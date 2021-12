Imbassahy apostou: ganhou ou perdeu?

Agora que deixou o governo Temer, prenunciando o provável rompimento dos tucanos, que deve ocorrer hoje durante convenção do PSDB, em Brasília, Antônio Imbassahy retorna à Câmara de Deputados isolado dentro da bancada baiana tucana.

Único a defender o governo por meses e contrário ao rompimento, batendo de encontro às ideias do presidente estadual da sigla, Jutahy Magalhães Jr., Imbassahy, agora, terá de dar seu jeito.

O ex-ministro apostou alto em crescimento político ao apoiar Temer com afinco, mas, na realidade baiana, há controvérsia sobre se isso lhe rendeu frutos ou não. Há quem diga que ele permanece do mesmo tamanho de antes de ser ministro.

Balança – Imbassahy tem posição minoritária dentro do partido. Parte do PSDB afirma que nenhum dos 20 prefeitos do partido está com ele, mas com Jutahy. Além disso, Jutahy teria apoio financeiro do empresário e deputado João Gualberto.

Já outra parte afirma que Imbassahy “sai forradinho de votos”. Essa ala conta que alguns prefeitos, na dividida com João Gualberto, preferiram Imbassahy porque quando ele tinha a caneta na mão largou emendas. O caso é pensar se, entre a força das emendas e o repúdio a Temer, o que pesará mais na balança.

2018 – Nos bastidores do tucanato baiano o que se diz é que, apesar das divergências, não há inimizade e que Imbassahy teria espaço para sair candidato a deputado federal, se assim quiser.

Mas em outras coxias se comenta que ele ainda nutre esperanças de ocupar a vaga ao Senado na virtual chapa de ACM Neto (DEM) ao governo, espaço que também está na mira de Jutahy.

Antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca

A Lava Jato fez um trabalho extraordinário, ela está conseguindo recuperar R$ 1,4 bilhão, mas ela significou um prejuízo ao país de R$ 140 bilhões A Lava Jato fez um trabalho extraordinário, ela está conseguindo recuperar R$ 1,4 bilhão, mas ela significou um prejuízo ao país de R$ 140 bilhões

Tudo pela chapa

Jutahy, aliás, tem rodado interior afora com Neto. Não só ele, Zé Ronaldo também (DEM). Na quinta-feira, estiveram em Barreiras: Neto fala, passa o microfone para um e depois para outro. Neste ritmo, a chapa pode ir tomando essa cara.

PMDB – Apesar de não levar vantagem em relação a Jutahy nesse caso específico, nada indica, por enquanto, que Imbassahy vá sair do PSDB. De olho na chapa, ele já chegou até a articular sua mudança para o PMDB, meses atrás. Na época, Lúcio não gostou da interferência externa e a coisa não andou. Mas, agora, com os dois irmãos Vieira Lima enrascados, uma liderança pode se fortalecer dentro do partido, a do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis.

adblock ativo