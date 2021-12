Homens são maioria na magistratura na BA

A maioria dos magistrados na Bahia é de homens, brancos e católicos, perfil identificado pela recém-divulgada pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em percentual, 57% se declaram brancos. Outra constatação específica da Bahia é que o estado tem pelo menos 43% de magistrados que se declararam como pardos ou pretos, um dos maiores índices do País, ao lado de Piauí, Sergipe, Maranhão e Acre. Mas o estado segue o perfil do Brasil e a maioria dos magistrados são casados e católicos.

Mulheres

O relatório demonstrou, ainda, que, em termos de Brasil, a participação das mulheres no Judiciário ainda é menor que a de homens – 37% mulheres e 63% homens, mas se comparada à década de 1990, cresceu consideravelmente. Naquela época, a participação de mulheres era de 25%, contra 75% de homens.

– É possível que haja uma dose de preconceito já que para entrar, mulheres e homens competem por meio de provas – disse a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Maria Tereza Sadek.

Reajuste do servidor público

Assunto polêmico, a suspensão do reajuste salarial de servidores públicos previsto para janeiro de 2019 começa a ser discutida hoje por uma Comissão Mista no Congresso Nacional. O colegiado foi instalado no último dia 7, mas ainda não tem presidente e relator escolhido. A MP quer adiar para 2020 o aumento da Polícia Federal e de servidores do Banco Central, médicos, professores e diplomatas. Se aprovada, 209 mil servidores civis ativos e 163 mil inativos teriam o reajuste adiado, o que poderia proporcionar uma economia de R$ 4,7 bi em 2019.

“Seria ótimo conseguir um pequeno avanço agora. Tem que ter clareza de qual o cenário que existe e tem que ter humildade de saber o que pode e o que não pode”

Recursos à pesquisa do País

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e outras entidades do setor fizeram um manifesto pela garantia de recursos para Ciência e Tecnologia no próximo ano, enviado na última sexta-feira, 9, ao atual ministro da pasta no Palácio do Planalto, Gilberto Kassab. A preocupação das entidades é quanto aos recursos orçamentários do PLOA 2019, em razão de valores que apontam ser irrisórios para o CNPq e a Finep no ano que vem. A situação da pesquisa no Brasil é mesmo grave e, apesar das limitações em possíveis remanejamentos na peça orçamentária para 2019, mais cortes levarão ao estrangulamento de um setor que por diversas vezes colocou o Brasil em destaque no mundo.

Para todo território nacional

O presidente Michel Temer sancionou, na sexta-feira, 9, uma lei que possibilita o uso de receitas de medicamentos em todo o território nacional. Ou seja, uma receita obtida durante consulta médica em São Paulo permitirá que a pessoa compre remédios na Bahia. Uma medida pertinente, que altera uma lei de 1973! Entrará em vigor apenas em fevereiro de 2019 (90 dias após a sanção) e terá validade inclusive para medicamentos que estiverem sujeitos ao controle sanitário especial.

