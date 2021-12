Governo e PM, a difícil arte da boa convivência

Definitivamente, após duas greves, o governo de Jaques Wagner parece que não aprendeu a lidar com a PM. Por mais que tenhamos dito aqui (e jornalista que se preza não inventa fatos, reporta-os) que a PM não aceita o dispositivo que tira do comando da PM a prerrogativa para punir policiais infratores, passando-a para a Corregedoria da Polícia Civil, teimou e mandou para a Assembleia.

O projeto da Lei de Organização Básica da PM, que estava hibernando, foi tirado da gaveta e posto em pauta com o líder governista, deputado Zé Neto (PT), dizendo que tinha negociado com as associações e chegou-se a um meio-termo: ficaria quase tudo como está, apenas em algumas situações o governador chamaria o caso para si.

Resultado: ontem, os 42 coronéis subscreveram uma carta de 22 páginas dizendo, em linhas gerais, que não aceitam.

Vai ser preciso outra greve para que o barco tome um rumo?

Fora de pauta - Otto Alencar, governador em exercício, mandou ofício para a Assembleia retirando não só o projeto da PM, mas 13 outros, que estavam encaminhados para votação. Carlos Gaban (DEM), líder do DEM, avisou ontem:

- Nesta legislatura, não há mais conversa com a oposição. O governo quer passar o rolo-compressor, e aí não vai dar.

Se o governo quiser aprovar os projetos ainda nesta legislatura, vai ter que pedir urgência urgentíssima e levar na tora.

Em suma, em vez de um problema, o da PM, o governo agora tem dois.

Mania gaúcha

Na esteira das especulações em torno das candidaturas municipais de 2016, Itabuna parece já ter o seu candidato da oposição.

O deputado estadual Augusto Castro (PSDB) teve mais de 13 mil votos no município e está naquela de talvez, quem sabe, porém, contudo, todavia, pode ser que sim.

Aliás, Itabuna tem uma fama de ser implacável com quem a governa: lá, nunca um prefeito se reelegeu, da mesma forma que o Rio Grande do Sul com os governadores.

Castro faz oposição a Vane do Renascer (PRB), atual prefeito, que era do PT e pode voltar ao partido e está muito desgastado.

"Para mim, hoje é um dia particularmente feliz. A memória do meu avô está tendo a reverência que merece na casa em que ele morou e que com ele convivi durante sete anos da minha vida"

Jorge Amado Neto, festejando a inauguração do Memorial de Jorge Amado, na casa em que o escritor morou, na Rua Alagoinhas, no Rio Vermelho.

Década de atraso

Sem querer, ACM Neto disparou a metralhadora giratória ontem na inauguração do Memorial de Jorge Amado. Disse que a obra deveria ter sido feita há 11 anos. De uma só tacada atingiu Antônio Imbassahy e João Henrique, na prefeitura de Salvador, e Paulo Souto e Jaques Wagner, no governo.

Neto colhe os louros, mas o secretário Guilherme Bellintani (Turismo) também. Domingos Leonelli, ex-secretário de Turismo do estado, mandou-lhe um e-mail felicitando-o:

- Tem importância cultural, no desenvolvimento econômico e no turismo.

Eternamente BTS

Amante do mar e dono de um barco, no qual costumava navegar pelas águas da Baía de Todos-os-Santos, Carlos Gilberto Farias, o presidente da Fieb que morreu esta semana, vai receber hoje uma homenagem singular.

Amigos dele vão navegar pela BTS e ao longo do percurso depositarão parte das cinzas de Farias, que foi cremado ontem.

O grupo, liderado por Antônio Alban, sucessor de Farias na Fieb, vai sair da Bahia Marina ao meio-dia de hoje.

Duas faces

Rui Costa diz que vai conversar com a presidente Dilma sobre segurança. A pedida básica é aumentar a participação federal no custeio do setor, mas ele avisa:

- Essa questão é uma moeda de duas faces, a repressão e também tem o lado inclusivo.

A pretensão dele é oportuna. O ministro José Eduardo Cardozo (Justiça) acaba de mandar para o Congresso uma proposta de emenda constitucional (PEC) sobre a questão.

Não deu detalhes. Apenas diz que a autonomia dos estados será respeitada.

Desafio federal - Rui Costa tem dito que vai priorizar três áreas no governo dele: saúde, educação e segurança.

Na questão da segurança, ele ressalta que a participação do governo federal, até pelo custo do aparato policial, é fundamental.



Herói nordestino

Nestes tempos em que os nordestinos viraram alvo de todo tipo de deboche e chacota (no mínimo) após a derrota de Aécio Neves na disputa presidencial, o jogador Jeferson Silva, meio-campo do time sub-20 do Bahia, bombou ontem nas redes sociais como o herói que lavou a alma nordestina.

Autor de um gol, no intervalo do jogo entre Bahia e São Paulo, pela Copa do Brasil da categoria, o repórter do Sportv perguntou:

- O Morumbi não te inibiu?

E Jeferson, bem descontraído:

- Que nada! Lá nós temos a Fonte Nova, que é bem melhor que isso aqui.

POUCAS & BOAS

O prefeito de Macaúbas, Zezinho Pereira (PSB), está soltando foguetes. Assinou anteontem convênio com a Secretaria da Ciência e Tecnologia para implantar lá a Praça da Ciência. 'Vamos levar mais conhecimento, ciência e tecnologia para a nossa população'.

Ironia do destino: na relação dos municípios brasileiros que estão com dificuldades de caixa para pagar o 13º está Pindaí-BA. Tirando o hífen, fica Pindaíba. É a típica piada pronta.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Otimismo inveterado

Ivan de Carvalho, fina flor do jornalismo baiano, pela ética, conduta pessoal, escrita bem encadeada e doçura no trato com o mundo, desde maio integrando a vasta e rica redação do céu, acreditava em Deus, em ETs com disco voador e tudo, em vida depois da morte e por aí.

Paulo Bina, assessor de comunicação da Assembleia, velho amigo, lá um dia vendo ele com uma dessas conversas positivistas sobre a vida, largou:

- Eu nunca vi um sujeito tão otimista como esse Ivan.

E Ivan:

- Você fala isso porque não conheceu o Albérico Fraga, o jurista (o segundo reitor da Ufba). Ele era tão otimista, mas tão otimista, que lá um dia ia passando numa rua do Centro Histórico e viu um casarão sendo incendiado, falou: 'Oh, como está aquela casa iluminada!...".

