Gastos do Estado serão debatidos na Uefs

Amanhã às 19h, no auditório do módulo 2 da Universidade Estadual de Feira de Santana, o professor Antonio Magalhães Ribeiro apresentará um painel, com o tema “dez anos de finanças públicas do Estado da Bahia”, com foco na qualidade dos gastos e no endividamento.

Especialista em finanças públicas com doutorado em Sociologia Econômica pela Universidade de Lisboa, o professor discorrerá sobre o desequilíbrio entre o crescimento das receitas e das despesas, a significativa elevação dos gastos com pessoal temporário, as Parcerias Público-Privadas e as prioridades orçamentárias, além do crescente endividamento do Estado, de R$ 11,5 bilhões em 2008 para R$ 25,8 bilhões em 2019.

Segundo Ribeiro, as despesas de custeio cresceram desproporcionalmente e os gastos com a dívida pública inibem o volume de investimentos. O professor doutor lamenta que áreas fundamentais para o desenvolvimento perderam espaço no orçamento entre 2006 e 2019, a exemplo da educação e agricultura (14,42% e 34,69%, respectivamente).

Privilegiada na distribuição dos recursos, a fatia de Desporto e Lazer cresceu 314% e Urbanismo, 308%. A Segurança Pública avançou 6,6%, o Legislativo 2,7% e a Saúde 2,3%. O evento é aberto ao público e promete ser de grande importância para todos que se interessam pela saúde financeira do Estado.

Semana da mulher no TJ

Acontece no Tribunal de Justiça da Bahia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, até a sexta-feira, a Semana da Mulher, com serviços voltados para o público feminino. A ação, que oferece desde suporte jurídico à feira com exposição de produtos, ocorre das 8h às 17h, na sede do TJBA, no CAB.

“Se quisermos recuperar a economia brasileira, [precisamos] deixar de olhar para as firmas, e o governo que faça investimentos como eu fiz [em 2008]. (...) A coisa mais barata de um governo é cuidar dos pobres”

Lula, ex-presidente da República, comentando a situação do Brasil em evento na Alemanha

Bahia é destaque na robótica

A maior delegação de robótica da Bahia em dez anos, com 74 integrantes entre competidores e técnicos, trouxe boas razões para crer na modalidade como instrumento pedagógico. O 2º Festival Sesi de Robótica, realizado em São Paulo, teve entre os destaques a equipe da Maori, da Escola Sesi Piatã, classificada para o campeonato brasileiro, previsto para o Rio de Janeiro entre 26 e 28 de junho. Já a SevenSpeed, uma das favoritas por ter sido campeã nacional em 2019, saiu de cena com um honroso 3º lugar geral.

– Esses alunos abdicaram de suas férias, finais de semana, dormiram tarde, deram o seu melhor e o resultado foi merecido – comemorou um dos técnicos da equipe Maori, o professor de Física e Robótica Bruno Bastos.

Assembleia na Ufba

A Associação dos Professores Universitários da Bahia (Apub-Sindicato) convocou uma assembleia geral para deliberar sobre a greve nacional em defesa da educação e dos serviços públicos. Programado para hoje às 15h, o encontro será no Instituto de Geociências da Ufba, no campus de Ondina. A entidade vem realizando, desde segunda-feira, a Semana Docente Apub, com uma série de atividades e rodas de conversa para atualizar o professor filiado ao sindicato sobre as medidas efetivadas pelo governo federal. Os colegiados das dezenas de cursos da Ufba também vêm realizando eventos como forma de despertar os professores, os estudantes e os servidores para o enfrentamento das ameaças de alteração radical de perfil da universidade brasileira.

POUCAS & BOAS

Foi inaugurada ontem a reforma do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (LAP), do Campus VII da Uneb, em Senhor do Bonfim, para armazenar as 46 mil peças encontradas durante a construção de 33 km da linha de transmissão do Parque Eólico Ventos da Bahia, nos municípios de Mulungu do Morro e Cafarnaum.

O projeto de extensão “Gestão Social Sustentável: Intervenções orientadas em organizações sem fins lucrativos”, vinculado ao curso de Administração da Uefs, promove hoje a IV Mostra de Trabalhos em Empreendedorismo Social. Com início às 18h, no Auditório 4 do Módulo 6 do campus, a mostra vai abordar práticas de gestão profissional que propiciam o desenvolvimento social sustentável, estabelecido em instituições sem fins lucrativos.

