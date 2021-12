Hotel Pestana do Rio Vermelho vai reabrir

O hotel Pestana do Rio Vermelho, um dos mais tradicionais de Salvador, fechado desde o Carnaval de 2017, deverá ser reaberto em 2020. O anúncio foi feito ontem nas redes sociais do prefeito ACM Neto, após encontro, no Palácio Thomé de Souza, com o presidente e com o diretor do grupo, respectivamente Gustavo Jarussi e José Macedo. O prefeito anunciou que além de reabrir as portas o empreendimento terá sua estrutura ampliada, com implantação de empreendimento residencial e comercial, além da manutenção do centro de convenções do Pestana. As obras devem começar ainda no primeiro semestre de 2020.

“A prefeitura vai facilitar todo o processo e acelerar a liberação de licenças, já que se trata de um importante investimento para a nossa economia”, disse o prefeito. O projeto das obras deve ser entregue à Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) até fevereiro de 2020, para que as obras tenham início ainda no primeiro semestre, divididas em três etapas. A expectativa é que a reabertura gere cerca de 900 empregos, entre diretos e indiretos.

Incentivos – A prefeitura já encaminhou para a Câmara de Vereadores projeto que contempla a rede hoteleira com benefícios fiscais que envolvem desconto de até 40% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e facilidade no pagamento de débitos por meio do Programa de Parcelamento Incentivado Especial (PPI), que oferece pagamento de dívidas tributárias municipais com desconto de até 100% de multa e encargos monetários. O desconto no IPTU pode ser obtido a partir de iniciativas como gastos com inovação, requalificação da infraestrutura e modernização das instalações; gastos com qualificação de funcionários e aumento do nível de ocupação.

“Ressalto que esta corte não realizou o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência”

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao voltar atrás na decisão que determinou que o antigo Coaf – rebatizado de UIF (Unidade de Inteligência Financeira) – lhe enviasse cópias de todos os relatórios de inteligência financeira (RIFs) feitos nos últimos três anos. As informações, de caráter sigiloso, envolvem cerca de 600 mil pessoas, físicas e jurídicas.

Grupo da Ufba faz 25 anos

A comunidade universitária comemora com uma série de atividades, entre este mês e dezembro, os 25 anos de criação do Grupo de Pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC). Criado em 1994, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, o GEC tem como marco fundador o retorno do professor Nelson Pretto, tão logo concluíra seu doutorado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. São mais de 100 dissertações de mestrado e teses de doutorado orientadas por integrantes do GEC com o objetivo de estudar a relação entre educação e comunicação, posteriormente acrescentada da tecnologia, com o surgimento da internet. As atividades começam no próximo dia 22 e seguem até 12 de dezembro.

Dobro de vagas em voos

O grupo Aviva Algar FLC, detentor do destino Costa do Sauipe, em Mata de São João, no litoral norte, e o Rio Quente Resorts, em Goiás, dobrou a capacidade de vagas em voos fretados com saídas especiais de fim de ano e férias de verão 2020 para os dois complexos de entretenimento e lazer. Com embarques em São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG) e Ribeirão Preto (SP), a iniciativa vai disponibilizar mais de 4,5 mil assentos para esta temporada e foi planejada depois do sucesso alcançado nas férias de julho deste ano, com uma programação semelhante.

POUCAS & BOAS

Começa hoje em Vitória da Conquista o 2º Poca Zói – Festival de Cinema do Sudoeste Baiano, com foco na produção audiovisual universitária de curta-metragem do Nordeste do Brasil. O evento, que será aberto às 18h no Centro de Cultura Camilo de Jesus, conta com representantes de sete estados nordestinos. O festival é uma parceria do Curso de Cinema e Audiovisual e do Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo, ambos da Uesb, e o Centro de Cultura.

O Curso de Formação para Comissão de Verificação da Uefs, com o tema Gênero, raça e classe: conceito e interseccionalidade, movimenta hoje a Universidade Estadual de Feira de Santana nos períodos matutino e vespertino. O evento faz parte da programação alusiva ao Novembro Negro da cidade.

Unidade móvel da Justiça Eleitoral está até 22 de novembro na Praça do Bonfim para atender moradores da região com oferta de vários serviços.

Miriam Hermes e Redação

