'Governo subestimou o Aedes', diz Badaró

Mais uma vez a sociedade brasileira se debate com um desastre na saúde pública que poderia ser evitado. O professor Roberto Badaró, subsecretário estadual da Saúde e cientista do ramo, admite:

- É uma constatação inequívoca. Nós subestimamos o mosquito.

Quando ele diz 'nós', refere-se ao governo. Por um detalhe. O Aedes aegypti é um velho conhecido da comunidade científica como transmissor de desgraças.

Transmitia a febre amarela e foi alvo de intensa batalha, articulada no início do século passado pelo cientista e bacteriologista Oswaldo Cruz. Após intensa guerra, casa a casa, finalmente foi tida como erradicada em 1942. Conta Badaró que ele veio a reaparecer em 1980. Ora, no início dos anos 90 o governo de Fernando Collor prestou um grande desserviço ao país ao extinguir a Sucam, um órgão do Ministério da Saúde que ia de casa em casa, nas cidades e na zona rural, de seis em seis meses caçando o mosquito transmissor da malária, o Anopheles gambiae, mas por tabela pegava o Aedes.

O fracasso da iniciativa se revela agora: a incidência do Aedes cresceu 14 mil por cento. E com isso se cria uma geração de vítimas da microcefalia, 5.069 casos no Brasil, mais de 700 na Bahia, um desastre.

A guerra da febre amarela começou em 1903 e só acabou em 1942, ou seja, durou 39 anos. Hoje é o dia D do Aedes. Só para começar o combate pleno, ressalte-se.

quem avisa ... — O zika entrou no Brasil, dizem os especialistas, mais provavelmente na Copa do Mundo. Veio de Uganda, a terra dele. Como quem avisa amigo é, bom lembrar: Angola, especialmente a província de Luanda, vive uma epidemia de febre amarela.

As idas e vindas de brasileiros e angolanos de cá para lá e de lá para cá são rotineiras.

Indignação acadêmica

Passado o Carnaval, a comunidade acadêmica da Ufba mostra a vastidão da sua indignação com o assassinato do professor Marcus Vinicius Oliveira, ocorrido quinta de Carnaval em Pirajuia, povoado de Jaguaripe, perto de Salinas da Margarida.

Segunda, estudantes da Faculdade de Psicologia vão colocar o nome dele no diretório acadêmico. E quinta, na reitoria, professores e alunos se reunirão para fazer um dia de luto pela morte e em comemoração à obra dele.

Mobilização — O professor Joviniano Neto diz que o caso está ganhando amplitude internacional. Na Bahia e no Brasil, mais de dez entidades, inclusas o Conselho Nacional de Psicologia, a OAB e a Secretaria Geral da Presidência, cobrando a elucidação.

- A comunidade acadêmica está chocada com o crime e quer empenho na investigação.

"Pelo até aqui apurado,o uso de apoio político deixou de ser empenhado em razão de propostas ou programas de partido. As coalizões (...) passaram a ser decididas em razão do pagamento de somas desviadas da sociedade"

Rodrigo Janot, procurador-geral da República, em parecer enviado ao STF, defendendo as delações premiadas.

Estação x estação

ACM Neto está preparando vasta programação para os 467 anos de Salvador, que vai acontecer dia 29 de março.

A programação inclui uma série de inaugurações, a principal delas, a nova Estação da Lapa, a banda do metrô que ficou com a prefeitura de Salvador.

É mais um apetrecho nos arsenais da guerra entre ele e Rui Costa.

Explicando: Rui ataca com a Estação Pirajá; ele, com a da Lapa.

Dois pesos

Fábio Tofic e Débora Perez, advogados do baiano João Santana, o Patinhas, marqueteiro de Dilma, agora investigado na Lava Jato, conforme manchete da Folha de S.Paulo, ontem fizeram petição ao STF colocando uma situação instigante.

Eles, que são legalmente constituídos, não têm acesso ao inquérito, porque corre em segredo de justiça. Mas o jornal teve.

Fábio Tofic diz que há mais de 20 dias perguntou oficialmente ao juiz Sérgio Moro se havia o inquérito. Até hoje está sem resposta.

Que é intrigante, é certo como sem dúvida.

O caso — Patinhas comandou todas as campanhas presidenciais do PT e não nega ter recebido dinheiro. Mas afirma que tudo foi declarado, como manda a lei.

MP no voto

Os promotores Alexandre Soares Cruz, Ediene Santos Lousado, Márcio José Cordeiro Fahel, Millen Castro Medeiros de Moura e Pedro Maia Souza Marques vão disputar segunda-feira os votos de 56 procuradores e 489 colegas na eleição da lista tríplice para a escolha do novo chefe do MP da Bahia.

A eleição vai acontecer das 9h às 17h no auditório da sede do MP, no CAB.

Diz-se no MP que a disputa está acirrada. Após o pleito, os três mais votados vão ficar dependendo de um voto, o de Rui Costa.

Sífilis e blenorragia

Dissemos ontem na nota Velha inimiga, falando sobre a volta da sífilis, segundo foi dito, 'a antiga blenorragia', conforme ouvimos de autoridades de Salvador.

Acendeu a polêmica entre leitores, como Luiz Caminha de Castro, advogado, e José de Souza Neto, neurologista, todos dizendo que as duas coisas são distintas. E eles estão certos, segundo o professor Roberto Badaró, subsecretário estadual da Saúde, infectologista e PhD em imunologia.

Diferenças — Badaró confirma: a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum e a manifestação dela sempre tem pus. Já com a blenorragia, a bactéria é Neisseria gonorrea e na manifestação dos sintomas não há pus, e sim uma ulceração.

O que preocupa as autoridades é o crescimento do número de casos de sífilis.

POUCAS & BOAS

O francês Jérôme Valcke, que em 2013 desfilou pelo Brasil como o todo poderoso homem da Fifa, inclusive em Salvador, onde cobrou a proibição das baianas do acarajé no entorno da Fonte Nova, caiu em desgraça. Um mês após ser demitido, está suspenso do futebol por 12 anos. É acusado de corrupção.

Da série deu na rede: O carnaval acabou e agora é hora de tra-tra-tra-tra-trabalhar. O povo tem uma criatividade...

ACM Neto baixou decreto incluindo o 29 de junho, data consagrada a são Pedro, no calendário oficial de eventos de Salvador. Em miúdos: lá vem festa.

Com 2.700 jornalistas credenciados, metade de outros estados ou países, a Agecom da prefeitura distribuiu 20% a mais de conteúdo jornalístico na cobertura da folia 2016. O chefe da Agecom, Roberto Messias, diz que foram distribuídas mais de 5 mil fotografias e cerca de 300 releases, áudios ou vídeos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Líquido e certo

Conta Sebastião Nery que Nilson de Oliva César, o Pixoxó, jornalista, chefe de gabinete de Régis Pacheco, governador, estava no trabalho quando o telefone tocou:

- Palácio da Aclamação, bom dia...

- Aqui é o João Mangabeira. Preciso falar com o Régis agora. É urgente.

- Agora, agora, não dá, Dr. João.

- Qual é o problema? Foi ele quem mandou eu ligar!

- É que o governador está atendendo outra urgência pessoal e intransferível. Ele está no reservado despachando assunto líquido e certo.

