Galpões da Codeba irão para a prefeitura

Os sete galpões da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) devem ser transferidos para a Prefeitura de Salvador em 2017 e terão novo uso em médio prazo.

O secretário Guilherme Bellintani, à frente da pasta de Desenvolvimento e Urbanismo, revelou à Tempo Presente detalhes. A ideia já é parte do projeto que a Prefeitura tem para o Comércio.

Uma reunião com o presidente da Codeba, Pedro Dantas, deu o start no processo. A Codeba não sabe o que fazer com os galpões. A Prefeitura tem ideias para reuso.

Etapas - Hoje, três galpões estão totalmente vazios. Os outros tem usos secundários. Nenhum faz falta às atividades do Porto. Para a coisa andar são duas etapas.

A primeira: obter a autorização do Ministério dos Portos e efetivar a transferência legal dos espaços para a Prefeitura, até por volta junho de 2017.

Segunda: projetar a modelagem, ou seja, o que vai funcionar ali, com olho na vocação do bairro.

– A ideia é buscar o elemento orgânico, ou seja, o que já funciona ali no Comércio, o que as pessoas buscam por lá. Não adianta inventar moda -, diz Bellintani.

Há necessidade de restaurante no entorno, por exemplo.

– Se tem turista junto, ótimo. Mas não é para turista. A ideia é aquilo seja uma intervenção voltada para a própria cidade.

Conversas - Transferidos os galpões para o município e efetuada a modelagem, a Prefeitura estuda se vai licitar obras ou abrir para parceria-público-privada.

Também haverá conversa com o governo do estado, que construiu o Terminal Marítimo (até agora parado) para definir um uso casado e sustentável de toda a área.

