Governo diz que repassou recursos

O governo baiano disse na segunda-feira, 26, que está em dia no repasse de recursos ao TJ-BA. Conforme resposta à nota sobre o temor do desembargador Eserval Rocha - de que os servidores do Judiciário poderiam cair na "malha fina" do Imposto de Renda pelo fato de o Executivo não ter remetido à Justiça dinheiro para quitar o Imposto de Renda de dezembro -, o governo assegura que o TJ-BA "dispõe de recursos, inclusive no orçamento de 2016". Alega ainda que "é o próprio tribunal que deve informar por que ainda não utilizou tais recursos para pagamento de obrigações, como o imposto de renda retido de seus servidores. O TJ é a fonte pagadora e, consequentemente, o responsável pelas obrigações tributárias relacionadas à sua folha de pessoal.

Diz ainda o governo estadual que o Executivo repassou recursos ao tribunal, em 2015, acima do valor previsto no orçamento e no limite de suas possibilidades. As suplementações orçamentárias concedidas ao TJ em 2015 totalizaram R$ 219,86 milhões, que se somaram ao orçamento inicial de R$ 1,5 bilhão do Tribunal.

Janeiro - Por fim, esclarece que o duodécimo de janeiro de 2016 já foi depositado. Inicialmente seria de R$ 166 milhões, mas foram remetidos R$ 188 milhões. Mais sobre o assunto na editoria política, que publica entrevista do desembargador Eserval Rocha sobre os problemas financeiros do TJ-BA.

O dia de...

Mais três exemplos de projetos dos vereadores de Salvador. O prefeito acaba de sancionar, após aprovados na Câmara, leis que instituem o 23 de setembro como Dia Municipal da Ikebana Sanguetsu, o Dia do Fisco (21/09) e o Dia do Ouvinte (25/09).

Rio Vermelho

Não há como negar que a requalificação do Rio Vermelho ficou boa. Sem dúvida vai se transformar na mais nova área de lazer da cidade, com direito a um mirante para se apreciar o pôr do sol.

O problema é proteger os equipamentos do vandalismo. Muitos jardins foram implantados na área reformada, além de bancos e lixeiras. Antes mesmo da inauguração das obras, na sexta, o próprio prefeito ACM Neto (DEM) já se queixava das pichações nas paredes da igrejinha (foto). O caso pede câmeras de vigilância e guardas municipais.





Placa precipitada

Sobre a nota "A placa implacável", divulgada na coluna Tempo Presente do dia 22 de janeiro, a Secretaria Municipal da Saúde esclarece que houve "dois erros no caso em tela: o primeiro se refere à data, que deveria ser 30/12/2015. O segundo trata-se da precipitação na instalação do equipamento por parte da empresa responsável pela obra, uma vez que somente no final do ano passado foi feito aditivo para prorrogação da vigência do contrato de forma a receber os recursos do Ministério da Saúde destinados à empreitada".

"Por conservadorismo diante dos constantes atrasos federais referentes aos recursos do bloco Requalifica (financiamento da requalificação dos postos), a SMS só emite novas ordens de serviço após o recebimento da verba federal. Neste caso, foram repassados apenas R$ 15 mil, quantia ínfima referente ao total da obra de mais de R$ 487 mil reais", diz a nota.

Epigrama da Justiça

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, após embate com o governador Rui Costa, agora se diz atormentado com a possibilidade de os magistrados caírem na malha fina do Imposto de Renda.

Segundo o poeta Antônio Lins, o desembargador "só é rápido quando advoga em causa própria". E sapecou o seguinte epigrama:



Neste "Forum Ruy Barbosa",

Manso ninho de doutores,

A justiça é tão morosa

Quanto os seus elevadores.

Chamamento público

A crise hídrica de Itabuna continua a render. O movimento "Salve o Rio Cachoeira" considerou acertada a iniciativa do prefeito Claudevane Leite de convocar empresas a apresentar estudos de novo modelo de gestão de água da cidade. É esperar pra ver.

POUCAS & BOAS

Nesta terça-feira, 26, e quarta-feira, 27, os analistas-tributários da Receita Federal fazem greve em todo o país para aguardar a apresentação formal da proposta de reestruturação salarial que deverá ser encaminhada pelo Ministério do Planejamento ainda esta semana.

Com a paralisação não serão efetuados: a emissão de CND, o parcelamento de débitos, a recepção de documentos de Malha Fiscal, a emissão de Darf e GPS, entre outros. Também serão paralisados os serviços nas alfândegas e inspetorias, como despachos de exportação, conferência física, trânsito aduaneiro, embarque de suprimentos, vigilância aduaneira e repressão, entre outros.

adblock ativo