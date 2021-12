Gasolina sobe todo dia. E a Petrobras só desce

Em outubro do ano passado, a Petrobras anunciou que o reajuste do preço dos combustíveis acompanharia as cotações internacionais. Em junho, novos rumos: determinou que os reajustes seriam diários.

De saída, houve pequenos reajustes para mais, e dois para menos. Ao que parece, foi só para enganar a plateia.

O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), diz que os postos nada podem fazer, até porque também impostos foram aumentados. 'Que jeito? Temos que repassar'.

Um levantamento feito pelo Sindicombustíveis mostra que em julho a gasolina A (pura) custava R$ 1,8355. Em novembro, o preço já era R$ 2,3979, um aumento de 30,% só na gasolina, fruto de 90 alterações no sobe e desce, muito mais subindo.

Liberou-se a importação de combustíveis e agora o governo aprova uma MP isentando as petrolíferas estrangeiras de impostos. Ou seja, a Petrobras, a vaca de tetas gordas que tanto irrigou o mundo político, está indo a pique.

Em suma, o que fazem é contra nós.

Salvador x Lauro

Na briga de Salvador e Lauro de Freitas por limites territoriais, a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia consultou o TRE sobre a possibilidade de um plebiscito.

O TRE disse que só com o TSE e o TSE deu a condição: plebiscito só se for simultâneo com as eleições de 2018. Moema Gramacho (PT), prefeita de Lauro, diz que assim não dá.

- Aí embola a disputa da política estadual com a questão local. Não tem sentido.

O tamanho do problema - As comunidades envolvidas no conflito, segundo Moema, totalizam 50 mil habitantes, 25% da população do município, que é de 200 mil.

Nem tão infeliz

Ricardo Alban, presidente da Fieb, vai dar coletiva terça para dizer a quantas andam os humores da indústria baiana, mas antecipa que 2017, apesar das imensas turbulências, acaba com alguns ganhos:

- Tivemos a aprovação da reforma das leis trabalhistas, que do nosso ponto de vista é muito positivo, e a economia dá sinais de que está entrando nos trilhos.

Em suma, 2017 não acaba tão infeliz.

2018, a interrogação - Alban diz que a preocupação maior é com 2018, por se tratar de um ano eleitoral atípico:

- Estamos a menos de um ano das eleições e sequer sabemos quem são os candidatos a Presidência da República. Qual o caminho que vamos seguir? Só sabemos que não temos direito a aventuras.

Teste de coragem

O governo federal vai inaugurar, ainda na primeira quinzena deste mês, a última etapa do projeto Baixios de Irecê.

A bancada baiana aliada do governo está fazendo força para o presidente Michel Temer ir lá, cumprir uma agenda que inclui também o lançamento do projeto de uma faculdade de medicina na área.

Os próprios governistas dizem que levar Temer a Irecê é um teste de coragem. Todo político foge dele como o diabo da cruz.

POUCAS & BOAS

Com a extinção da comarca, o Fórum de Itiruçu sobrou. A prefeita Lorena Di Gregório (PRB) decidiu transferir a prefeitura para lá, por achar o local melhor. Está dando rebu. Muita gente não gostou.

Educações, Culturas e Hackers: escritos é reflexões, é o novo livro do professor Nelson Pretto, titular da Faculdade de Educação da UFBA. Será lançado dia 13 próximo (17h) no Palacete das Artes.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ditadura cruel

Médico, Josevaldo Lima, prefeito de Serrinha duas vezes (de 1983 a 1988 e 2001 a 2004), estava em meados do segundo mandato quando foi convidado pelo jornalista Walter Xéu, um amigo, a visitar a Cuba de Fidel Castro.

Gostou muito do passeio, mas se encantou particularmente com a qualidade das escolas e dos hospitais. Virou-se para Walter, perguntou:

- Por que é que a gente não consegue fazer isso lá?

- Sabe por que? Porque aqui roubou, é paredon!

E Josevaldo, fechando a cara e franzindo o cenho:

- Ih, que ditadura cruel!

