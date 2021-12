Ibama libera Porto Sul, mas quem vai construir?

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Comissão da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul na Assembleia, recebeu a confirmação ontem em audiência em Brasília, da presidente do Ibama, Marilene de Oliveira, da completa liberação das obras do Porto Sul. A notícia suscita uma interrogação e uma ironia.

Quem vai construir, se a Bamin, dona da concessão, mesmo sob pressão do governo baiano para decidir se vai pegar ou largar, não decide nem sai de cima?

A ironia: quando estava tudo bem, a economia e a política, foi a maior lenga-lenga para liberar a licença. E ela sai agora...

Nem o mais otimista defensor se anima.

Direito de invadir

A prefeitura de Feira de Santana ganhou na Justiça o direito de entrar em 12 mil imóveis existentes na cidade que estão abandonados para combater o Aedes aegypti.

Foi lá que a chikungunya se instalou e se espalhou pela Bahia e até hoje é um terror.

Francisca Oliveira, coordenadora de Vigilância Epidemiológica da prefeitura, diz que vai bolar um plano para entrar nos imóveis suspeitos de ser focos.

Setps emparedado

A desembargadora Maria da Purificação, do TJ, estabeleceu ontem multa diária de R$ 10 mil ao Setps caso não seja cumprida a decisão que assegura a gratuidade para policiais nos transportes públicos.

O pedido da multa foi feito pela PGE informando à desembargadora de que o Setps não estava garantindo a gratuidade, decisão proferida por ela própria.

Convocação e terror — A informação vem a calhar. Em seu site, a Aspra (Associação de Policiais e Bombeiros da Bahia) publicou cartaz convocando a tropa da PM para uma reunião hoje em sua sede (Bonfim), com a presença do deputado soldado Prisco, para discutir o assunto.

Nas redes sociais, como o WhatsApp, o terror na forma de aviso à população: que todos tomem cuidado porque, com a cidade despoliciada, os assaltos vão aumentar.

"Se existem parcelas em atraso, é uma questão comercial que diz respeito a mim e ao credor. Não podendo, jamais, em tempo algum, sob risco de grave ação judicial a quem afirme que tal atraso se deve a falta de recursos escusos. Afirmações caluniosas e infames! Filho da p..."

Fernando Collor, senador, em discurso que ele encerrou xingando o procurador Rodrigo Janot por ter desaconselhado a devolução dos seus carros caros.

Na orla de Itapuã

Apreensivos depois de terem ouvido que permissionários do Mercado do Peixe do Rio Vermelho serão transferidos para o de Itapuã, os permissionários dos 13 quiosques da orla de Itapuã, que tiveram as instalações derrubadas com as obras lá, podem dormir em paz.

A secretária da Ordem Pública, Rosemma Maluf, diz que uma coisa nada tem a ver com a outra.

Últimos instantes

O argentino Horácio Fidel Lopez, dono da churrascaria Carne na Brasa, tinha acabado de dar uma entrevista a um repórter de A TARDE, para uma matéria sobre empreendedorismo, que sairia domingo, quando foi assassinado. Ele disse que ia tudo bem, com ressalvas. E, por ser estrangeiro, sentia-se prejudicado.

O dono do terreno, segundo um vizinho, é um brasileiro que mora nos EUA.

Pesquisas à solta

Começou a encher nos quatro cantos da Bahia (a começar por Salvador) a maré de pesquisas de intenções de voto para 2016.

Aduba o ti-ti-ti, mas a serventia acaba aí.

Só para lembrar, um ano atrás, a esta altura do campeonato, Rui Costa tinha 2,5% e hoje é o governador.

Questão de foco

O deputado Antônio Henrique Júnior (PP) diz que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente precisa focar na quantidade de água outorgada do aquífero de Urucuia que é destinada à irrigação na região oeste.

Atualmente, a distância entre os pontos de captação de água é determinado de forma-padrão em todo o estado.

Ele acha que lá importa mais a quantidade. Distância é secundário.

Água no feijão

Rui Costa, ao lado de Jaques Wagner, irá amanhã a Morro do Chapéu e enfrentará protesto de grupos que não gostaram da ideia de privatizar a Estrada do Feijão.

A BA-052, ou Estrada do Feijão, tem 459 km e liga a cidade de Feira de Santana a Xique-Xique, cruzando dezenas de municípios.

A rodovia foi construída.

POUCAS & BOAS

Oziel Araújo, o vereador mais votado do PT em Camaçari em 2012, anunciou ontem que está saindo do partido. Diz estar insatisfeito com o prefeito Ademar Delgado e inclina-se a ir para o DEM.

Relator do projeto de lei antiterrorismo, de autoria do Executivo, o deputado Arthur Maia (SDD) tirou no seu parecer, ontem apresentado, o artigo que trata dos movimentos sociais. Ele diz que movimentos sociais, sindicais e religiosos, em caso de cometerem excessos, responderão via Código Penal.

Ausente nas duas primeiras sessões da Assembleia no segundo semestre, o deputado Paulo Rangel (PT), que é de Paulo Afonso, 'bombou' nos sites da terra. Dizem lá que ele é o campeão de faltas no primeiro semestre, com 30, e caminha para repetir a dose no segundo.

O escritor Marcos Peralta lança amanhã (18h), na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia (ex-Iguatemi), o livro Estalos e Faíscas nas Asas do Vento. A iniciativa integra as comemorações dos seis anos do projeto Fala Escritor.

O advogado Tiago Cedraz, filho de Aroldo Cedraz, presidente do TCU, continua sendo o assunto principal na região do sisal (ele é de Valente). Envolvido na Lava Jato (é acusado de receber propina para passar informações privilegiadas), leva a reboque Luciano Araújo, presidente do SDD na Bahia.

Uma missa hoje (12h), celebrada por dom Gilson Andrade, bispo auxiliar de Salvador, na área externa da capela do Hospital São Rafael, vai marcar a passagem dos 41 anos do Monte Tabor na Bahia.

Colaboraram: Paulo Oliveira e Luiz Tito

