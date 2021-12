Governo Federal pede ajuda, mas não ajuda

Governadores e prefeitos foram chamados por Dilma para ajudar no convencimento do Congresso para aprovar o último pacote de ajustes. O destaque, claro, é a criação da CPMF para minorar o rombo previdenciário.



Até aí, tudo bem.



O problema é que no Governo Federal a prática que se consolidou desde 1988 é a máxima versada pelo "Príncipe do Gueto" baiano: tudo nosso e nada deles.



As contribuições (a CPMF é uma delas), que representam quase o dobro do que é arrecadado com impostos, ficam todas com a União. Estados e municípios não veem a cor deste dinheiro.



Por exemplo, em 2014 foram arrecadados R$ 380 bilhões. Dinheiro dividido com estados e municípios. Com as contribuições, a União arrecadou R$ 670 bi. Tudo ficou lá.

SAÍDAS - Glademir Aroldi, presidente interino da Confederação Nacional dos Municípios, diz que este é um absurdo que precisa ser resolvido, para que os bons prefeitos deixem de integrar a lista de fichas sujas pelo não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Ele defende a aprovação de um dos projetos da repactuação federativa, que destina 10% do dinheiro das contribuições para os municípios.



— Imagine R$ 67 bi para os municípios. Resolveria boa parte dos nossos problemas. Mas a União acha muito e insiste em centralizar os recursos.

Esta é mais uma "dica" para os deputados e senadores começarem a atender as demandas municipais.

ATRASOS - Além de ficar com a menor parte no bolo tributário, os prefeitos estão indignados com o atraso de repasses de verbas destinadas a educação e saúde. O Mais Educação não teve um repasse este ano. Dinheiro para o Samu, para atenção básica, transporte escolar. Enfim, um leque de inadimplência e promessas não cumpridas.

De saída



Alcindo Anunciação se prepara para disputar, novamente, a eleição para vereador de Salvador. Atualmente no PT, ele está de malas prontas para o PSD.

Diz que o PT perde muito tempo em disputas entre as correntes internas e se esquece da política mesmo.



"Não é somente 'sim ou não'. O Brasil vive uma crise fiscal, política e estrutural. Acredito que é uma solução temporária (a criação da CPMF). O remédio é amargo, mas temporário. "

Rui Costa, governador que está no grupo que vai fazer lobby no Congresso para aprovação da nova contribuição



A flor da pele



Está cada vez mais difícil manter a calma nos dias atuais. A histeria é tão grande que para uma pessoa ofender ou agredir a outra basta uma faísca. Aconteceu com o jornalista Luiz Tito, em Feira de Santana, na última semana. Ao se deparar com um ônibus da frota emergencial, da empresa Rosa, quebrado, o repórter fotográfico foi fazer o trabalho dele. Uma senhora, que não se identificou, saiu do ônibus, proferiu palavras impublicáveis e o ameaçou. Isso porque ele estava tirando fotos do ônibus quebrado.



Está complicado conviver socialmente em paz. E a culpa é de quem?

Dilma é o '10' em má fase

Dirigente petista resume atuação de Dilma em metáfora futebolística.



— Sabe aquele jogo duro no qual você precisa que o meia, camisa 10, resolva? Pois bem, o adversário pega a bola, toca de lado, chega na frente do gol e chuta na trave. Na saída de bola, o zagueiro dá um passe perfeito para o meia (Dilma), ele pega a bola e toca errado. O contra-ataque vem de novo e o goleiro faz milagre. A bola chega novamente para o meia (Dilma) e o que ele faz? Erra novamente. Uma hora a bola pune.



A torcida já começou a vaiar.



UNIDADE - O mesmo dirigente que, para (não) variar, prefere não ter o nome publicado, diz que a presidente Dilma está conseguindo um feito histórico.



— Desde 1980 existem duas certezas no Brasil: o PMDB está no governo e há divisão interna no partido. Dilma tem conseguido unificar o discurso. O fogo amigo está ligado no modo avançado.

O mal do esperto



O vereador de Ibititá Paulo Dourado podia se considerar um privilegiado. Além de eleito vereador, belisca uma boquinha em cargo na Assembleia Legislativa. O TCE cruzou informações e descobriu a manobra. Dourado terá que abrir mão de um dos dois e devolver o dinheiro recebido ilegalmente.



O salário na Assembleia é de R$ 1.105.



Barreiras em disputa



O presidente da Câmara de Barreiras, Carlos Tito, trocará o PDT pelo PSDB. A mudança vem acompanhada do projeto de disputar a eleição para a prefeitura em 2016. A 'briga' lá vai ser interessante. Antônio Henrique (PP) será candidato à reeleição. O grupo da ex-prefeita Jusmari Oliveira (PSD) também deve indicar nomes. A ex-deputada Kelly Magalhães (PCdoB) é um nome que circula bem na cidade.

POUCAS & BOAS

A sociedade brasileira tem assistido o STF cumprir o papel do Congresso e legislar. Casos recentes como o reconhecimento da união homoafetiva e a proibição do financiamento empresarial fazem com que os ministros do STF tenham um papel decisivo na política nacional. Agora, a expectativa é em torno da descriminalização das drogas.

O secretário estadual Fábio Vilas-Boas (Saúde) lançará nesta terça-feira, 22, às 9h, nova política de transplantes. Uma das metas é zerar a fila de transplante de córnea.

O Programa de Apoio ao Trabalhador terá um site próprio para intermediar a contratação de mão de obra (diarista, eletricista, pedreiro). O secretário Álvaro Gomes (Trabalho, Esporte e Renda) diz que a expectativa é dobrar a quantidade de profissionais, além de qualificá-los.

Diz Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, que agora vai colocar em prática o antigo plano de votar projetos elaborados pelos deputados estaduais. Resta saber se de fato agora vai. Mas o histórico depõe contra Nilo.

Pior do que não votar projeto de deputado é votar projeto inócuo. Por exemplo, a Medalha 2 de Julho é a honraria mais importante que se pode conceder no parlamento baiano. Virou um mangue. Sem critério fora da conveniência política. Na última semana, seriam votadas três em um balaio só (Wagner, Rui e Neto). A votação só não aconteceu porque Adolfo Viana (PSDB) trouxe a discussão sobre o excesso de medalhas. Deixou claro que não se trata de nada pessoal contra os indicados, mas que é preciso organizar a Casa.

