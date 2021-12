Governo ainda discute como vai tocar o forró

A menos de 20 dias do São João o governo ainda não definiu exatamente como vai entrar no forró. Diogo Medrado, presidente da Bahiatursa, diz já estar certo que haverá festa no Pelô, em Paripe e um festival de quadrilhas em Periperi. O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) diz que alguns ajustes ainda estão sendo feitos (inclusa uma conversa com o Ministério Público, que recomendou ao governo adotar 'critérios de razoabilidade' ante a escassez de recursos). Há pendentes 170 convênios com municípios.

A Petrobras, que ano passado entrou com pouco mais de R$ 7 milhões, saiu do forró varrida pela Lava Jato. Ainda está em negociação a participação de bancos, como o BB, e cervejarias, como a Ambev.

Em suma: forró vai ter. Mas será mais pé de serra do que nunca (mais barato). Aos trancos, a tradição genuína ganhou um gás.

Rátis na OAB

Luiz Viana Queiroz, presidente da OAB-BA, vai enfrentar parada dura na tentativa de se reeleger em novembro. No fim da tarde de ontem, um grupo de advogados, entre eles Antônio Menezes e Maurício Góes e Góes, que disputaram a última eleição, decidiu fechar com a candidatura de Carlos Rátis, que em 2013 ganhou notoriedade pública ao se tornar interventor do Bahia. De saída, ele vai propor o fim da reeleição.

- Eu acho pouco democrático.

Terceira via - Quem também está colocando o nome no embate é o advogado Fabiano Santana. Ele diz que vai tentar sair da 'mesmice', propondo ações que primam por valorizar a qualificação do advogado.

- Em outros estados é assim, por que não aqui?

Metrô e BRT

Ficou para terça a liberação do alvará para a CCR construir a linha 2 do metrô na Paralela. Ontem, ACM Neto estava em Brasília. Aproveitou e foi ao Ministério das Cidades saber notícias da autorização para ele tocar o BRT Estação da Lapa-Iguatemi.

O governo dizia que só aguardava autorização para executar o orçamento, o que aconteceu dia 30 último, mesma data dada a Neto para liberar o metrô.

Assim que receber o OK ele licita a obra.

"O fim da reeleição para prefeitos e para governadores é algo positivo, porque são esferas da federação brasileira em que os controles são menos rígidos, os holofotes são menores. Para presidente, com um mandato de quatro anos, penso que traz uma instabilidade política"

Dias Toffoli, ministro do STF e presidente do TSE, em entrevista ao O Globo, sobre o fim da reeleição.

Com ressalvas

Ao ser indagada ontem sobre a possibilidade de ACM Neto ir para o PSB, como foi noticiado, a deputada Fabíola Mansur, que é do PSB, disse não ter resistências a ninguém, mas fez a ressalva:

- Não dá para falar sobre isso sem uma ampla discussão com as bases. A discussão tem que ser programática. E também temos de considerar as especificidades regionais.



Bebê mamador

A prefeitura de Santo Amaro está dando leite a um bebê que tem alergia a lactose, procedimento de rotina em alguns casos.

O problema é que lá o bebê bebeu R$ 23 mil em três meses. O vereador Justino dos Santos (PSD), opositor do prefeito Ricardo Machado (PT), protocolou ofício na Câmara pedindo esclarecimentos para o caso.

Ele conta que a mãe da criança declarou ter recebido apenas R$ 2 mil. E quer saber se houve erro ou se estão 'mamando' pelo bebê.

A força do rádio

Após Eduardo Bocão ter admitido que 'vai pensar' na possibilidade de disputar a prefeitura de Salvador, outro radialista top segue a mesma linha. Dilton Coutinho, o carro-chefe da audiência na Rádio Sociedade de Feira de Santana, foi 'lançado ontem' pelo deputado Fernando Torres (PSD).

Torres disse que abriria mão da candidatura se o candidato fosse Dilton.

E Dilton falou que é uma honra só o fato de ser lembrado. E prometeu pensar.

Por cima - Feira de Santana já tem outra experiência, até agora bem-sucedida, com radialistas na política. Carlos Geilson, hoje sem partido, duelava com Dilton Coutinho pela audiência radiofônica em Feira.

Elegeu-se deputado estadual em 2010 e se reelegeu ano passado. Hoje é meio radialista, meio deputado.

Lição de vida

Na noite de domingo último, dia da 9ª edição da Cine Futuro, mostra de cinema internacional organizada por Walter Lima, uma mulher humilde acompanhada de três meninas chegou ao Teatro Castro Alves, onde o evento se realizava, e perguntou:

- Eu posso entrar e mostrar alguma coisa para as minhas crianças?

Portas abertas com tratamento vip.

Emoções - Ela e as meninas assistiram ao documentário Quitanda da Liberdade, de Marcelo Oliveira, sobre a vida do major Cosme de Farias, o pai dos pobres.

A mulher e as meninas saíram emocionadas. E Walter Lima também.

POUCAS & BOAS

Prefeitos baianos vão debater segunda (13h30) na UPB o Projeto de Lei Complementar 251/2005, que propõe excluir da base de cálculo do índice de pessoal os recursos destinados à saúde. O deputado federal Roberto Brito (PP), relator da matéria, estará presente.

Músicos de Valença que formavam a juventude nos anos 90 vão matar a saudade dos velhos tempos neste sábado (17h) no Hotel Girassol, na praia do Guaibim. O encontro, batizado de Pop Rock Retrô 90, vai reunir contemporâneos hoje dispersos pelo Brasil afora.

Paramirim soltou foguetes ontem comemorando a decisão do governo de suspender a licitação da obra com a qual pretendia criar sistemas de abastecimento em mais seis municípios com água da Barragem do Zabumbão, que há cinco anos está com 15% da capacidade.

Tendo sua principal base no litoral norte, o deputado Alex Lima (PTN) vai conversar com o secretário Maurício Barbosa (Segurança) sobre o assalto ao Banco do Brasil de Conde, anteontem. Vai pedir providências. Se antes o clima era de intranquilidade, agora é de terror.

A lei que regulamenta a mediação judicial e extrajudicial, aprovada pelo Senado, é vista pelo senador Walter Pinheiro como um grande passo para desafogar o Judiciário abarrotado de processos.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

