Governo lança edital do VLT do subúrbio

O governo do estado publica nesta quarta-feira, 3, no Diário Oficial o edital da abertura de licitação para a execução do projeto de VLT do subúrbio de Salvador. O modal será construído por meio de parceria público-privada (PPP), da mesma forma que o metrô. A sessão de abertura das propostas já tem data: dia 30 de junho, às 15h, na BM&FBovespa, em São Paulo.

A previsão de início das obras é até 90 dias após a assinatura do contrato da PPP.

O prazo para conclusão é de 24 meses. Com 18,5 quilômetros de extensão e 21 paradas, o VLT vai substituir o sistema de trens do subúrbio, ligando o Comércio a Paripe.

A obra está prevista em duas fases, a primeira, entre o Comércio e Plataforma, tem 9,4 quilômetros; e a segunda, entre Plataforma e São Luiz, com 9 quilômetros.

O VLT terá 20 composições de tração elétrica, capaz de levar mais de 600 passageiros em cada. Terá um pátio de manutenção na Calçada e outro de apoio em Paripe.

Chineses em cena

O CEO global Yansong Yang apresenta hoje a Rui Costa as propostas da multinacional chinesa XCMG, especializada na produção de máquinas e equipamentos da construção civil, para se instalar na Bahia.

A XCMG já tem fábricas em Porto Alegre e Minas e agora foca o Nordeste.

Ajuda inimiga

Lembra aquela história de Paulo Cezar, prefeito de Alagoinhas até dezembro último, que esperou o empréstimo de US$ 11,5 milhões, ou R$ 38 milhões, junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), e saiu deixando tudo pronto, sem pegar no dinheiro?

Finalmente o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) autorizou e a bolada vai para as mãos de Joaquim Neto (DEM), atual prefeito e adversário de Paulo Cezar.

Só se for por cima do nosso cadáver, só se quiserem vir para porrada, porque isso é um desrespeito gigantesco com o Senado Só se for por cima do nosso cadáver, só se quiserem vir para porrada, porque isso é um desrespeito gigantesco com o Senado

É preciso tirar a laranja podre do cesto É preciso tirar a laranja podre do cesto

Forró sem Chico

O Forró do Chico, a forte festa de São João que São Francisco do Conde realiza, está fora de cena em 2017. O prefeito Evandro Almeida (PP) reuniu o secretariado e bateu o martelo: não vai fazer a festa este ano. Ele diz que é tempo de crise e prefere fazer obras.

Em 2015 o Forró do Chico custou R$ 7 milhões e, em 2016, R$ 3,2 milhões.

Mãe Stella em rede

Mãe Stella de Oxóssi, uma das mais reverenciadas ialorixás da Bahia, completou 92 anos ontem. Ganhou aplicativo desenvolvido por participantes do Raul Hacker Clube, Lucas Teixeira Rocha (Cascudo) e Antônio Ladeia, com apoio de Karina Menezes e Rose Vermelho, sob a batuta do professor Nelson Pretto, da Ufba. O aplicativo está disponível para Android na PlayStore, busca Orientações de Mãe Stella.

Cravo sem canela

O deputado Hildécio Meirelles (PMDB) vai reunir dia 25 no auditório da 2ª Igreja Batista, em Valença, produtores de cravo-da-índia de todo o baixo sul. Para fazer a cultura, que já tem mais de meio século na Bahia, ser oficialmente reconhecida:

– Imagine você que o cravo sequer tem registro de reconhecimento oficial pela Ceplac. Isso dificulta até o financiamento.

A ideia é partir para Blairo Maggi, ministro da Agricultura, e expor o caso.

Em queda - A produção de cravo-da-índia hoje na Bahia é de quatro mil toneladas por ano. Já foi 14 mil, em oito mil hectares de área plantada no baixo sul e em Una, no sul.

A cultura envolve, entre produtores e colhedores, em torno de 50 mil pessoas. Sofre problemas com a oscilação de preço.

POUCAS & BOAS

Nada menos que 2.243 secretários de saúde de municípios de 16 estados estarão reunidos de hoje a sábado no Centro de Convenções de Porto Seguro no 5º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Norte e Nordeste.

A pauta principal do encontro é a Governança Regional, ou seja, discutir forma de os municípios compartilharem entre si serviços de saúde. Vem a calhar com as policlínicas que Rui Costa está implantando na Bahia, o que, aliás, já é um modelo adotado no Ceará.

O fechamento da Comarca de Utinga, na Chapada, que também atende Wagner e Bonito, anunciado pelo TJ, está causando inquietação por lá. O deputado David Rios (PMDB) diz que uma audiência pública ontem na Câmara deixou evidente a preocupação geral.

Colaborou: Jeane Borges

adblock ativo