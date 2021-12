Hospital Espanhol, o acordo que falta

Fechado em setembro de 2014 após sucessivas tentativas fracassadas de mantê-lo ativo, o Hospital Espanhol, a quantas anda?

Vai indo, à beira de uma definição, para o bem ou para o mal, como se diz nos meios empresariais do ramo hospitalar.

Para o bem ele irá se for fechado o negócio com um grupo local (provavelmente a Promédica, que tem a opção preferencial) consorciado com outro de fora. Eles topam pagar aos fornecedores, encargos e uma dívida trabalhista estimada dois anos atrás em mais de R$ 84 milhões, e aí o xis da questão, que pode fazer tudo rolar ladeira abaixo.

No bojo do passivo trabalhista há pendências com 30 médicos, com casos em que a cobrança chega até a R$ 30 milhões.

Dizem os que conhecem o caso de perto que os candidatos a compradores aceitam pagar tais dívidas, mas em patamares razoáveis. Na exorbitância, não.

Está nisso. Ou o Espanhol se salva ou irá definitivamente para o brejo.

Perda — Com o fechamento do Espanhol, a Bahia perdeu um dos seus mais bem equipados hospitais, principalmente no setor neurológico, um dos mais complexos.

Com ele foram-se 270 leitos, dos quais 60 de UTI e outros 12 de UTI pediátrica.

Uma perda lamentável.

Pela esquerda

Com parcas chances na banda governista, José Carlos Aleluia (DEM) tenta emplacar uma candidatura à presidência da Câmara com o discurso anti-Cunha. Antônio Imbassahy, líder do PSD, tem outro discurso. Acha que não se deve ter 'preconceito partidário', o que abre brecha para alguém pró-Cunha.

Já o anti-Cunha de Aleluia tenta atrair petistas e similares. Ou seja, está jogando pela esquerda, já que, pela direita, não dá.

"É necessário que haja um equilíbrio no tratamento dos estados, considerando as diferenças regionais. Os estados do Nordeste fizeram ao longo dos anos o dever de casa, apertaram o cinto, pagaram suas contas e, por isso, hoje têm margem para tomar crédito"

Rui Costa, falando ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, quando pediu compensações pelas perdas no Fundo de Participação dos Estados (FPE).

O novo Couto Maia

O secretário Fábio Vilas-Boas (Saúde) espera concluir em 18 meses o novo Hospital Couto Maia, que está sendo construído em Águas Claras. Ele diz que o atraso aconteceu porque, na formação da PPP (parceria público-privada), o modelo adotado (o mesmo do Hospital do Subúrbio), a MRM, uma das empresas do consórcio, não conseguiu dar as garantias, mas o problema foi solucionado.

No lugar entrou a Metro Engenharia.

O destino do velho — O velho Couto Maia, no Bonfim, está mal, com problemas de toda ordem, de hidráulicos a elétricos.

Fábio diz que as obras são paliativas, até porque, com a construção do novo, não faz sentido gastar muito dinheiro lá.

Todavia, o velho Couto Maia terá um destino nobre. Vai se transformar num laboratório de pesquisa do setor infectocontagioso.

Penicão na rua

No rastro da construção do metrô, para além das obras que fulguram no ambiente, a área do Iguatemi-Rodoviária ganhou um ingrediente novo, e também complicador. É lá, no rio podre que corta a área, que os caminhões limpa-fossa fazem os seus despejos. É por isso que o local foi batizado pelo bom humor do povão com o apelido de penicão.

Como as obras do metrô impedem que os caminhões desçam, eles agora fazem os despejos estacionados na calçada.

No mínimo, complica mais o trânsito.

POUCAS & BOAS

O Consulado da Argentina em Salvador vai festejar hoje os 200 anos da independência do país hermano (menos no futebol). Inaugura (10h) o novo busto do General San Martin, herói nacional lá, com execução de hinos pela banda da 6ª Região Militar, e ao meio-dia faz brinde na Associação Comercial da Bahia.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Enfim, governador

Essa quem conta é Sebastião Nery.

Seixas Dória, autor do livro Sílvio Romero, jurista e filósofo e Eu, réu sem crime, era governador de Sergipe (em 1964 foi deposto pelo golpe militar), viajou para o Rio; Celso Carvalho, o vice, teve que ir ao Rio Grande do Norte para o enterro da mãe, assumiu o governo o presidente da Assembleia, Fernando Leite.

Leite mandou telegramas para todas as embaixadas e um para a mãe, que estava internada gravemente enferma, no Rio:

Mamãe, pode morrer tranquila. Seu filho é governador. Beijos. Fernando.

Na Bahia, Marcelo Nilo já assumiu o governo sete vezes. Vai para o Guinness Book.

