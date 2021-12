Ibope e Bapesb só divergem com Souto

Os números do Ibope ontem divulgados pela TV Bahia mostram um detalhe curioso em relação aos do Babesp, ou DataNilo: eles são similares em todos os itens, menos entre os dois principais candidatos ao governo, Rui Costa, governista, e Paulo Souto.

Na avaliação do governo de Jaques Wagner, os dois apontam 29 de bom e ótimo; na regular, o Ibope dá 41 e o Babesp, 39 (empate técnico); e no ruim/péssimo, 26 a 26.

Com Rui Costa, os dois se igualam. O Ibope dá 27 e o Babesp, 28. Com Lídice também, 7 para o primeiro e 9 para o segundo (também empate). E nos demais candidatos, tudo igual.

A divergência substancial está com Paulo Souto. O Ibope aponta 43 e o Babesp, 37, nada menos que seis pontos de diferença.

Outro detalhe: no somatório do Ibope, os da oposição juntos totalizam 37, contra 43 de Souto. Por aí, não dá segundo turno.

No Babesp, Souto tem 37; Rui, 28; Lídice, 9; Marcos Mendes, 1; e Renata Mallet, 1, totalizando 39, o que configura o segundo turno.

Em suma, mais uma vez, alguém está mentindo. É só esperar a urna e conferir.



Senado - Na disputa do Senado deu Geddel 33, Otto Alencar 29 e Eliana Calmon 4.

Traduzindo: Otto encostou em Geddel, que diz não estar preocupado:

- Eu não discuto pesquisa. Vou ganhar a eleição por um voto.

Fala Rui - Rui Costa diz que não dá importância aos números do Ibope, por ele chamado de DataNeto.

- Agora, na reta de chegada, ele ajusta os números para não ficar desmoralizado.

Bom, mas pouco

Depois de apresentar o relatório da auditoria interna do TJ-BA, o presidente Eserval Rocha se reúne hoje com o presidente da comissão do concurso público para servidores, desembargador Osvaldo Bonfim.

A expectativa é que 200 vagas sejam abertas em provas que serão realizadas entre o final deste ano e o início do próximo.

O edital será lançado nos próximos dias. Mas a presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Marielza Brandão, acha pouco. Duzentas vagas representam apenas 2% das dez mil necessárias.

Bandidagem vampiresca

Os bandidos tomaram conta do Largo de Nazaré, um enclave onde estão os hospitais Santa Isabel e Manoel Vitorino e a Maternidade Climério de Oliveira, atuando dia e noite.

O banco de sangue da Rua do Limoeiro, por exemplo, uma das referências de Salvador no setor, já foi arrombado duas vezes, a última na noite de anteontem. Levaram notebooks, celulares, além de outros equipamentos, o que complica bastante o serviço, segundo o gerente Jorge Santiago:

- É muito constrangedora a situação. Não trabalhamos com dinheiro, só com papéis. Mas nos deixa inseguros. Na rua, temos assaltos todo dia. À noite, o arrombamento.

Jogo duplo

Aloísio Andrade, ex-deputado e ex-prefeito de Elísio Medrado, estava anteontem ao lado de ACM Neto na solenidade de lançamento do programa de parcelamento de débitos. Alguns dos presentes ficaram intrigados.

Aloísio não foi lá parcelar débitos, porque nem mora em Salvador, e é pai do deputado Rogério Andrade, do PSD, partido de Otto Alencar, e diz apoiar Rui Costa.

Lá atrás, Rogério já recebeu uma doação de R$ 50 mil do PSDB, o partido de Aécio.

Carta na manga - Aliás, é com os governistas que estão dando apoio incubado a Paulo Souto que a oposição conta para instalar a pretendida CPI do Instituto Brasil.

Eles dizem: se Souto ganhar, a coisa vai.

Dobradinha atacadista

E por falar em dobradinhas exóticas, quem também faz dobradinha é João Gualberto (PSDB), ex-prefeito de Mata de São João, candidato a federal com Paulo Souto, e Mirela Macedo, vereadora em Lauro de Freitas, do PSD de Otto Alencar, que apoia Rui. Na Estrada do Coco há placas da dupla aos montes.

Gualberto já foi dono de supermercado e é amigo de Teobaldo Costa, dono da rede Atakarejo, marido de Mirela.

A Serrana Empreendimentos, de Gualberto, doou R$ 78 mil para ela.

Abdicação fiscal

Sobre a nota Abdicação fiscal, ontem publicada, o presidente do TCE, Inaldo Paixão, esclarece o seguinte:

1 - A questão de ordem, discutida na sessão plenária do dia 23 (anteontem), foi suscitada pelo conselheiro Zezéu Ribeiro, arguindo que os repasses da Secretaria da Saúde (Sesab) para a Fundação José Silveira tinham sido objeto do processo nº TCE/007576/2011 e que o processo nº TCE/003923/2012, pautado pelo conselheiro Pedro Lino para ser apreciado na citada sessão, tratando de matéria semelhante, deveria ser anexado àquele processo. Em 15/12/2011, o conselheiro Pedro Lino pautou o processo nº TCE/007576/2011, mas o retirou de pauta, ao saber que não seria o relator.

2 - Esse processo (TCE/007576/2011) encontra-se no Gabinete do Conselheiro Pedro Lino. Assim, esta Presidência, em resposta à questão suscitada pelo conselheiro Zezéu Ribeiro, determinou a conversão do processo nº TCE/003923/2012 em documento a ser anexado ao processo que originariamente tratou da matéria (TCE/007576/2011). E determinou que a Assessoria Jurídica do Tribunal apresente em 15 dias o parecer sobre a quem cabe a relatoria do processo nº TCE/007576/2011, o que foi acatado pelo Plenário.

POUCAS & BOAS

No embalo das Olimpíadas do Rio, em 2016, o jornalista esportivo Orlando Duarte, que cobriu dez Olimpíadas, lança o livro Olimpíadas - a história completa dos jogos de 1896 a 2014. Ele está sendo convidado a vir à Bahia para ver o que é empenho antiolímpico: não temos uma piscina olímpica nem um centro de treinamento de atletismo.

A 3ª edição deste ano da série Contação de Histórias em Inglês, realizada pela Acbeu em parceria e a Maple Bear, com apoio da Livraria Cultura do Salvador Shopping, será sábado (17h) com a professora Gisele Hensel, da Maple. O evento é para crianças de 4 a 8 anos.

O reitor da Ufba, João Salles, e a ministra Tereza Campelo (Desenvolvimento Social) firmaram ontem um acordo de cooperação para o Instituto de Saúde Coletiva da Ufba (ISC) integrar o time de instituições que vai avaliar os impactos de programas sociais do governo sobre a vida dos cidadãos.

