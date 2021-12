Haddad depende de Lula para cativar

Em uma eventual eleição sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice da chapa – e ex-prefeito da cidade de São Paulo – Fernando Haddad encosta no deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). A estatística, com as referenciadas margens de erro para mais e para menos, foi divulgada sexta-feira, 17, por meio do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), contratada pela empresa XP Investimentos. O levantamento mostra que Bolsonaro tem entre 21% e 23% em dois cenários. A diferença é apenas a forma de abordagem. Tal diferença, explica o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), está na forma de apresentação do nome de Fernando Haddad à população brasileira. Quando citado, sozinho, o petista de São Paulo salta de 3% para 7% em relação ao levantamento anterior. Mas apesar do crescimento, o ex-prefeito de São Paulo se mantém atrás de Ciro Gomes (8%), Geraldo Alckmin (9%) e Marina Silva (11%). No entanto, a situação muda quando Fernando Haddad é apresentado como político “apoiado por Lula”. Associado ao ex-presidente petista, ele salta para 15% das intenções de voto e assume a vice-liderança. Considerando este cenário, os candidatos Marina e Alckmin ficam empatados com 9% e Ciro Gomes soma 7% da preferência do eleitor. Em duas abordagens com o nome de Haddad, “ninguém/branco/nulo” representam 24% das opiniões dos entrevistados.

Com lula – Quando Lula é considerado candidato, ele lidera com 31%. Seguido por Bolsonaro com 20%. Neste cenário, a quantidade de pessoas que responderam “ninguém/branco/nulo” cai para 13%. Na concorrência com o ex-presidente, Alckmin tem 9%, Marina 8% e Ciro Gomes, 7%.

“Há mais ou menos dois meses falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta”

Jair Bolsonaro,candidato à Presidência da República, em sua conta do Twitter, ontem. O militar reformado do PSL critica a posição da ONU em defender a participação do ex-presidente Lula nas eleições de outubro.

Caminhada da Liberdade

Salvador já vai receber um candidato das eleições majoritárias na próxima terça-feira. Trata-se de Fernando Haddad, postulante a vice-presidente na chapa do candidato Lula, mas que, mesmo não-oficialmente, já se lança na jornada política até outubro como o nome de fato do PT à Presidência da República. Haddad participará da Grande Caminhada da Liberdade, às 16 horas. O ato é promovido pelo candidato à reeleição pelo PT na Bahia, governador Rui Costa, e também terá a participação de Manuela D´Ávila (PCdoB), João Leão (PP), Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD), além de candidatos a deputado federal e estadual. Logo, logo, quem também deve pintar na capital soteropolitana é o candidato a presidente pelo PSDB, Geraldo Alckmin.

POUCAS & BOAS

Desenvolvido no campus de Jequié da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb), o projeto de pesquisa Lei 11.645/08 e representação das sociedades indígenas no cotidiano escolar e o projeto de extensão Temática Indígena na escola/universidade: qualificação para docentes e discentes, envolvem professores e estudantes da instituição para debater e aprofundar os estudos sobre a temática. A iniciativa está em conformidade com a Lei 11.645/2008, que torna obrigatória a inclusão de “História e cultura afro-brasileiras e indígena” no currículo oficial da rede de Ensino Fundamental e Médio (Educação Básica), além de avaliar a aplicação dessa medida na prática.

O Programa Patrulha Mecanizada da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) já recuperou 290 quilômetros de estradas vicinais este ano na região oeste do estado. A mais recente foi a estrada entre as cidades de Côcos (BA) e Mambaí (GO), muito usada pelos produtores e trabalhadores rurais do estremo oeste. Executada com apoio da prefeitura e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a rodovia agora oferece mais segurança e agilidade nos deslocamentos, de acordo com o prefeito da cidade baiana, Marcelo de Souza Emerenciano. Conforme ressaltou o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Júlio César Busato, o desafio agora é a pavimentação do trecho recuperado. E, com este objetivo, os produtores protocolaram no Ministério dos Transportes um anteprojeto para transformar esta estrada reformada em um trecho da BR-030 e, assim, obter recursos federais para o asfaltamento da via.

adblock ativo