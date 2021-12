Imbassahy reassume para votar com Temer

O deputado Antônio Imbassahy (PSDB), hoje ministro da Secretaria de Governo, está entre os 14 que devem deixar os ministérios para reassumir o mandato e assegurar votos contra a aceitação do prosseguimento do processo em que o presidente Michel Temer é acusado de corrupção.

O governo já dá a vitória como favas contadas, mas Imbassahy diz que é 'como reforçar o time em campo'. Ele admitiu ontem que pode ser 'exonerado'.

– É provável que eu tome o mandato na Câmara ao lado dos outros ministros. Mas essa questão será decidida pelo presidente Temer nesta terça.

Sai Medrado — Quem está no mandato na vaga de Imbassahy é Marcos Medrado (PR), que é aliado de Rui Costa, mas que lá em Brasília também é aliado do governo.

Nova FGM

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), anuncia que a nova sede da instituição vai dar uma boa ajuda na revitalização do Centro Histórico de Salvador. Vai ficar no antigo Hotel Castro Alves e três imóveis anexos.

Terá café-teatro, salas para cursos, oficinas e ensaios, além de auditório.

O Iphan já deu início às obras. Vão custar R$ 8 milhões, além do R$ 1,5 milhão que a prefeitura desembolsou na desapropriação.

Gasolina a rodo

Ao prestar contas dos seus primeiros seis meses como prefeito de Candeias, o médico Pitágoras Ibiapina (PP), o Dr. Pitágoras, revelou um dado curioso: só de combustíveis poupou quase R$ 700 mil . Ou seja, no mesmo período em 2016 foram gastos R$ 1.168.000, e agora R$ 408.563.

Pelo visto, era uma farra de gasolina.

Portas abertas

Ângelo Coronel (PSD) aproveitou o recesso da Assembleia para dar um upgrade na Casa. Entre as novidades, lá vão duas:

1 – Cada lugar no plenário, onde os deputados sentam, vai ter um tablet, como em Brasília, para que eles possam ter acesso à internet de lá mesmo.

2 – Deputado vai marcar presença agora pelo sistema biométrico, o que torna impossível alguém marcar presença de ausentes, uma prática comum.

Ele quer que hoje (14h30), na reabertura, todos tenham acesso ao plenário.

Custo — A reforma custou algo em torno de R$ 300 mil, mas, segundo Coronel, só com o turnão durante o recesso (implantado com Marcelo Nilo) ele poupou R$ 1 milhão, entre o corte de despesas com restaurante, água e luz.

Crise dupla

Alexandre Brust, hoje presidente da Companhia Baiana de Pesquisas Minerais (CBPM), completa, dia 6, 80 anos, 51 dos quais na Bahia. Ele, que nasceu no Rio Grande do Sul (virou baiúcho) e sempre teve estreitas ligações com Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio, diz que ao longo da vida vivenciou cinco crises, a renúncia de Jânio Quadros em 1961, a derrubada de João Goulart em 1964, a morte de Tancredo Neves em 1985, o impeachment de Collor em 1992 e a queda Dilma em 2016, mas nunca viu nada como a atual:

– Em nenhuma houve crise econômica. A de hoje é justamente porque Temer tramou para derrubar Dilma.

POUCAS & BOAS

* A Fundação José Silveira entrega quinta (10h) o novo Setor de Terapia Ocupacional Infantil do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR). As novas instalações resultaram da parceria com a Rede Subway na Campanha Dia do Bem 2016. Quinta será lançado também o Dia do Bem 2017, com Gilmelândia, Adelmário Coelho e Felipe Pezzoni.

* Sobradinho, o município da barragem do mesmo nome, já anda às voltas com o baixo volume do lago (quanto menos energia gerada mais perde royalties) e com outra má notícia: bandidos explodiram sábado a agência local do Banco do Brasil. A agência mais próxima é em Juazeiro, a 32 km.

* A assessoria da Conder diz que ao contrário da nota Beco sem saída, publicada domingo, o viaduto que conecta a Av. Noide Cerqueira com a BR-324 ainda não está pronto. Diz que trabalha na finalização das obras e, conforme o projeto, haverá uma terceira faixa na 324, em ambos os sentidos. Ok, mas beco sem saída é como o povo chama, do jeito que está.

