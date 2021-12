Ibope e Babesp divergem mas estão próximos

Embora a divulgação da pesquisa do Babesp (DataNilo) terça tenha provocado imenso alarido, especialmente pelo crescimento de Rui Costa, a do Ibope, ontem divulgada pela TV Bahia, confirmou: o candidato governista de fato cresceu após o horário eleitoral.

Olhando a sequência dos dois, a rigor, o salto de Rui foi maior no Ibope, onde ele pulou de 15 para 24, nove pontos. No Babesp, o salto foi de 21 para 27, ou seis pontos.

Mas 24 e 27, ponderando a margem de erro, os dois estão no mínimo bem próximos.

A divergência mesmo está com relação a Paulo Souto. O Ibope dá 46, a maior pontuação por ele obtida no próprio instituto (começou com 42, pulou para 44 e agora 46). Já o Babesp mostra um decréscimo de 41 para 39.

No frigir dos ovos, apesar da gritaria, os dois estão dizendo quase a mesma coisa.

Wagner ironiza -Jaques Wagner reagiu de forma irônica aos números da pesquisa Ibope ontem divulgada:

- Eles já começaram a ajustar seus números à realidade da campanha. Sempre estivemos convictos da vitória de Rui e Otto.

Ele ressalva, porém, que 'os números ainda estão abaixo do que está acontecendo'.

Negromonte cala

Mário Negromonte não quis falar sobre a representação que o presidente do DEM na Bahia, José Carlos Aleluia, fez ontem contra ele no TCM por conta do suposto envolvimento no escândalo da Petrobras.

Limitou-se a dizer que foi deputado federal por seis mandatos, é ficha-limpa e, no caso da Petrobras, nada há contra ele. E concluiu

- Aleluia é meu inimigo pessoal.

Mas Leão ataca- Mas o deputado federal João Leão (PP), vice de Rui Costa e amigo de Negromonte, tomou as dores e partiu para o ataque contra Aleluia:

- Quem tem rabo de palha não toca fogo no rabo dos outros. Aleluia devia ficar calado. Ele já esqueceu da CPI dos Anões do Orçamento? Quem quiser saber essa história leia o livro de Fernando Rodrigues A Farsa da CPI do Orçamento. Se Aleluia é tudo isso que diz, deveria se propor a abrir os sigilos bancários dele da época da CPI, e Negromonte abriria os dele agora. Aí veríamos quem é quem.

Nos conformes

O crescimento de Rui Costa não surpreende a oposição. Desde o início da campanha tanto Paulo Souto quanto Geddel diziam que era natural que ele, como candidato dos governos federal e estadual, crescesse.

A questão é: até que ponto Rui vai?

Tempo de murici

Walmir Assunção (PT), deputado federal e candidato à reeleição, na contramão de petistas que defendem a realização de eleições de vereador a presidente de uma só vez.

- Os prefeitos só iam cuidar deles.

Fechando o corpo

Marina Silva terá nova agenda em Salvador nos próximos dias. Quer fazer o mesmo roteiro que Eduardo Campos fez uma semana antes do acidente que o matou.

Na agenda de Marina está uma série de encontros com líderes de religiões de matriz africana, que olham para ela com certa apreensão, por ser evangélica.

Em síntese, vem fechar o corpo.

Dilema internacional

Jan Piotrowski, jornalista polonês que trabalha para o jornal inglês The Economist, concluiu ontem o périplo baiano de uma reportagem sobre as eleições no Brasil:

- Vim à Bahia porque queria entender como é que a presidente Dilma lidera as pesquisas num estado em que o líder na esfera estadual, o Paulo Souto, é da oposição.

E entendeu? Ele acha que sim.

Nasce o PAI

O Brasil tem hoje 32 partidos disputando as eleições, mas em 2016 teremos mais. Um já é certo. O Partido dos Pensionistas, Aposentados e Idosos (PAI) está engatilhado. Margarida Lopes de Araújo, presidente da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência e Receita Federal (Anfip) e do PAI-Mulher:

-Os idosos vão se sentir representados.

Bora Baêêêa!

Uma nova disputa eleitoral promete movimentar a Bahia. Não, não é a briga pelo governo, Senado, Câmara ou Assembleia, mas pela presidência do Bahia.

O diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, aparecia como candidato único, mas um grupo de sócios e dirigentes está se organizando para lançar a candidatura do ex-interventor Carlos Rátis.

Dizem que Rátis, pelo trabalho realizado, continua em alta. A eleição será em dezembro, pelo voto direto dos sócios.

POUCAS & BOAS

A Paralela ganhou um novo ponto de engarrafamento, na saída do recém-inaugurado viaduto que liga o Imbuí à avenida, na altura do Condomínio Amazônia. Juntam os carros que saem dele com os que entram na via marginal, trava tudo. Pouco adiante há uma entrada novinha nunca usada. Nasceu e vive tapada com gelo baiano.

As inscrições para o concurso do Corpo de Saúde da Marinha abriram ontem e seguem até o dia 10. São 77 vagas para médicos, em diversas especialidades. A remuneração inicial é de R$ 8,8 mil. Mais informações no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Heraldo Rocha, presidente do DEM em Salvador, diz que no rastro do fechamento do Hospital Espanhol, a Bahia está cheia de bombas similares pelo interior afora. Cita o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga, da Santa Casa e administrado pela Fundação José Silveira, que também entrou na UTI.

O Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Sindhosba) realiza hoje e amanhã no Mundo Plaza o III Fórum de Relações Trabalhistas da Bahia.

Em relação à denúncia de inquilinos do Centro de Conveniência Matatu, na rua dos Bandeirantes, 100 (antiga Peixaria), de uma construção sem alvará, a Sucom informa que agentes estiveram no local, no último sábado, e autuaram e embargaram a obra.

Colaborou: Biaggio Talento

