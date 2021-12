Governistas emperram convocação de Gabrielli

O requerimento que convoca o secretário José Sérgio Gabrielli (Planejamento), também ex-presidente da Petrobras, para prestar esclarecimentos na Assembleia, feito pelo deputado Carlos Gaban (DEM), não foi votado ontem porque a deputada Fátima Nunes (PT) pediu vistas. Como ela tem 48 horas e amanhã é quinta, só segunda o assunto volta.

Mas os governistas já deram sinais de que vão derrubar. O deputado Zé Neto (PT), líder governista, já fez a defesa do 'não'.

- Convocar para que, se esse assunto não é da nossa alçada?

Gaban acha que sim por entender que o caso da Petrobras é abrangente e Gabrielli, como secretário, elaborou o orçamento do estado.

- Pode não dar, mas eu fiz minha parte.



Lavando as mãos



Paulo Souto foi consultado por deputados oposicionistas a respeito do projeto ontem aprovado na Assembleia que reabilita a aposentadoria para ex-governadores.

Disse que não tinha interesse nem desinteresse. Ou seja, tanto fazia.



Abuso de microfone



Radialista e habituado a falar muito, Herzém Gusmão (PMDB), que obteve 40.876 votos e ficaria como primeiro suplente da coligação de Paulo Souto, teve a candidatura indeferida ontem pelo TSE. Curioso é a acusação que pesava sobre ele: 'Abuso de microfone'.

Ficou como o único candidato da história da Bahia a cair pela boca.

Com a anulação dos votos dados a ele, Marcelino Galo (PT) se consolida no mandato.



Cobrando espaço



Embora o PTN diga que não vai romper com ACM Neto, dá sinais de que está disposto a brigar por mais espaço.

Não desiste de disputar a presidência da Câmara e quer uma outra secretaria. A de Educação, ocupada por Jorge Khoury, segundo os arautos do partido, apesar do bom trabalho técnico, não conta mais na cota partidária.



Khoury apoiou José Carlos Aleluia (DEM) para federal e Wank Medrado (PV).

"Esclareço ser fantasiosa a argumentação de que este Juízo estaria ocultando o nome de agentes políticos envolvidos nos crimes para preservar a competência em primeiro grau. Nãohá agentes políticos aqui investigados"

Sérgio Moro, juiz federal que trabalha no escândalo do petrolão, negando em nota que esteja acobertando o nome de políticos para evitar que o caso vá para o STF.

Esmola eletrônica



Moradores de Itapuã ficaram perplexos ontem pela manhã com uma novidade em termos de mendicância. Um cidadão pedia esmolas num carro de som, uma Parati das antigas, nas cercanias da igreja do bairro.



Dizia que morava na roça, foi atropelado e agora precisava fazer uma cirurgia:

- Você pode dar 10 centavos, 20, 30, 50 ou até mesmo um real!

Se deu bem. Sensibilizou muita gente.



Tá na cara



O bairro Nova Constituinte, no subúrbio, continua tendo os piores índices de desenvolvimento humano de toda a região metropolitana de Salvador, de acordo com os dados divulgados pelo Ipea ontem.



Para se ter uma ideia de como a coisa é ruim, a expectativa de vida em Salvador é de 74 anos, mas lá despenca para 68.

Nova Constituinte, como diria Mansueto, não é caso de ver para crer, tá na cara.



É só ir e conferir. Aquilo que é abandono.



Questão escolar - Embora a desigualdade tenha diminuído entre 2000 e 2010, em Nova Constituinte os índices de educação ainda são péssimos. Apenas 15% dos jovens entre 18 e 20 anos terminaram o ensino médio.



Na Chapada do Rio Vermelho, 93% deles concluíram os estudos.



Questão escolar - A primeira visita oficial de ACM Neto após ser empossado foi a Nova Constituinte. Prometeu a construção de uma escola, a reforma do posto de saúde e a realização de obras de infraestrutura.



Sósthenes Macedo, subprefeito do subúrbio, diz que o posto foi reformado, que obras foram feitas e a escola, na verdade um centro de integração, ficará pronta em breve.



Ainda pior - Dos dez bairros da RM de Salvador com piores IDH, cinco estão em Simões Filho (Santo Antônio do Rio das Pedras, Mapele, Cotegipe, Coroa da Lagoa e Aratu).

Em 2013, Simões Filho deixou o posto de cidade mais violenta da RMS. Mas...



POUCAS & BOAS



Os jornalistas que cobrem a Assembleia elegeram ontem os quatro deputados que julgam ter sido os melhores do ano. Carlos Gaban (DEM) foi o mais votado, com 21 votos; Marcelo Nilo (PDT) teve 19; Álvaro Gomes (PCdoB), 12; e Alan Sanches (PSD), 11. Outros 22 foram votados, entre eles o Capitão Tadeu (PSB), que perdeu o mandato.



Jorge Amado, o escritor, vai receber em 4 de dezembro post mortem, a Medalha João Mangabeira, da Assembleia da Bahia. A iniciativa é do deputado Álvaro Gomes (PCdoB), que não se reelegeu, mas quer antes de encerrar o mandato prestar a homenagem.



Nunca mais! - 25 anos de luta pela liberdade no Esporte Clube Bahia é o livro que o jornalista Nestor Mendes Jr. lança hoje (18h30), na Fonte Nova, em parceria com a Arena Itaipava Fonte Nova. Narra a luta dele pela democratização na escolha do presidente.



20 anos sem Lélia Conzalez (ativista da causa negra) é o tema do seminário que a Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) faz na sede do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (Rua do Passo, Pelô) para encerrar o Mês da Consciência Negra. Uma feijoada completa a festa.



A Assembleia lança hoje (17h) mais um livro da Coleção Gente da Bahia. Desta vez, enfoca a vida de Rômulo Almeida, o criador do Polo Petroquímico, do jornalista Antônio Jorge Moura.



O médium José Medrado realiza sábado (18h) mais uma edição do Jantar com Pintura Mediúnica, na Cidade da Luz. A festa temática, também dançante, e de cunho social, pretende arrecadar fundos para projetos assistenciais desenvolvidos pela instituição.



Toda a atividade acadêmica da Ufba (palestras, seminários, exposições, debates, mesas-redondas, concertos, defesas de dissertações, teses e afins) estão agora reunidos no Agenda Ufba, site de livre acesso ao público. O reitor João Carlos Salles diz que o propósito é criar 'uma poderosa ferramenta de articulação das atividades acadêmicas'.

