Governo perdido na coordenação política

Ao fazer uma análise dos primeiros 15 dias de gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o professor de Ciência Política Cláudio André de Souza aponta para dificuldade grave de coordenação política. Para ele, há três aspectos que chamam a atenção:

1 – O período de transição entre os governos parece não ter sido aproveitado para contemplar um plano mínimo de ações nos ministérios, muito menos o desenho da ocupação dos postos-chave.

2 – Os recuos consecutivos do governo se transformam em problema: os ministros e os seus auxiliares parecem anunciar medidas de forma precipitada, como se estivessem ainda no “palanque” falando para o eleitorado a favor do novo presidente, quando o ato de governar exige uma dosagem entre objetivos políticos e aspectos técnicos, algo que faltou no episódio dos livros didáticos, sob responsabilidade do MEC. A liturgia do poder executivo envolve complexidade na formulação de novas políticas públicas, articulação com os interesses de segmentos da sociedade e a sua respectiva tramitação legal nas casas legislativas.

3 – Mantém-se um “presidencialismo experimental” que nos bastidores a classe política resume a um improviso na relação do novo governo com os parlamentares e os seus respectivos partidos, o que impacta diretamente na formulação das agendas de interesse do governo, bem como qual o espaço político do PSL na condução, seja no poder executivo ou na arena parlamentar. Para uma parte da sociedade civil, o governo aparenta estar perdido com os sucessivos recuos. A temporalidade do apoio ao governo depende da sua capacidade de representar e defender interesses concretos que tocam o dia a dia das pessoas.

Mudança de comando

Nesta semana o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, que há dois anos comanda o 2º Distrito Naval, deixa o cargo e a Bahia para assumir a função de secretário geral do Ministério da Defesa do governo Jair Bolsonaro. A passagem de comando ao vice-almirante Campos se dará no próximo dia 23 de janeiro.

Carioca de nascimento, o Almirante Garnier, como é conhecido, virou cidadão baiano e soteropolitano enquanto aqui esteve, além de ter recebido dos legislativos estadual e municipal, respectivamente, as medalhas Dois de Julho e Thomé de Souza.

Na quinta-feira (1oh) a Marinha assina com o Senai Cimatec contrato de parceria para desenvolver tecnologia para produtos e sistemas voltados à área militar.

Pai muda e filho paga o pato

Que a política é sempre uma caixinha de surpresas, todo mundo sabe, mas por essa pouca gente esperava: não é que o deputado estadual feirense não reeleito Carlos Geilson (PSDB), que estava sempre ao lado do ex-prefeito de Feira de Santana e candidato derrotado ao governo do Estado, José Ronaldo (DEM), tendo sido por ele ajudado nas duas eleições que o garantiram na ALBA, migrou, de “mala e cuia”, como se diz, para a base do governador petista Rui Costa?

Ele certamente vai garantir um posto no governo estadual, mas quem acabou sendo exonerado da Prefeitura de Salvador foi seu filho, Carlos Geilson Junior, que ocupava cargo na coordenação regional pedagógica da Secretaria Municipal da Educação. O prefeito de Salvador, ACM Neto, não perdoou.

Pagando pra ver

Ao ser questionado sobre a aproximação do governador Rui Costa com o ex-secretário municipal de Salvador e presidente do Esporte Clube Bahia Guilherme Bellintani, com vistas à eleição municipal de 2020, ACM Neto ironizou o petista, durante a inauguração da Nova Unidade de Saúde da Família (USF), em Mata Escura:

– Fico muito feliz quando vejo essas especulações de que os meus adversários estão lembrando de nomes ligados a mim para uma eventual disputa à prefeitura. Isso mostra a qualidade e a força do grupo que montamos – declarou.

Sobre um almoço recente entre ambos, que teria durado mais de cinco horas, para conversarem sobres as contratações do Bahia, time para o qual Rui torce, conforme justificaram, Neto apontou interesses, e diz acreditar que não houve conversa sobre política, conforme alegaram.

– O Bahia tem interesses tanto com a prefeitura quanto com o governo do Estado. É natural. E ambos disseram que não trataram de política. Não tenho porque não acreditar – apontou.

Ao que parece, o prefeito está preferindo “pagar pra ver”.

