Geddel, cara pálida

O ano de 2017 definitivamente foi dos piores para a família Vieira Lima: à força-tarefa da Lava Jato e aos dedo-duros que deram com a língua nos dentes sobre o bunker de R$ 51 milhões, vieram unir-se as tribos indígenas da Bahia.

Os índios da região de Itapetinga, onde o ex-ministro tem uma das fazendas, declararam que o local ali é sagrado e ocuparam parte do terreno ontem. Querem demarcar a terra e ali tocarem a vida. É a segunda vez neste ano que a fazenda de Geddel é ocupada pelos índios.

Delação – Enquanto isso, Lúcio e mãe buscam se defender na Justiça e Geddel, ao que dizem, é que está em conversas avançadas para fechar delação premiada.

Já dissemos ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da total inviabilidade no momento de fazer a operação de auxílio financeiro que nos é solicitada Já dissemos ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da total inviabilidade no momento de fazer a operação de auxílio financeiro que nos é solicitada

Olho por olho...

O governo brasileiro decidiu ontem declarar o encarregado de negócios da Embaixada da Venezuela no Brasil, Girard Antonio Delgado Maldonado, como persona non grata. A medida foi tomada em resposta à decisão da Assembleia Nacional Constituinte que, no último sábado declarou o embaixador do Brasil na Venezuela, Ruy Pereira, também como persona non grata. Com a medida, Maldonado deverá deixar o país.

Pelo visto, a diplomacia do governo Temer, seguindo medida também adotada pelo Canadá em episódio semelhante, resolveu adotar a Lei de Talião – o velho e “sanguinário” olho por olho, dente por dente...

Nova tarifa na quinta

O percentual de reajuste da tarifa dos coletivos de Salvador já foi calculado, diz Henrique Trindade, presidente da Arsal. O reajuste anual está previsto em contrato, diz Trindade e, por isso, não é nenhuma novidade. O contrato determina que o reajuste seja calculado a partir de uma fórmula que considera três índices: Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que tem peso de 40%, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também com peso de 40%, e da variação do preço do combustível, no caso, o diesel, com peso de 20%.

No caso dos dois primeiros, é a média dos últimos 12 meses, com base no mês de outubro. Nesse caso, o IPCA deve variar de 2,50% a 2,70%, e o INPC em 1,8% a 2%. Já o diesel subiu bem mais, após as novas regras da Petrobras, adotadas a partir de julho, chegando a 20% – mas o peso é menor. Paralelo a isso, um grupo no Facebook começa a articular suposta Revolta do Buzu versão 2018. Soma-se a isso que 2018 é um ano eleitoral e o furdunço está formado.

Nada a comemorar

Um dado que à primeira vista poderia trazer algum alento, dante da triste realidade do trânsito nas rodovias brasileiras não traz nenhum conforto. Nesta terça, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou balanço do feriadão do Natal, dando conta de que o número de mortes em acidentes nas rodovias federais no feriado de Natal caiu 30%, na comparação com o mesmo período de 2016. Este ano, foram 79 mortes, ante 113 no ano passado.

Acontece que quase 80 vidas foram ceifadas em um único fim de semana “prolongado”, revelando uma ferida aberta: o gigantesco contingente de mortos e feridos nas estradas do país revela números de países em guerra todos os anos no Brasil.

Cuidado com o Fisco

Atenção contribuintes, as garras da Receita Federal prometem voltar bem afiadas em 2018: o órgão anuncia que aproximadamente 43 mil “alvos”, entre pessoas físicas e jurídicas, serão monitorados, “de forma especial” pelo órgão. Duas portarias publicadas na semana passada estabeleceram os critérios. Todo cuidado é pouco....

POUCAS & BOAS

Termina nesta quinta o prazo para que os trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano-base 2015 saquem o beneficio nas agências bancárias. Consta que cerca de 5,80% de inscritos no PIS e no Pasep, 1,4 milhão de pessoas, não sacaram o dinheiro até o fim de novembro.

Colaborou Luiz Lasserre

adblock ativo