Grupo quer adiar eleição no TJ-BA

Um grupo de desembargadores iniciou movimentação para propor o adiamento da eleição para presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), marcada para amanhã. A articulação, que já acontece nos corredores da Corte, ocorre por conta dos resultados da Operação Faroeste, que afastou quatro desembargadores, sendo que dois deles eram candidatos a presidente. Esse grupo defende o adiamento argumentando que uma regra geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pode ser flexibilizada em razão do princípio da excepcionalidade, considerando o afastamento dos quatro desembargadores e também a dúvida acerca da possibilidade dos dois afastados (José Olegário Monção Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel Leal) participarem ou não da disputa, já que, apesar de impedidos de frequentarem os seus gabinetes, podem livremente circular nas demais áreas da Corte e serem votados.

Contudo, outro grupo de magistrados tem se mostrado resistente à possibilidade de adiamento, pois teme que uma nova mudança de data na eleição possa afetar a imagem do TJ-BA, já arranhada por conta da operação, que levou à prisão a ex-presidente Maria do Socorro Barreto Santiago. Este grupo defende a realização da eleição na data prevista.

Resolução – Outro detalhe é que a movimentação dos desembargadores interessados em novo adiamento esbarra em resolução do CNJ que trata da transição dos cargos de direção dos tribunais. A norma determina que a eleição ocorra em até 60 dias antes da posse dos novos dirigentes. A posse da nova diretoria do TJ-BA está marcada para 4 de fevereiro – primeiro dia útil do mês, o que é determinado em regimento da Corte. Ou seja, o prazo máximo, de acordo com a Resolução 95 de 29 de outubro de 2009 do CNJ, é amanhã.

Ciretran amplia vistorias

Uma cidade como Vitória da Conquista, a maior do Sudoeste baiano, vinha limitando-se a uma média de 10 vistorias de veículos por dia, conforme estabelece a competência da 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).

Com a transferência do atendimento para o SAC Conquista II, no Boulevard Shopping, os serviços de habilitação e veículos elevaram o número, considerado irrisório, para 60 automóveis, ainda abaixo do patamar esperado para uma cidade-polo.

Os usuários apontam uma defasagem histórica entre o tratamento dispensado à cidadania em relação às taxas de uso do pátio para veículos apanhados em irregularidades, entre outros documentos de licenciamento e seguros.

Energia renovável em debate

De hoje a quinta-feira o Senai Cimatec abriga o Bahia Energy Meeting, maior evento de energia renovável da Bahia, do qual A TARDE é co-realizador. A partir das 9h de hoje, cerca de 800 pessoas estarão reunidas para discutir, aprender e se atualizar sobre o mercado de energia limpa, que colocou a Bahia como protagonista no setor há 10 anos. Os altos investimentos previstos para os próximos anos oxigenam o segmento e prometem alavancar o desenvolvimento econômico do Estado.

Prospera Semiárido

Mais de oito mil produtores rurais baianos serão atendidos dentro do Programa Prospera Semiárido, lançado ontem para um auditório superlotado, na sede, em Feira de Santana a 108 quilômetros de Salvador.

A Bahia tem o maior número de participantes entre os 18 mil produtores relacionados pelo programa de benefício com Assistência Técnica e Gerencial (Ateg), por meio de um trabalho desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

– Hoje, dos quatro milhões e meio de produtores do Brasil, apenas 400 mil são responsáveis por 84% de toda a produção – disse o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Marins, durante o lançamento do projeto.

Para Martins, esta realidade só poderá ser alterada com uso de tecnologia e inovação, daí a necessidade de levar a assistência técnica e gerencial para o homem do campo, conforme experiência testada e validada ao longo dos anos.

Já o presidente do Sistema Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, atribui o principal fator de mudança ao próprio desempenho do produtor rural, que deve ser, segundo ele, “protagonista da própria história”.

