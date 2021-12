Governo não cumpre prazo de obras do HGE

No dia 27 de janeiro Rui Costa garantiu a jornalistas que iria inaugurar o novo HGE "nos próximos dias". Se conseguisse fazer isso já o entregaria com quase um ano de atraso em relação ao prazo, de um ano, estipulado pelo ex-governador Jaques Wagner no momento da assinatura da ordem de serviço, em março de 2013.

Não conseguiu e a ampliação, ou HGE 2, como é chamado pelos governistas, só será entregue no segundo semestre deste ano. A Sesab, em nota, diz que o projeto está com 99,15% das obras físicas concluídas.

Mas ainda é preciso contratar cerca de 1,3 mil profissionais, além de equipar a unidade.

Um problema na rede elétrica - que foi feita na década de 1990 e não suportaria as novas demandas - é apontado como responsável pelo atraso, mas o fato é que os prazos dados pelo Executivo, geralmente, não são cumpridos e o pior é que se continua com o hábito de estipular data para entrega de obras.

É aquela velha história: eu finjo que cumpro e você que acredita.

O investimento inicial seria de R$ 33 milhões. Mas a conta ainda não foi fechada.

Secretário vai a Alba

Amanhã, o secretário estadual da Fazenda Manoel Vitório apresenta o relatório do quarto quadrimestre de 2014 aos deputados estaduais. Este é o último balanço da gestão de Jaques Wagner. A bancada de oposição reuniu seus principais parlamentares e distribuiu questões para serem feitas ao secretário. Prometem deixá-lo sem resposta, mas não antecipam o que vem por aí.

Contas de governo

A conselheira do TCE Carolina Costa montou uma comissão considerada robusta pelo presidente do órgão, Inaldo Paixão, para analisar as contas do último ano de mandato do ex-governador Jaques Wagner.

— O foco do tribunal é esta análise. Os nossos técnicos mais gabaritados foram selecionados para analisar os números. Depois disso continuaremos as nossas pautas cotidianas.

Pauta truncada

Os vereadores de Salvador ficaram tão concentrados na montagem das comissões que se "esqueceram" do Plano Plurianual (PPA). Sem votar este projeto, nenhum outro pode ir a plenário. Depois de "tomarem conhecimento" da obstrução, resolveram tocar para a frente e devem votá-lo hoje ou amanhã. A bancada do prefeito ACM Neto não espera ter maiores problemas para aprová-lo, mas é bom esperar para ver como se comportarão os vereadores do PTN.

Matérias de vereador —Na próxima quarta-feira, os líderes da Casa pretendem colocar em votação diversas matérias feitas por vereadores. Mas não são projetos de lei, são moções e aprovação de utilidades públicas. O presidente Paulo Câmara (PSDB) diz que ainda vai levar uma ou duas semanas até que projetos de lei sejam votados. No acordo feito com os líderes ficou definida a necessidade das matérias passarem pelas comissões. Os colegiados trabalham a todo vapor, mas ainda não têm muito a apresentar.

PTN e PT — Enquanto o ano avança a aproximação do PTN e do PT na Câmara continua sem acontecer. Os vereadores do ex-aliado de ACM Neto acreditam que mereciam ser mais prestigiados e os petistas ainda não aceitaram de "bom grado" os novos aliados. A união é tratada com cuidado.

O processo

Amanhã, o superintendente de Finanças da Assembleia, Marcos Presídio, será sabatinado pelo deputados estaduais da Comissão de Constituição e Justiça cumprindo rito para ser nomeado conselheiro de Tribunal de Contas do Estado.

Na condição de candidato único e com bom trânsito entre os parlamentares, Presídio terá o caminho livre.

No entanto, diversos quadros políticos tentaram se viabilizar para a vaga deixada por Zezéu Ribeiro. São os casos dos ex-deputados Yulo Oiticica e Clóvis Ferraz, além de José Nunes e Paulo Rangel, este último mais com anticandidato do que candidato propriamente dito.

POUCAS & BOAS

Depois de dois anos no centro das discussões políticas, o agora secretário de Educação, Guilherme Bellintani, se afastou dos holofotes. Bellintani chegou a ser cotado como possível vice na chapa de ACM Neto em 2016 e recebeu convites de diversos partidos alinhados ao prefeito. Recusou todos e, pela primeira vez, descartou publicamente qualquer possibilidade de disputar cargos eleitorais. Disse isso em entrevista a Zé Eduardo, na Rádio Metrópole, na última sexta-feira. O mundo político dá voltas e é possível que no futuro esta decisão mude, mas pelo que se vê agora, Bellintani fica apenas até 2016.

Amanhã acontece a pré-conferência do Conselho Municipal dos Direitos do da Criança e do Adolescentes na sede da prefeitura bairro do Subúrbio Ferroviário, em Paripe. A reunião começa às 8h e segue até as 12h. A sede fica na rua Pará.

A saída da coordenadora-geral do Planserv, Sônia Magnólia, ainda gera especulações. Sônia era tida como uma profissional competente e os colegas não acreditam nas razões que levaram à demissão. Nos corredores, a informação que circula é que ela foi perseguida por negar deslocar recursos do plano para outros destinos da administração estadual. O secretário da Administração Edelvino Góes elogiou Sônia e disse que a mudança de comando é considerada natural no serviço público.

