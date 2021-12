Geddel, de amigo de Temer a ameaça maior

Michel Temer encerra a semana em mais um dos seus monumentais infernos-astrais. Além do novo pacote de denúncias do procurador Rodrigo Janot, um presente de despedida, já que segunda ele deixa a Procuradoria Geral da República, tem Geddel, um ex-fiel escudeiro, no encalço.

Na Papuda, Geddel não esconde para os que nele chegam o seu imenso desconforto. E teria confidenciado a um deles que 'não aguenta mais uma semana'.

Alguns dizem que uma delação de Geddel seria xeque-mate em Temer, por ter sido ministro e pessoa muito próxima a ele, tido como operador presidencial por todos os caixas, um e dois. Tudo isso com os temperos da campanha eleitoral de 2018, é sinal de que não teremos um feliz ano bom.

Alguma mudança só em 2019.

Rui e Neto — Historicamente a questão federal influenciou decisivamente na Bahia, mas em 2018 está parecendo que não vai haver isso, tal o desânimo popular com os nomes presidenciáveis.

Por aí, Lula está pertinho de não ser candidato, o que tira vantagem de Rui. E Neto já não tem essa referência. Daí que os dois já definiram uma estratégia clara (acertada): o foco é o debate estadual.

Rombo acadêmico

Diz a senadora Lídice da Mata (PSB) que a contenção de gastos do governo acertou em cheio o estômago financeiro das instituições educacionais federais, incluindo as cinco universidades federais do estado:

– Elas simplesmente não têm como fechar o ano contábil, todas. E o pior está no Fundeb. O repasse para os municípios era de 1%, passou para 10% e agora cortam drasticamente. Teremos uma crise na educação.

Pacto de sangue

De João Leão, vice-governador e líder do PP na Bahia, sobre a possibilidade de um racha entre ele e Rui Costa em 2018:

– Eu, Rui e Otto (Alencar) fizemos um pacto de sangue: em 2018 estaremos juntos.

Sobre a falação em torno da ideia de lhe tomarem o PP na Bahia, diz serem intrigas:

– Eu sou o vice-presidente nacional do partido. E não sei de nada.

Portas abertas

Sobre o falatório de que os deputados Antônio Imbassahy (PSDB), por enquanto ministro, ou Ronaldo Carletto (PP) estariam interessados no PMDB, o presidente estadual do partido, Pedro Tavares, diz que as portas estão abertas, com ressalvas:

– Quem vem não pode vir com condicionantes de candidaturas. Temos bons nomes.

Pérola de Guaratinga

Ezequiel Xavier (PSB), vice-prefeito de Guaratinga, vem cumprindo um périplo: já foi ao Ministério Público, Polícia Federal e imprensa para denunciar que a prefeita Christine Pinto (PSD) conseguiu uma proeza: o Hospital Jonas Moura estava fechado para reforma de janeiro a julho, mas mesmo assim realizou uma série de cirurgias.

O detalhe é que três das pessoas listadas como beneficiárias dos procedimentos cirúrgicos já eram falecidas.

– É minha modesta contribuição para ajudarmos a passar o Brasil a limpo.

POUCAS & BOAS

* A Fundação Gregório de Mattos, a Secretaria de Cultura e Turismo e a Secretaria da Fazenda de Salvador, mais o Sebrae, realizam terça e quarta a primeira edição do Pitching Cultural e Rodada de Negócios Viva Cultura. Em miúdos: vão botar cara a cara produtores culturais e empresários, os que fazem a festa e os que pagam, com o detalhe: a ideia é dar dicas que facilitem o caminho do mapa da mina, o dinheiro.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Questão de poder

Ramiro Queiroz, prefeito de Valença duas vezes, fundador e um dos donos da rede de lojas Guaibim, muitas fazendas e outros empreendimentos, andava pelas ruas da cidade quando foi abordado por duas jovens, que pediam doações para a festa de formatura.

Correu a mão no bolso, tirou uma nota de R$ 10, entregou, a menina protestou:

– Mas, Ramiro, só R$ 10?! Marcinho, que é seu filho, deu R$ 100!

E Ramiro:

– Sabe por que Marcinho deu R$ 100? Porque ele tem pai rico, eu não!

