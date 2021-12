Greve à vista, risco de colapso

Em decorrência da greve neste domingo, 20 anunciada pelos rodoviários, o prefeito de Salvador convocou reunião para segunda-feira, pela manhã, para discutir com as empresas concessionárias os rumos da paralisação que pode se estender por outros dias, prejudicando a população. Os rodoviários pretendem aumento salarial e as concessionárias informam que não têm condições de atender ao pleito, tendo em vista o desequilíbrio contratual que as levou a propor a extinção dos contratos de concessão. As concessionárias reclamam que, além de irregularidades na licitação, o reajuste da tarifa ocorrido em janeiro de 2017 não foi efetuado segundo o pactuado nos contratos, repercutindo no reajuste da tarifa de 2018. Tudo isso por conta de uma primeira revisão tarifária que não teria sido efetuada conforme o ajustado. A prefeitura não quer aumentar a tarifa e justifica-se afirmando que pretende fazer uma auditoria no sistema de bilhetagem, embora tenha pelos contratos pleno acesso às informações e cobre ISS e taxas com base nas informações colhidas no aludido sistema.

Os balanços auditados publicados pelas concessionárias nos últimos dias indicam prejuízos superiores a R$ 300 milhões e patrimônio líquido negativo, com notas explicativas da empresa incumbida de fazer a auditoria, precavendo-se de suas responsabilidades, ressaltando o risco na continuidade da prestação dos serviços.

Novo caminho – O tempo passa, os gestores que cuidam da questão operam com o tempo e nada se resolve. Quem sabe trazendo o assunto para si, o prefeito consiga encontrar um caminho que seus auxiliares não têm conseguido achar e resolva o impasse? Ou a morte anunciada será confirmada?

“Não podemos aceitar que a insensibilidade social leve a grande parcela dos mais pobres pagar a conta do necessário ajuste das contas públicas”

Trecho de carta divulgada pelos governadores de seis estados do Nordeste (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia) e de Minas Gerais, durante encontro em Recife, com duras críticas ao governo do presidente Michel Temer. Eles acusam a gestão Temer, entre outros aspectos, de não ter sensibilidade social ao realizar os ajustes.

Nome consensual

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Jutahy Junior (PSDB-BA) adiantou que a oposição deve apresentar na próxima semana um nome consensual para concorrer ao governo da Bahia, ou José Ronaldo (DEM) ou João Gualberto (PSDB):

– Nós tivemos a estratégia de manter duas candidaturas até agora para dar tempo de avaliar qual é o melhor caminho. Hoje, depois de um mês da não candidatura de ACM Neto, já podemos ter clareza de que o melhor caminho é a unidade. O que nós queremos é um projeto político de mudança na Bahia, de transformação da realidade baiana que não suporta mais a incompetência atingindo a população basicamente em duas áreas essenciais do governo: segurança e saúde pública – registrou o parlamentar.

IPTU, o caos

Nos últimos dias noticiou-se mais uma vitória expressiva do contribuinte do IPTU perante o Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência da indigitada reforma tributária imposta em 2014 pela municipalidade. Muito embora a ação declaratória de inconstitucionalidade esteja pendente de julgamento, há que se considerar que a análise de casos concretos submetidos até então ao exame dos membros do Tribunal confirma a patente abusividade no exercício do direito de tributar e incentiva os prejudicados a buscar guarida no Judiciário.

A última das decisões proferidas é emblemática: aumentou-se, inopinadamente, em inacreditáveis 2.000% o valor do IPTU de um ano para o outro. A desproporcionalidade e desrazoabilidade são evidentes e deixam claro o inusitado da sanha arrecadatória que se instaurou no órgão fazendário municipal, fato gerador de insegurança jurídica, inibição aos novos negócios, óbice à criação de novos empregos e incremento à renda propiciadora de novos e não questionáveis tributos.

POUCAS & BOAS

A série Polêmicas Contemporâneas promove na próxima segunda-feira, 21, mais um debate, desta vez abordando o tema Mobilidade Urbana e Transporte Público em Salvador. O encontro acontece a partir das 19h, na Escola Politécnica da Ufba (Federação).

Também na segunda-feira o Tribunal de Justiça da Bahia recebe, às 10h, a visita da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Hilário Vaz, e dos ministros integrantes da Comissão Gestora de Precedentes do STJ.

Alezinha Roldan, Juliana Dias e Marco Antônio Jr.

