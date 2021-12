Fusão de DEM e PTB gera rebuliço político

A iminente fusão entre DEM e PTB está gerando intensas conversas nos bastidores políticos. Os dois partidos têm mais de cinco anos de existência e, por isso, estão fora da nova lei que restringe mudanças em caso de fusão. Ou melhor, abrem portas e janelas de entrada e saída neles e noutras agremiações para insatisfeitos mudarem de lado.

Se diz ainda que ACM Neto, para tentar descontar o estrago feito na sua base quando o PTN mudou para o governo, estaria atraindo para o seu barco o deputado estadual Alan Sanches (PSD) e o filho, o vereador Duda Sanches. Os dois negam. Fala Duda:

- Nós somos otistas (seguidores de Otto Alencar). Só mudaríamos se Otto mudasse. Como ele não vai mudar, nada muda.

Alan carimba:

- Assino embaixo de tudo que ele disse.

Nesse jogo, a única coisa certa é que a fusão está andando, embora o deputado federal Antônio Brito (PTB) diga que até agora não foi notificado:

- Ainda não fui notificado pelo partido. Só a partir da notificação vamos nos posicionar, eu e meu pai (Edvaldo Brito, vereador em Salvador).

Dez entre dez governistas apostam que os Brito ficam (com o governo).

Fala Edvaldo —Na linha do filho, o vereador Edvaldo Brito diz que ainda não se posicionou, mas dá uma dica: está aliado de Jaques Wagner desde 2008. Ano passado, apoiou Dilma e Rui. Precisa dizer mais?

Fala Otto —Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, disse desconhecer qualquer movimento de aliados em direção a outros partidos, mas ressalvou:

- Eu sempre disse, as portas estão abertas para quem quiser sair.

Maldição de Youssef

Os 18 km que separam Porto Seguro de Santa Cruz Cabrália, um dos mais festejados trechos turísticos da Costa do Descobrimento, estão assustando os passantes, especialmente à noite: boa parte está às escuras.

No local fica o Hotel Príncipe da Enseada, do doleiro Alberto Youssef, que foi depenado por moradores da área.

Os donos dos outros hotéis se perguntam: será que o breu é a maldição de Youssef?

"Pergunto aos srs. e sras. parlamentares: que mal há expressar explicitamente na Carta Magna que todo o poder emana de Deus? Nenhum. E que bem há nessa afirmação? Todos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor"

Cabo Daciolo (PSOL-RJ), deputado, justificando a proposta de mudar a Constituição para dizer que todo poder 'emana de Deus', e não 'do povo', como está hoje.

Reincidência criminal

A prisão do vereador Antônio Geraldo Couto (PSB), o Geraldo Contador, de Porto Seguro, acusado de fraudar benefícios previdenciários, não surpreendeu o mundo político lá. Em 2011 ele já havia sido alvo da Operação Monte Pascoal, que prendeu uma quadrilha fraudando declarações do IR.

Lá se diz que a PF é atuante, ou 'boca de 09', como falam, todo mundo sabe e ele também. Caiu porque quis.

Barra urgente

Amanhã, justo no dia dos 466 anos de Salvador, ACM Neto vai enfrentar o primeiro ato público de insatisfação com uma obra da sua administração, ironicamente na Barra, cuja requalificação é tida como a joia da coroa. Ontem, lá circulavam os cartazes: Quer uma Barra melhor? Manifestação Barra Urgente. É a convocação para um protesto às 7h no Farol. Origem: comerciantes insatisfeitos porque estão falindo por falta de clientes. A AMA Barra (Associação de Moradores e Amigos da Barra) corrobora a assinatura.

Falta estacionamento —A grande queixa dos comerciantes é a falta de espaço para estacionamento, o que afugenta tradicionais frequentadores. Um dos insatisfeitos é Valdemar Almeida, da Valdemar Calçados, loja na Princesa Isabel que já fez calçados para misses de todos os pontos do Brasil. Ele está pensando em sair de lá. Neto anunciou anteontem que vai fazer estacionamento na área de um antigo casarão. Eles acham que não resolve. Pedem uma flexibilização.

Palco do começo —Só para lembrar, foi na Barra que Salvador começou. Lá se instalou em 1536 Francisco Pereira Coutinho, dono da Capitania da Bahia de Todos-os-Santos, e nas imediações da Ladeira da Barra instalou o Arraial do Pereira. Quis escravizar os índios e se estrepou. Foi expulso a flechadas.

POUCAS & BOAS

Álvaro Gomes, secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, está na cidade polonesa de Wroclaw. Amanhã, ele faz a defesa da candidatura de Salvador como sede do Campeonato Mundial Júnior de Luta Olímpica 2015, que será de 11 a 16 de agosto no Brasil.

A nova diretoria do TCM para o biênio 2015-2017 toma posse segunda (10h). Chico Neto é o presidente, Fernando Vita, o vice, e José Alfredo, o corregedor. Quem também toma posse nesta segunda (15h30) é Marcos Presídio, como conselheiro do TCE. Ele vai ocupar a vaga de Zezéu Ribeiro. O governador Rui Costa já confirmou presença.

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) criou a Comissão Infraconstitucional para regulamentar a emenda que limita a criação de novos partidos. Os mesmos integrantes da Comissão de Reforma Política estarão nela, a fim de não haver choques. Cinco são baianos: Benito Gama (PTB), Daniel Almeida (PCdoB), Moema Gramacho (PT), Arthur Maia (SDD) e Uldurico Júnior (PTC).

POLÍTICA COM VATAPÁ

O bom partido Conta Sebastião Nery que Osvaldo Peralva, repórter internacional que esteve na União Soviética no final dos anos 1950, falava russo fluentemente, apaixonou-se pelo bolchevismo, entrou para o Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão, mas depois decepcionou-se com a ditadura de Josef Stálin (fez o livro O Retrato, contando os horrores que a KGB patrocinava), desfiliou-se e vivia a lamuriar-se por ter se iludido com o comunismo. Lourival Coutinho, jornalista de ponta, encontrou-se com Joel Silveira, também jornalista top:

- Joel, tô morrendo de pena do Peralva. Saiu do PC decepcionado, perdeu os melhores anos da vida dele e agora anda por aí quase deprimido.

E Joel:

- Mas eu avisei, ele não me ouviu porque não quis. Eu sempre dizia: 'Peralva, sai desse negócio de comunista. Vá para o PSB, que lá você não se ilude, mas também não desilude'.

