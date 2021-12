Geddel dá largada para troca dos cargos federais

Os indicados para os cargos federais na Bahia da era Temer estão inquietos. Politicamente, está tudo definido, carimbado e passado o recibo, mas a nomeação não sai.

Pois eles que se liguem no Diário Oficial da União. Geddel disse ontem que vai começar as nomeações já.

Só tem um ruidozinho: os deputados José Carlos Aleluia e Cláudio Cajado, ambos do DEM, querem indicar o comando da Funasa e ainda não se entenderam.

Mas, no mais, o que foi acertado, vale.

No hospital

Impedido pela lei (desde sábado) de inaugurar obras (em junho ele entregou 200), ACM Neto assina hoje a ordem de serviço do primeiro hospital municipal de Salvador, a ser construído em Cajazeiras.

Isso e vistoriar obras pode. E por aí ele vai. Pretende gastar R$ 100 milhões lá.

Cunha fora

O mundo político se agitou em Brasília, ontem, especialmente na Câmara.

Dava-se como certo que Eduardo Cunha, o presidente da Câmara afastado, renunciaria a qualquer momento. É tudo que todos querem, menos o próprio.

Luto em Ipirá

Ipirá deu azar com a representação política nos últimos quatro anos. Elegeu em 2012 Ana Verena Colonezzi (PR), que ano seguinte renunciou alegando desgaste físico e emocional. Assumiu o vice, o médico Ademildo Almeida (PT), que lutava contra um câncer no estômago diagnosticado desde 2015.

O presidente da Câmara, Aníbal Ramos Aragão (PRP), tomou posse ontem.

São três prefeitos em três anos.

"O povo brasileiro hoje já não aguenta mais que os agentes políticos flertem, namorem e casemcom a corrupção"

Roberson Pozzobom, procurador da República responsável pela Operação Abismo, ontem deflagrada.

"Esse mês de agosto é muito anotado na história política do Brasil, viu Dilma?"

Gaudêncio Torquato, assessor político de Temer, no Twitter, lembrando a Dilma que foi em agosto que Getúlio Vargas se suicidou e Juscelino Kubitschek morreu.

Jacarés na espreita

Lembra dos jacarés que foram encontrados na Lagoa Grande, no centro de Feira de Santana? Continuam lá, embora as pessoas estejam na área, que está em obras (urbanização).

Messias Gonzaga, coordenador do Inema, diz que tem tentado evitar a presença de pessoas, mas elas insistem:

- O povo diz que os animais são mansos, mas agora a preocupação aumenta, porque foram encontrados ovos e no período de procriação eles ficam hostis.

Chapa ficha-suja

Fernando Gomes (PMDB), ex-prefeito de Itabuna, com problemas no TCU, está querendo se candidatar este ano tendo como vice o também ex-prefeito Capitão Azevedo (PTB), outro enroscado no TCU.

Dizem lá que é chapa ficha-suja.

Antes tarde

Motivo de muitas angústias do trade turístico, o Centro de Convenções de Salvador deve voltar a operar em 2 de novembro, com a realização do Seminário Internacional de Odontologia, segundo o secretário Nelson Pelegrino (Turismo).

- Só não vai funcionar agora o Pavilhão de Feiras. Ainda temos obras complementares, mas está tudo dentro do calendário.

A gás — Uma das novidades no centro não será vista, mas sentida. Grande parte dele vai funcionar movido a gás.

Segundo Pelegrino, a economia de energia que se espera é bastante significativa.

POUCAS & BOAS

Roberto Santos e Eliane Azevedo, ex-reitores, e João Carlos Salles, o atual, farão hoje (17h) a aula inaugural do segundo semestre da Ufba, que está em festa, comemorando os seus 70 anos.

Falarão também os professores Edivaldo Boaventura, Evelina Hoisel, Joviniano Neto, Olival Freire, Othon Jambeiro e Paulo Costa Lima, os trabalhadores Cássia Maciel e Renato Jorge Pinto e a coordenadora do DCE, Lorena Pacheco Brandão. Também lá a Oficina de Frevos e Dobrados, do maestro Fred Dantas.

Acontece hoje (11h), na Casa do Comércio, a reunião da Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio, da CNC. A reunião será na Bahia para homenagear o ex-presidente da Fecomércio-BA, Carlos Fernando Amaral, que preside a comissão.

Dom Valdemir Ferreira tomou posse anteontem como bispo na Diocese de Amargosa. Substitui a dom João Nilton, que tem 73 anos e pediu renúncia.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

