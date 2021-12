Governadores, Brasil e as suas ervas daninhas

Sete dos nove governadores do Nordeste estavam nesta quinta-feira, 11, pela manhã na Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Não pense mal, nestes tempos de Lava Jato. Foi mera coincidência, como também é coincidência o congresso que vai se realizar em Curitiba de 23 a 26 deste mês para discutir sobre ervas daninhas e a resistência aos herbicidas.

Os governadores, em encontro periódico desta vez em Salvador, chutam divergências partidárias e buscam dar unidade para os pleitos comuns dos estados mais pobres, o Nordeste bem pontuado no ranking maligno. O que revela boa estratégia.

É o tipo da iniciativa que tem que ter. Até para dar pitaco nas questões nacionais de forma diferenciada, como fez Flávio Dino (PCdoB), governador do Maranhão:

– Combater a corrupção é dever de todos, no dia a dia, mas não vamos resolver os problemas do país nos fixando só neste assunto.

Em suma, não deixar a Lava Jato virar erva daninha resistente a herbicida.

Convite amigo 1 — Os governadores conversaram com jornalistas na chegada e na saída, mas o encontro propriamente dito entre eles foi a portas fechadas.

Discutiram no particular a Previdência Complementar, um modelo que a Bahia criou, deu certo e os outros vão copiar.

Convite amigo 2 — A certa altura da conversa, criticando os males que a reforma da Previdência vai fazer, Renan Filho (PMDB), de Alagoas, que é filho do senador Renan Calheiros, crítico do governo, afirmou:

– Precisamos ser mais enfáticos!

Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, aproveitou a brecha e entrou:

– Renan, precisamos arranjar um partido para você. Você vem?

Gargalhada geral.

SOS LGBT

Um grupo de representantes do movimento LGBT baiano estava ontem na porta da SSP, no momento do Encontro dos Governadores, protestando. Como dizia Amélia Marlaux, da LBL (Liga Brasileira de Lésbicas):

– É uma questão de sobrevivência. Estamos em processo de extermínio. Queremos que a homofobia seja crime.

Os números apresentados são tenebrosos: 144 mortos em 2016 e, até agora, 117 em cinco meses de 2017. É uma carnificina.

Têu Nascimento — A última vítima foi Têu Nascimento, transexual, domingo passado. A mãe, Rosângela Silva Pereira, chora:

– Minha filha não tinha inimigos, era trabalhadora. Por que isso?

É o crime de ódio, fruto robusto de uma das piores doenças da alma.

Galeguinho em cena

Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, é mais uma vez palco de polêmica folclórica, desta vez patrocinada pelo vereador Reinaldo Miranda (PHS), o Ronny.

O caso: ele quer botar o cantor Galeguinho, uma estrela artística ascendente na cidade, como nome de rua.

Ganhou as redes sociais. Dizem que Feira tem Júnior Baiano, que disputou uma Copa pela seleção, Merrinho, astro da conquista do Campeonato Baiano de 1969 e nenhum é nome de nada. E por que só Galeguinho?

Bom time — E por falar em nomes, uma olhada na relação dos 21 vereadores feirenses mostra que pelo menos seis deles cairiam bem na escalação de um time de futebol: Fabiano da Van, Luiz da Feira, Carlito do Peixe, Zé Filé, João Bililiu e Zé Curuca. Não dá?

Myriam Fraga — Já em Salvador, ACM Neto inaugura no Itaigara (17h) a Praça Myriam Fraga, uma justa homenagem a uma figura respeitável pela obra e como gente.

Mulheres de pedra

Há mais de 20 anos, o jornalista, escritor e publicitário Alexandre Augusto colocou o ponto final na sua biografia sobre o sambista carioca Moreira da Silva. O livro O Último dos Malandros terminava com uma frase no espírito do Morengueira: "Nasci de uma mulher, adoro as mulheres". Coincidência ou não, Alexandre volta a mergulhar num projeto de ponta, o primeiro em fotografia, ressaltando a força e a dignidade femininas.

Dia 24 (19h), para convidados, e 25 para o público, inaugura no Teatro Gregório de Mattos a exposição Mulheres de Pedra. O ensaio resulta de viagens que fez nos últimos dois anos a Itatim e Itaetê, na Chapada. Na região, é comum ver mulheres trabalhando em pedreiras ao lado dos maridos.

Colaborou: Patrícia França

