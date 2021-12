Geddel e Aleluia, o time baiano de Temer

E Dilma, cai ou não? Nem ela acredita que fica. E por aí Michel Temer assume e articula o seu governo escancaradamente, e já bateu o martelo sobre a fatia baiana em Brasília, Geddel Vieira Lima e José Carlos Aleluia. Veja os caminhos que levam cada um para lá:

Geddel - É amigo pessoal de Temer, iria para onde quisesse, mas prefere alguma coisa no Palácio, na linha do dito quem é amigo do rei fica perto do rei. A Casa Civil é uma pedida, desde que ache alguém para cuidar do lado burocrático, que ele não curte.

Aleluia - Sempre sonhou em ocupar o Ministério das Minas e Energia. Agora, está com a faca e o queijo. O DEM, que é oposição a Dilma, mas se dá bem com Temer, tem na Bahia a sua representação mais forte, com ACM Neto à frente. É o cara.

Nulidade sindical

Lembra aquela história do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, em que Sílvio Pessoa, então presidente lá por 2013, foi acusado de adulterar o estatuto para manter-se no poder? Era verdade.

Pelo menos assim entendeu a juíza do trabalho Michelle Pires Bandeira Pombo. Ela julgou o caso e determinou a anulação da eleição que tem Antônio Portela como presidente e Sílvio Pessoa como vice, decretou a inelegibilidade dos dois e determinou a imediata convocação de nova eleição.

Atos nulos - A sentença também anula todos os atos praticados pela diretoria do sindicato. Como Sílvio Pessoa fundou a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), que ele preside, com assinaturas da gestão em apreço, a entidade também está na berlinda.

'Esse país do futuro está acorrentado a demônios do passado'

Laurent Vidal, historiador francês, nesta quarta, em artigo publicado no jornal Le Monde, de Paris, sobre crise no Brasil.

Governo x governo

O Procon da Bahia notificou a Embasa pelo fornecimento de água salobra em Itabuna. Quer saber coisas como qual é o tratamento dado à água, a qualidade dela e o que está sendo feito para que isso não se repita.

O problema lá só o Procon não sabe. O governo prometeu sucessivas vezes construir a barragem do rio Colônia e não fez. Resultado: veio a seca e o velho sistema foi junto.

Farias na ABL

Paulo Farias, historiador, baiano, um dos mais importantes africanólogos da Grã-Bretanha, muito conhecido em toda a Europa e nos EUA, vai tomar posse na Academia de Letras da Bahia dia 5 (18h) como membro correspondente.

Não é pouca coisa. A Bahia está honrada.

O cara - Paulo Fernando de Moraes Farias saiu da Bahia em 1964 fugindo do golpe militar. Escreveu o livro Arabic Inscriptions from the Republic of Mali, publicado pela Universidade de Oxford junto com a Academia Britânica, ganhou o Prêmio Paul Hair de 2005 conferido pela Associação de Estudos Africanos dos EUA.

Segundo o cientista Luiz Moniz Bandeira, é obra de grande fôlego, que discute inscrições africanas que datam da Idade Média.

Saúde e expectativa

O secretário baiano da Saúde, Fábio Vilas-Boas, foi eleito ontem vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

O mandato é de um ano e, pelo visto, trabalho no campo do esperneio não vai lhe faltar. Para começar, ontem, o ministro Marcelo Castro, com quem ele se dava bem, pediu demissão. E Michel Temer, o virtual próximo presidente, intenciona fazer cortes justamente na saúde, motivo de queixas antecipadas.

Se diz que, como é, já morre muita gente; cortando dinheiro, vai morrer mais.

Insalubridade - A desembargadora Dinalva Gomes Pimentel, do TJ, concedeu liminar que obriga o governo a pagar insalubridade do pessoal da saúde, cortada em junho do ano passado. O governo vai recorrer. Até porque dinheiro não tem.

POUCAS & BOAS

Antônio Calmon, ex-prefeito de São Francisco do Conde, tomou posse ontem como secretário de habitação da prefeitura do município. Lá se diz que, com isso, o prefeito Evandro Almeida (PP) tirou do páreo o seu mais forte adversário. Em compensação, teria feito o compromisso para apoiá-lo em 2020.

A Embaixada do Equador no Brasil abriu conta bancária para quem quiser ajudar a socorrer as vítimas do terremoto lá. Ei-la: Banco do Brasil, Cooperação Vítimas do Terremoto no Equador, número 85875-7, Ag. 1606-3, CNPJ: 04370952000158.

E pagodão é cultura? Eis o tema da série Polêmicas Contemporâneas que o professor Nelson Pretto toca na Faculdade de Educação da Ufba. A vez do pagodão: segunda, 19h. Lá estarão a jornalista Malu Fontes, professora da Facom, o historiador Milton Moura e a deputada Luiza Maia (PT), autora da lei antibaixaria.

