Gesivaldo tem um leve favoritismo nesta quinta no TJ

O TJ vai eleger nesta quinta-feira, 16, o seu novo presidente numa disputa embolada. O desembargador Gesivaldo Brito diz que vai ganhar no primeiro turno e embora os outros postulantes (Lourival Trindade, Rosita Falcão, Cícero Landiam e Olegário Caldas) também esbanjem otimismo, ele de fato desponta com um leve favoritismo sobre os demais.

Nos últimos dias, Rosita Falcão cresceu. Lourival Trindade também não arreda da campanha. Cícero Landim diz que vai ganhar e Olegário, que dois anos atrás foi um candidato muito competitivo, perde gás enquanto durou o processo em que ele acabou inocentado.

Mas lá se diz que, se houver segundo turno, um garantido é Gesivaldo, que tem o apoio dos ex-presidentes Telma Brito e Mário Alberto Hirs e as simpatias do governo.

Sem segredo - E a informação de que Gesivaldo responde a um processo que corre em segredo de justiça por suspeita de venda de sentença e elevação patrimonial fora do normal, pode prejudicar?

Alguns desembargadores acham que não. Até porque o caso já foi discutido em plenário. E ele, assim como Graça Osório, se defenderam. Ou seja, nada há de novo.

Guerra municipal

A guerra entre Salvador e Lauro de Freitas por territórios está assumindo contornos de quem vai às vias de fato.

A Prefeitura de Lauro de Freitas acusou agentes da Prefeitura de Salvador de ter invadido a cidade e tentado destruir uma área de lazer que está sendo construída numa praça em Itinga.

É mais lenha na fogueira, que aliás, vai esquentar mais na medida em que 2018 for chegando. É claro que a briga tem o tempero da disputa entre Rui Costa e ACM Neto.

A competência que joga o STF na tempestade política é (...) a de funcionar como juiz criminal de primeiro grau para autoridades encrencadas A competência que joga o STF na tempestade política é (...) a de funcionar como juiz criminal de primeiro grau para autoridades encrencadas

Miriam Leitão faz jus ao nome (...). Seu lugar é no chiqueiro da História Miriam Leitão faz jus ao nome (...). Seu lugar é no chiqueiro da História

Sempre tucano

Embora a imprensa nacional diga que o ministro Antonio Imbassahy voltou a cogitar mudar para o PMDB, na Bahia, nenhum sinal neste sentido.

Nem o PMDB, e na convenção do PSDB, realizada semana passada, a conversa dele com o deputado João Gualberto, presidente estadual, de quem diverge, foi curta:

- Dá para manter as posições que temos?

- Dá.

- Então fechado.

Laços de família - Aliás, no olho do furacão da reforma ministerial desencadeada por Temer, dizem em Brasília que Imbassahy pode até não ficar na Secretaria de Governo, mas vai para outro Ministério.

Sem respaldo do PSDB, ele caiu nas graças de Temer. E a esposa, Márcia, nas de Marcela.

Aeroporto Glauber Rocha

Ex-prefeito de Vitória da Conquista e candidato do PT derrotado ano passado, o deputado Zé Raimundo está exultando: conseguiu aprovar na Assembleia projeto que dá o nome de Glauber Rocha ao aeroporto da cidade, terra natal dos dois.

- É apenas uma questão de justiça. Glauber é uma figura que honra a Bahia.

O vulcão - Zé Raimundo também é historiador de ofício e já leu tudo sobre a vida do conterrâneo ilustre.

Ele conta que o melhor livro sobre a vida do cineasta de Deus e o diabo na terra do sol é o do jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, intitulado Glauber: esse vulcão.

O livro, por sinal, está fora de catálago, mas há um monte de amigos pressionando Joca a lançar uma nova edição.

POUCAS & BOAS

Andressa Silveira da Silva, de 28 anos, de Itapetinga, passou a atacar PMs no Face, chamando-os de 'porcos fardados' depois de um confronto em que morreram dois homens, Gugu e Luan, tidos como bandidos. Detalhe: ela acabou presa.

Migração e fronteira em tempos sombrios é o tema da VI edição do projeto Diálogos Contemporâneos, que o Museu de Arte da Bahia e o Instituto de Ciência da Informação da UFBa promovem hoje (17h) na sede do MAB.

O urologista Aíde Queiroz palestra sábado (17h) na igreja da Rua Sérgio Carvalho (Vale das Muriçocas) sobre o tema Saúde do Homem. O especialista faz parte da equipe do Hospital Santa Helena, único de alta complexidade localizado fora de Salvador (Camaçari) e com unidades de atendimento ambulatorial em Salvador, Camaçari, Candeias e Dias D'Ávila.

