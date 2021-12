Governo sacou R$ 167 milhões de depósitos

O governo não confirma dados de matéria recente do jornal o Estado de S. Paulo, dando conta de que a Bahia sacou R$ 3,079 bilhões de depósitos judiciais em 2015 para tentar fechar suas contas. O volume de recursos em depósitos judiciais em todo o país é estimado em R$ 127 bilhões, que ficam parados até a conclusão dos processos.

Ano passado, as assembleias legislativas aprovaram leis que permitiam aos governos sacarem, em caráter emergencial, os recursos, que devem ser repostos após algum tempo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem contestado essas leis estaduais.

O governo da Bahia só conseguiu sacar R$ 163,7 milhões, "referentes a 70% do valor total dos depósitos judiciais em que o Estado é parte, exclusivamente para pagamento de precatórios", informou a Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

Importância - A operação se baseia na lei complementar 151. Conforme a Saeb, "os depósitos são recursos importantes para os estados, sendo que outras unidades da federação já os estão utilizando, através de legislação específica que cria um fundo e garante que empresas ou pessoas físicas envolvidas em litígios não corram nenhum risco em relação ao recurso depositado".

A Secretaria da Fazenda entende que os estados "têm condições de dar uma utilidade a esses recursos com maior interesse público do que a simples especulação bancária".

Chuva na Chapada

Depois da seca na Chapada Diamantina, que culminou num incêndio, em 2015, que atingiu 30 mil hectares em 21 dias, a média de chuva na região foi de 312,9 milímetros. A marca histórica era de 105,3 milímetros.

"Lastimavelmente, a violência anti-homossexual cresce incontrolavelmente no Brasil"

Luiz Mott, antropólogo, ao comentar o relatório anual de assassinatos de gays no Brasil. Em 2015, 318 homossexuais foram mortos no país.

Combate ao trabalho infantil

O presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da Câmara de Salvador, vereador Hilton Coelho (PSOL), diz estar na expectativa de que as ações voltadas à prevenção e combate ao trabalho infantil durante o Carnaval "sejam eficientes".

Disputa no PMDB e PT

A Câmara dos Deputados volta ao trabalho a partir desta segunda e os parlamentares devem eleger os líderes partidários. Nos partidos com as maiores bancadas, PMDB e PT, haverá disputa pela liderança. Os peemedebistas escolhem entre o atual líder, Leonardo Picciani (RJ), e Hugo Motta (PB), ex-presidente da CPI da Petrobras. No PT, que tem a segunda maior bancada, a disputa é entre os deputados Afonso Florence (BA), Paulo Pimenta (RS) e Reginaldo Lopes (MG).

Guerra ao mosquito

A 6ª Região Militar informa que realizará atividades em Salvador para combater o mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças dengue, chikungunya e zika, com 110 militares do Exército, que estão recebendo treinamento da Secretaria de Saúde.

POUCAS & BOAS

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) vão inaugurar nesta segunda-feira, às 8h30, em solenidade na Clínica da Mulher Dona Dulcinha, localizada na sede da entidade em Salvador (avenida Bonfim, largo de Roma), o Serviço de Histeroscopia Ambulatorial da instituição. Entre os inúmeros benefícios, a histeroscopia é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de endométrio.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Depor as armas

Até meados dos anos 60, deputados e senadores podiam portar armas em plenário, mas temendo a repetição de tiroteios, como o que ocorreu em 1963, entre os senadores Arnon de Mello (pai do ex-presidente Collor) e Silvestre Péricles (ambos de Alagoas), resultando na morte do senador José Kairala (AC) por bala perdida, os parlamentares resolveram cumprir o regimento do Congresso e proibir o porte.

Escalaram os deputados Henrique La Rocque e Mário Gomes para "desarmar" os colegas. Foi o mote para o cronista Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, fazer mais uma de suas gozações, em sua coluna do jornal Última Hora, ante a "estratégia" dos dois "desarmadores".

Gomes achava que com uma "boa conversa" ninguém escaparia de ser convencido a entregar os revólveres. Já La Rocque dizia que "o hábito de andar armado" de alguns deputados "vem do berço", o que deixa uma leve impressão para Stanislaw de que alguns parlamentares, quando nasceram, receberam da mãe uma chupeta e do pai uma pistola. Mas o cronista dá uma sugestão para desarmá-los: aprovar uma verba especial para aquinhoar os parlamentares que frequentarem o plenário o mês inteiro sem armas.

