Hotel tem novos planos para espaço

O Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, tem novos planos para produção de um espaço cultural visando investir mais pesado a fim de atrair a clientela e cativar visitantes numa das unidades da rede hoteleira mais tradicionais da cidade.

A estratégia, ainda em desenvolvimento pelos gestores, teve o efeito imediato do fechamento do Café Rubi, ponto de encontro de cultura há seis anos e meio, bem perto de completar o expressivo número de 700 apresentações – o balanço final ficou em 698.

A gestora do espaço, a bailarina do Teatro Castro Alves, formada em dança, promotora e artista, Eliana Pedroso, tenta esconder a decepção, ao apostar em “novos rumos” dentro do negócio de shows e espetáculos.

– O hotel queria um maior aporte financeiro que estava fora dos parâmetros da empresa – explicou Eliana.

Restaram “mensagens e mais mensagens” dos amigos e frequentadores, igualmente desapontados pelo súbito fechamento de uma casa capaz de realizar 342 espetáculos desde 2014.

Longevidade – Eliana tocava o empreendimento junto a seu companheiro Paulo, falecido ano passado, depois de 17 anos juntos. Das centenas de shows, o que ela lembra com mais paixão foi o de Marcos Valle, por ser fã do cantor da jovem guarda, desde a mocidade.

Embora trabalhando sem patrocínio, a organização da gestora e sua apaixonada dedicação ao Café Rubi podem ajudar a explicar a longevidade da empresa, numa média superior à maioria das casas de show da cidade. Eliana sabe até o número de expectadores presentes até fechar as portas: 72.120.

“Nunca fiz dossiê de qualquer pessoa que seja na minha vida. Nunca espionei ninguém. Nem vi um aparelho de grampo telefônico. Não sei como se opera, como se parece”

Lucas Tristão,secretário estadual de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, ao negar que tenha feito um dossiê contra os deputados do Rio de Janeiro

Adeus ao PSL

Pré-candidato a prefeito em Feira de Santana, o deputado estadual e presidente do Fluminense de Feira, Pastor Tom (PSL), espera na próxima semana anunciar seu novo partido. Em rota de colisão com o presidente do Partido Social Liberal em Feira, o secretário municipal do Trabalho, Esportes e Lazer de Salvador (Semtel), Alberto Pimentel, o político afirma que saída é por falta de diálogo.

– Eu acho que política se faz conversando, dialogando. Então é melhor eu recuar e procurar um partido em que eu venha ser ouvido e respeitado – diz o parlamentar.

Além das divergências com Pimentel, outro fato que fez o deputado optar pela saída foi a opção da legenda em romper com o Presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido).

POUCAS & BOAS

Projetos de atletas, equipes e eventos esportivos podem ser inscritos na primeira chamada anual do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico (FazAtleta), entre os dias 11 e 18 de março. As propostas devem ser entregues na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Dois conjuntos de Veículos Aéreos Remotamente Pilotados (VARP) – mais conhecidos como drones, foram cedidos pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) para o Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO) para reforçar o trabalho da Polícia Militar na região. Entre as ações desenvolvidas para maximizar a segurança regional, um dos destaques é a Operação Safra, que está na sua 6ª edição e além das cidades tem forte esquema também nas regiões produtoras na área rural. De acordo com o comandante do CPRO, coronel PM Osival Cardoso, o uso de novas tecnologias, como os VARPs, reforça o trabalho e permite um maior alcance, auxiliando as operações em áreas de mata fechada, escarpas e rios, onde o acesso é mais difícil. Dois PMs fizeram um curso de capacitação de 30 dias, junto ao Grupamento Aéreo da PM-BA, para operar os equipamentos.

Em São Desidério um encontro reuniu ontem secretários municipais de saúde do oeste baiano para fortalecer as principais políticas públicas desta área na região. No evento, realizado pela Comissão de Intergestores Regional (CIR), foi apresentado o novo modelo de financiamento do SUS, através da gestão compartilhada.

adblock ativo