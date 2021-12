Governo vai licitar o VLT até o fim de abril

Prometida para o primeiro semestre do ano passado, a licitação do VLT, a versão moderna dos trens do subúrbio de Salvador, agora (parece que) vai.

O chefe da Casa Civil do governo, Bruno Dauster, anunciou ontem que até o fim de abril lança o edital de licitação da primeira etapa, que vai do Comércio à Av São Luiz, em São Tomé de Paripe (13,5 km de extensão).

A obra vai custar R$ 550 milhões, e, segundo Dauster, o dinheiro já está assegurado no bojo do PAC da Mobilidade.

A segunda etapa, que implica a extensão do VLT até o Terminal da França, ainda não tem prazo. Aí vai depender da contrapartida do governo estadual, e a ordem é manter cautela por uma razão elementar: não se sabe se haverá dinheiro.

Suplementação zero

E por falar em dinheiro curto, o governador Rui Costa planeja reunir-se com dirigentes de outros poderes e instituições, como Legislativo, Judiciário, Tribunais de Contas, Ministério Público e afins, para dar um recado sucinto: não fará suplementação orçamentária para nenhum.

Em miúdos, cada um se vire com a dotação orçamentária que tem.

Festa e torcida

A posse de Marcos Presídio ontem como conselheiro do TCE foi tida e havida como uma das mais concorridas entre todas por lá já vistas. Rui Costa, num lado, e ACM Neto, noutro, puxaram o time de presentes.

Um veterano conselheiro cochichou:

- Só espero que ele (Marcos) seja melhor do que os que nos têm mandado.

Aviso prévio

Se o clima na Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) já é ruim após o anúncio da extinção, em dezembro, com a incerteza geral, agora vai ficar pior: segunda próxima os primeiros 640 funcionários receberão o aviso de demissão.

Alguns funcionários já são aposentados, mas outros não. Passaram a maior parte da vida lá e agora vão receber um chute.

Conversa pouca

Na posse da nova diretoria do TCM, ontem, Mário Negromonte, conselheiro e citado na Lava Jato, não quis conversa com jornalistas. Apenas negou que tenha sido convocado pela CPI da Petrobras, como noticiado. Da mesma forma que o vice-governador, João Leão, também negou. Mas ambos disseram que, se forem chamados, irão.

O noticiário da imprensa disse que ainda esta semana o juiz Sérgio Moro convocaria os dois, mais o deputado Roberto Brito (PP) e o ex-deputado Luiz Argôlo.

Magalhães privado

Ao receber ontem no TCM a Medalha Luís Eduardo Magalhães, o senador Otto Alencar referiu-se a Luís Eduardo Magalhães Filho, o Duquinho, presente ao ato:

- Quando ele me procura, manda avisar: 'Diga que é o Magalhães privado'.

Duquinho, todos sabem, ao contrário do primo, ACM Neto, é avesso a política.

Duelo no Twitter

O presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT), e a deputada Luiza Maia (PT) bateram boca no Twitter sábado.

Ela disse que achava inoportuno, ante a crise econômica e política, o aumento da verba de gabinete, e ele sugeriu que ela desista de receber a parte que lhe cabe.

Hugo Navarro

Hugo Navarro, jornalista, advogado e ex-deputado (dois mandatos), partiu para o outro lado às 23h de domingo, a 30 dias de completar 86 anos, querido e respeitado.

Era diretor da Folha do Norte, de Feira de Santana, jornal com 105 anos de existência, um dos mais antigos do Brasil, ainda hoje em circulação. Embora internado há 90 dias, até sexta última Hugo escreveu.

Em 2009, no centenário da Folha, ele falava sobre o futuro da mídia impressa ante a concorrência cibernética:

- A crise é mundial, mas enquanto der para aguentar, aguentaremos.

E morreu aguentando.

POUCAS & BOAS

O prefeito de Alagoinhas, Paulo Cezar (PDT), se embaraçou na crise econômica. Tem um pedido de empréstimo de R$ 11,5 milhões na Cooperação Andina de Fomento (CAF) já aprovado pelo Senado, mas o governo não libera (a União é fiadora em tais casos).

Moradores de Itapuã, bairro de Salvador que tanto inspirou poetas, dizem estranhar o fato de que ao longo da orla a prefeitura tenha plantado coqueiros, mas lá, na Praça Dorival Caymmi, botou seis palmeiras imperiais (que, por sinal, parecem sedentas). Por aí, os versos de Caymmi teriam que ser refeitos.

O secretário Jerônimo Rodrigues (Desenvolvimento Rural) vai hoje (9h) à Comissão de Infraestrutura da Assembleia debater a crise hídrica do São Francisco. O Lago de Sobradinho está com 17% da capacidade e há o temor de um desastre econômico na agricultura.

Rui Costa vai hoje a Feira de Santana visitar a fábrica Placo do Brasil, do grupo francês Saint Gobain (que investiu R$ 125 milhões lá). O CEO mundial do grupo, Pierre-André de Chalendar, acompanha Rui na visita. A fábrica tem entre seus produtos placas de gesso acartonado.

Após mais de 25 anos trabalhando na Assembleia, nos últimos tempos na Secretaria de Relações Institucionais, Carlos Cavalcante Neto, o Leleto, está mudando de time. Vai ser diretor legislativo da Câmara de Salvador.

