Governo em alerta no combate ao Aedes

O verão, que começa oficialmente hoje, liga o sinal de alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana, um compromisso tanto do poder público como da sociedade civil. Da parte do Estado, a Secretaria da Saúde da Bahia iniciou ontem a distribuição dos 7,4 mil kits de combate ao mosquito, endereçados aos agentes de controle de endemias dos 417 municípios baianos. Segundo a pasta, foram notificados no estado 8.760 casos suspeitos de dengue, 4.080 casos de chikungunya e 1.296 registros de zika no período de 1º janeiro a 6 de novembro deste ano.

Para tanto, o governo estadual divulgou que gastou cerca de R$ 2,6 milhões nestes kits, compostos de 26 itens, entre pesca larva, pipetas de vidro, tubos de ensaio, álcool, esponja e lanterna de LED recarregável.

Ação conjunta – O próprio secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Villas-Boas, reforçou a importância da força-tarefa entre os governos estaduais, municipais e a população para evitar surtos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti:

– Construir uma estratégia agressiva de combate ao mosquito e controle dos agravos é fruto de um esforço conjunto do poder público, empresas e sociedade em geral, visto que mais de 80% dos focos estão dentro das casas.

Homenagem ao Olodum

A senadora e deputada federal eleita Lídice da Mata (PSB), mesmo antes de assumir na Câmara, anunciou ontem aquela que deve ser uma das primeiras ações do mandato: homenagem aos 40 anos de Fundação do Olodum.

“Tive uma vida muito enaltecida e, apesar de tudo, muito discreta. Portanto, quando vêm os ataques de natureza moral, isso me chateia. É a única coisa que me aborrece”

Agricultores orientados

Treze projetos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Bahia receberam na semana passada a visita de técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Na ocasião, a equipe do órgão do governo federal ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) visitou os locais onde os projetos são executados e apresentou as infrações que devem ser evitadas. A ação, que aconteceu nos municípios baianos de Itaju do Colônia, Ilhéus, Una, Itacaré, São Gonçalo dos Campos, Paratinga, Sítio do Mato, Santana e Malhada, reforçou as operações na modalidade de Compra com Doação Simultânea, na qual os agricultores vendem sua produção à companhia, que doa esses alimentos a instituições socioassistenciais cadastradas.

Visita política

Ângelo Coronel (PSD) mostra vigor na disputa pela presidência do Senado. Ontem, o baiano foi até Sergipe, onde se reuniu com o governador do estado, Belivaldo Chagas – e “colega de partido”, como disse em postagem no Twitter. O compromisso para além das fronteiras baianas foi, mesmo, para reafirmar que é candidato à cadeira máxima do Senado.

– A União entre estados irmãos como Bahia e Sergipe é essencial para o fortalecimento do nosso Nordeste! – disse o baiano eleito senador.

Pela mesma rede social, o político de Sergipe mostrou apoio a Ângelo Coronel em uma publicação:

– Estamos juntos na construção de um Nordeste mais forte.

adblock ativo