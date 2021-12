Governo venceu mas não convenceu, diz José Carlos Aleluia

Relator da Comissão de Privatização da Eletrobrás, o baiano José Carlos Aleluia avaliou que a dificuldade na instalação do colegiado na última terça foi um aviso para que o governo se organize melhor, sob risco de não conseguir continuar os debates sobre o tema.

– O governo venceu [com a instalação da comissão], mas politicamente não convenceu. Em uma comissão de 35 [integrantes], o governo teve que suar para botar 18 [deputados] e quase no último minuto da prorrogação – afirma Aleluia.

Ainda na linguagem do futebol, disse não termos dado nem tomado uma goleada igual a Alemanha deu no Brasil, mas que o que houve foi um aviso para se organizar.

Questionado se as discussões podem se alongar para além do mês de abril – prazo estimado para votação da matéria –, Aleluia foi pessimista:

– Pode nem andar se não tiver número, com 18 [deputados] se um vai ao banheiro, não passa [a matéria].

500 bilhões em impostos

O contribuinte brasileiro vai chegar esta semana à marca dos R$ 500 bilhões pagos em impostos, conforme previsão do “Impostômetro” da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em 2017, esse patamar foi atingido em 20 de março, e em 2016 apenas no dia 29 do mesmo mês. Segundo a ACSP, com esse dinheiro poder-se-ia comprar 19.270.559 unidades do carro Chery New QQ 1.0 e, aplicado na poupança, renderia mais de R$ 4 milhões por hora.

O painel foi implantado em 2005 pela ACSP, em sua sede na capital paulista, para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar serviços públicos melhores.

Nós queremos ou não o voto dessas pessoas [que apoiaram o impeachment] para reconstruir o Brasil? Queremos. Então não adianta ficar brigando com aquele momento histórico, seus erros, seus acertos

Intervenção no Rio

Depois de tentar barrar a votação na Câmara dos Deputados da intervenção federal no Rio de Janeiro, o PSOL entrou mais uma vez contra o decreto no Supremo Tribunal Federal, via ação direta de inconstitucionalidade. O líder do PSOL na Câmara, Ivan Valente (SP), entende que um militar da ativa não poderia ocupar um cargo civil, em referência ao general Walter Souza Braga Netto. Também vê ilegalidade em a decisão ter sido consolidada sem a formação completa do Conselho da República. Em relação às ações no Rio, o líder lamentou o que considera violação aos direitos individuais, com prisões arbitrárias.

O deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) lamentou os resultados de um mês da intervenção e avalia que não há perspectiva de superação das causas da violência no Rio.

Catálogo de benzedeiras

A Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana pretende conhecer, identificar e criar um catálogo com os nomes de benzedeiros e benzedeiras da cidade. Para isso, eles(as) devem procurar a Diretoria de Turismo, no Mercado de Arte Popular (MAP).

No interior é comum crianças e adultos encontrarem alívio na casa de benzedeiras(os).

– Estas mulheres e homens são um importante traço na nossa cultura religiosa e, por que não, na cura de doenças que a medicina tradicional não conseguiu. Isto para quem acredita – afirma a diretora do Departamento de Turismo, Graça Cordeiro.

Para a dona de casa Maria Irailde Farias, 56, o tratamento junto às benzedeiras é sempre a primeira opção quando seus filhos, netos e familiares estão enfermos:

– A primeira coisa que faço é levar na benzedeira que conheço desde pequena. Ela tem sabedoria e muita fé, eu acredito e sempre dá certo, graças a ela e a Deus, em primeiro lugar.

Atualmente, em três cidades do Paraná as benzedeiras possuem credenciamento expedido pelas respectivas secretarias de Saúde.

POUCAS & BOAS

Inteligência artificial, cirurgias em 3D, terapia genética e a utilização de células-tronco na oftalmologia são os principais aspectos presentes no XXIV Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia, que acontece de hoje até o próximo sábado (17), no Othon Palace Hotel. Serão mais mil congressistas presentes e participação de 382 palestrantes nacionais e internacionais. O tema do evento é “Inovação, a Revolução do Novo”.

Juliana Dias, Roy Rogeres

