuam na área, dois fatos são consideráveis: o estrago foi tão grande que parece ato de terror, mas há também a crise hídrica. Irrigação consome 70% da água disponível.

No Aeroclube

Ivan Ramos, ex-vereador, diz que se ACM Neto prometeu iniciar o centro de convenções do Aeroclube em abril, começa, mas não termina: 'Como, se ele é candidato?'.

Luislinda, a gênese

O deputado federal João Gualberto, que no próximo sábado será reeleito presidente do PSDB na Bahia, diz que a nomeação de Luislinda Valois para o Ministério dos Direitos Humanos (feita nos tempos em que Temer ainda estava em lua de mel com o poder) não aconteceu sob as bênçãos do partido:

– Eu nem sabia. Quando eu soube, já estava no Diário Oficial.

Ela foi nomeada por Aécio Neves, por sugestão de Antônio Imbassahy.

Nova chance — Luislinda foi candidata a deputada federal pelo PSDB em 2014 e teve exatos 9.557 votos. Ela pretende tentar de novo no ano que vem e já avisou ao Planalto que se desincompatibiliza em abril.

Se prometer combater a escravidão no Brasil com salário de R$ 61 mil, quem sabe?

POUCAS & BOAS

* A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realiza quinta e sexta, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o 15º Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria (Enasi). No primeiro dia, a nova lei trabalhista estará em pauta.

* Entre os palestrantes estão o professor da Universidade de São Paulo (USP) José Pastore, o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Alexandre Furlan, e o juiz do Trabalho Rodolfo Pamplona. O presidente da Fieb, Ricardo Alban, fará a abertura.

* A Fundação Pedro Calmon inicia amanhã uma programação focada no novembro negro. Começa instalando a comissão organizadora das comemorações dos 220 anos da Revolta dos Búzios, e à noite, no espaço Xisto, a celebração dos 42 anos de Independência de Angola, com a participação do embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme.

