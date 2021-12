Governo do estado vai afundar dois navios para turista ver

O secretário José Alves (Turismo) anunciou nesta terça-feira, 4, ao falar na Comissão de Infraestrutura e Turismo da Assembleia, que o governo está concluindo estudos para afundar dois navios na Baía de Todos-os-Santos para criar um novo nicho de atração para Salvador, o turismo de mergulho:

– Estamos atuando em parceria com a Associação Bahiana de Mergulho, que está fazendo os estudos de batimetria.

Um dos navios é um ferryboat desativado e o outro, da Wilson Sons, que opera o Porto de Salvador, ainda em negociação.

– O turismo de mergulho atrai gente de todos os pontos do planeta. Em Cancún, no México, é o carro-chefe das atrações.

José Alves não quis revelar, mas apuramos que um dos navios em negociação para morar no fundo do mar é o ferry Gal Costa.

Ou seja, o ferry que leva o nome da cantora baiana terá um final glorioso. Ficará eternamente nos braços de Iemanjá. Um dia, num futuro longínquo, Ivete Sangalo chega lá.

Turismo de mergulho é destaques em várias partes do mundo (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE | 19.12.2015)

Viver condenado

O governo do estado já anunciou a intenção de encerrar o Projeto Viver, que já atendeu, desde que foi fundado, em dezembro de 2001, doze mil mulheres vítimas de violência em Salvador e região metropolitana, e com isso está criando furdunço entre as mulheres.

Dez mulheres atendidas pelo Viver já foram encaminhadas ao Centro de Referência Loreta Valadares, administrado pela prefeitura de Salvador, nos Barris.

A questão: a secretária municipal de Política para as Mulheres, Taissa Gama, já disse que não tem como atender à demanda.

Protesto — Hoje, vereadoras da oposição na Câmara de Salvador vão gritar. Além do barulho em plenário, vão ao IML, onde funciona o Projeto Viver, fazer barulho.

Transparência em sigilo

Em Salvador ontem para divulgar aos empresários baianos o selo Pró-Ética (programa criado em 2010 pelo governo para incentivar a integridade nos negócios), o ministro da Transparência, Torquato Jardim, não fez jus ao nome da pasta ao ser questionado sobre os critérios para a escolha dos vencedores:

– São requisitos que são mantidos sob sigilo, até por questões de segurança das informações e documentos obtidos, daí porque, em relação às 25 empresas que ganharam o selo no ano passado, nem eu mesmo sei que critérios foram adotados.

Mais segredos — Segundo ele, as empresas passam por duas fases: auditoria e um julgamento por representantes dos setores público e privado. E os critérios?

Também não soube dizer.

Doença falciforme

Há anos acostumada a fazer suas reuniões mensais no auditório do Sesc de Aquidabã, em Salvador, para discutir o tratamento das pessoas com doença falciforme (doença de grande prevalência no Brasil, que atinge principalmente a população negra e afrodescendente), a Associação Baiana das Pessoas com Doença Falciforme (Abadfal) foi surpreendida com uma cobrança: terá de pagar R$ 500 se quiser continuar usando o espaço.

Sem negociação. A Abadfal, uma instituição sem fins lucrativos e sem dinheiro, vai ter que encarar o despejo.

Mais problemas — A direção da Abadfal diz que por enquanto está usando locais provisórios, cedidos por amigos, mas ganhou um problemaço: muitas das pessoas com a doença com problemas de locomoção graças a úlceras nas pernas e necrose da cabeça do fêmur deixaram de ir.

Os doentes sem espaço não conseguem entender. E perguntam: o Sesc não é mantido com dinheiro do trabalhador?

POUCAS & BOAS

Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, anunciou ontem que a casa vai voltar a contribuir mensalmente com o Hospital Aristides Maltez, como fazia na gestão de Otto Alencar (1995-1997). Ele quer que cada deputado também colabore individualmente.

Maior referência em tratamento de câncer do Nordeste, o Aristides recebe pacientes dos 417 municípios baianos e de 13 outros estados, mas só 85 colaboram. Coronel quer que cada prefeitura dê R$ 2 mil e espera chegar a 210. O hospital recebe R$ 9,5 milhões/mês do SUS, mas gasta R$ 12,5 milhões. Cobre o déficit com a ajuda de amigos.

Colaborou: Joyce de Sousa

