Imbassahy balança, muito mais para cair

A passagem de Antônio Imbassahy como sucessor de Geddel na Secretaria de Governo está por um triz. Sem base de sustentação nem em seu partido, o PSDB, e nem mais em ninho político nenhum. Está só. Ou quase. Confia na amizade pessoal com Temer e Marcela para se garantir.

Imbassahy tornou-se ministro pelas bênçãos de Aécio Neves. Quando o senador mineiro caiu em desgraça no caso JBS, ele manteve-se leal. E está indo junto.

A banda anti-Temer liderada pelo senador cearense Tasso Jereissati, presidente em exercício, se ouriçou quando Aécio ameaçou voltar para a presidência, de onde foi deletado logo após o escândalo Joesley.

Acabou que Tasso e Aécio fizeram um acordo com a vitória do primeiro, que permanece no cargo. Para Imbassahy foi letal.

Dos outros tucanos baianos, Jutahy Júnior é aliado do senador José Serra, de São Paulo. E João Gualberto, independente, mas mais chegado ao governador Geraldo Alckmin.

Nesse jogo, Imbassahy fica rigorosamente só. Ou melhor, só tem Aécio. E em cima de Temer a enorme pressão do PMDB e centrão sobre a infidelidade dos tucanos.

Novo partido — Nesse rififi, a única coisa certa é que Imbassahy não ficará no PSDB. Numa articulação lá por cima até se tentou acertar a ida dele para o PMDB e assim se segurar. O PMDB disse não. Ou melhor, não a ele, mas pelo cargo, tudo. Argui direito adquirido desde os tempos de Geddel.

Imbassahy andou conversando com Benito Gama, do PTB, e também o PRB.

Esperando Temer — Em Brasília, se disse que a queda de Imbassahy só ainda não aconteceu porque Temer está na China.

Na volta, tem dois caminhos, ou arranjar outro lugar para Imbassahy ou tirar.

"O Brasil foi sequestrado por um bando de políticos inescrupulosos que reduziram as instituições a frangalhos"

Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

"O cara rouba R$ 1 bilhão e vai devolver R$ 76 milhões e joga os inimigos políticos dele. Imagine! Como fica?"

Pedro Taques, governador do Mato Grosso, delatado pelo antecessor, Sinval Barbosa, na reação.

A guerra dos camarões

Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, o deputado Eduardo Salles (PP) passou a engrossar o coro das lideranças agropecuárias que protestam contra a queda da liminar que abriu as porteiras para o Brasil importar camarão do Equador.

– Os camarões do Equador trazem para cá 10 doenças. Agora, eles não deixam o camarão brasileiro entrar lá porque leva uma doença. É desleal, até porque quem bancou a liminar que caiu foram os exportadores equatorianos.

Primeiro embate

ACM Neto, via DEM, ganhou na Justiça o primeiro embate do ano envolvendo propaganda política: o PCdoB vai ter que tirar o trecho do programa do partido veiculado na tevê que associa Neto a Temer.

Querelas grapiúnas

A pretensão do prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, de lançar um candidato a deputado estadual para minar o deputado Augusto Castro (PSDB), não preocupa o tucano, pelo que ele diz:

– A competição é tão saudável quanto democrática. Vamos ao debate.

Lá atrás, na pré-campanha de 2016, Augusto almejava o apoio de Fernando, que estava todo complicado com a Justiça.

Fernando acha que ele não foi leal ao procurar documentos que o incriminassem. E agora quer ver o diabo, mas não Augusto.

POUCAS & BOAS

Dom Murilo Krieger, que é catarinense, recebeu ontem na Assembleia o título de Cidadão Baiano. 'Isso aqui é como se estivesse dizendo, olha, agora nós o estamos reconhecendo como um dos nossos'. Ele condenou as agressões à natureza, 'uma dádiva de Deus'.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Outro lado

Contam que Heitor Dias (prefeito de Salvador, depois senador) era pouco chegado a dizer 'não'. Adotava mais o estilo 'um jeitinho para tudo'. Prefeito, estava na rua quando um jovem o abordou:

– Dr. Heitor, eu...

– Meu filho, amanhã na prefeitura. Vá lá que eu resolvo tudo.

Dia seguinte o jovem se anunciou no gabinete, foi prontamente recebido:

– Meu filho, pode ir tranquilo que amanhã mesmo sua nomeação estará no Diário Oficial.

– Dr. Heitor, não é nada disso. Eu sou é o cobrador do Clube Bahiano de Tênis. O senhor está com algumas mensalidades atrasadas...

Heitor o abraçou. E quitou.

