Governo vai lançar o auxílio estudantil

A ideia ainda está sendo maturada, mas é certo que vai acontecer. O governo pretende lançar um programa de auxílio estudantil para beneficiar estudantes carentes das quatro universidades estaduais baianas (Uneb, Uefs, Uesc e Uesb).

O público-alvo é formado por estudantes que não têm condições de pagar transporte, alimentação e hospedagem.

Diz o secretário Josias Gomes (Relações Institucionais) que serão cruzados os dados dos alunos matriculados com os do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no qual estão os beneficiários do programa Bolsa Família.

- São pessoas de origem muito pobre, que não raro abandonam as universidades por absoluta falta de condições.

A pretensão é ajudar esses estudantes até que eles sejam inseridos no mercado.

DCEs chamados — Os diretórios de estudantes (DCEs) das universidades foram convidados para ajudar a formatar o projeto. A primeira reunião será na próxima semana.

Fora do ar

As inserções comerciais do PDT na televisão baiana excluiu os baianos. Não falou nem o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do partido, nem o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia.

A tradução é simples. Os dois travam uma disputa pelo comando do partido e, até que a situação seja resolvida, foram alijados.

Só apareceu Carlos Lupi, presidente nacional, que em termos de voto na Bahia é zero.

Neto também — Já o programa do DEM, exibido anteontem, só teve de baiano o deputado José Carlos Aleluia.

ACM Neto, estrela maior do partido na Bahia e figurão nacional, ficou fora.

Por que será?

Briga canina

A advogada Ana Rita Tavares (PEN) é vereadora em Salvador, mas vai travar uma briga contra um prefeito do interior, Ranulfo Gomes (PSD), de Cansanção.

Ativista da causa animal, ela acusa Ranulfo de confinar cães no matadouro deixando-os sem água e comida.

"Queremos divergir por dentro. É uma reafirmação de como consideramos absurda a política econômica do ministro Levy, que não tem interesse nenhum a não ser agradar ao mercado financeiro"

André Figueiredo, líder do PDT na Câmara dos Deputados, em nota dizendo que o partido, embora da base do governo, é contra o reajuste de Joaquim Levy.

Pedindo passagem

Uma comissão de 36 candidatos aprovados no concurso de perito odontolegal na Polícia Civil pede para que o governo os convoque.

Embora tenham passado por sete etapas do certame, apenas 10 foram selecionados para participar do curso de formação.

Sem o curso os outros não podem ser chamados. A comissão diz que a lei determina que o estado tenha 60 profissionais deste segmento e hoje tem apenas 23.

Ou seja, mesmo que todos fossem chamados ainda faltaria um.





Pauta única

Os três 'senadinhos' do Shopping Barra, que congregam notáveis da vida baiana aposentados, mas ainda ativos nos debates sobre os assuntos do dia (o do Café Bourbon, com Jorge Medauar, Joselito Abreu, Ivan Brandão e Dermeval Belucci; o do Café do André, com Eduardo Jorge, irmão de ACM e desembargador aposentado; e o do Café do André, com o radialista Manoel Canário à frente), estão em ebulição.

Motivo: a decisão da Justiça que autoriza os shoppings a cobrarem estacionamento.

Três saídas — Todos estão insatisfeitos. Frequentadores diários dos seus respectivos ninhos, eles estão entre três opções: acrescentar às despesas mensais mais esse gasto imprevisto, diminuir as frequências, o que seria uma violência contra os seus prazerosos hábitos, ou reivindicar da direção do shopping tratamento diferenciado.

A terceira opção agrada mais. Mas ainda é uma briga a ser travada.

Lojistas reclamam — Geraldo Caymmi, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Paralela, bate na tecla: quando eles adquiriram as lojas não foram sequer alertados de que o estacionamento seria cobrado. Até agora, não foi considerado.

Ele afirma que a cobrança pode espantar clientes. E defende que as associações devem ir à Justiça contra isso.

PTN vai às urnas

Está pensando que é o PTN, o partido? No caso em apreço é o município de Presidente Tancredo Neves, lá chamado também pela sigla. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do TSE, confirmou a realização da escolha do novo prefeito para dia 14, o domingo da próxima semana. Concorrem Balbino Mota (PV), presidente da Câmara e prefeito em exercício (há três meses), e Carlito Sacerdote (PSDB), também vereador.

Forte aparato policial está lá.

Erro de cálculo — Balbino Mota, o prefeito em exercício de Tancredo, comeu mosca. Ele entrou na Justiça tentando fazer a eleição ser indireta, como ocorre em Terra Nova, e, confiante, retardou a campanha.

Carlos Sacerdote, que é apoiado pelo deputado estadual Adolfo Viana (PSDB), foi a campo e irá para as urnas como favorito.

POUCAS & BOAS

A Assembleia realiza segunda (8h30) o seminário Ciclo Completo de Polícias. Vai discutir o modelo de segurança já adotado em vários países. A iniciativa é do deputado estadual Marcelino Galo (PT) e da deputada federal Alice Portugal (PC do B), em parceria com a Ordem dos Policiais do Brasil (OPB).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Boatos políticos

Conta Sebastião Nery que certa vez Tancredo Neves, o avó de Aécio, ex-governador de Minas, presidente eleito em 1985 após o fim da ditadura que nunca tomou posse porque ficou doente e morreu, batia papo com um jornalista amigo quando o dito-cujo lhe perguntou:

- O senhor não acha aquilo (o Congresso) meio enfadonho, cansativo? Aquela discurseira, aquela lenga-lenga...

E Tancredo:

- Que nada, é um centro de criatividade. Quer ver? De vez em quando, eu invento um boato e solto lá na entrada quando chego. Daí, passo rapidamente no meu gabinete e depois vou ao plenário. Sabe o que acontece?

- Não faço ideia.

- Quando eu volto, encontro o meu boato muito melhorado, às vezes, já com um ou dois filhotes novinhos em folha.

