Furdunço na eleição da 2ª Turma do TRT-BA

Advogados e interessados na pauta da sessão de quinta, 9, da 2ª Turma do TRT da Bahia acabaram se transformando em testemunhas de um arerê eleitoral.

Havia outra pauta, a da eleição para a presidência. O presidente Renato Simões distribuiu as chapas anunciando que a votação seria secreta. A desembargadora Margareth Rodrigues Costa pediu a palavra. Disse estranhar que a presidência sempre foi ocupada por rodízio, em votações abertas, e era a vez dela. E se declarou candidata.

Renato, o presidente, também se declarou candidato e disse que a votação aberta ou secreta, tanto fazia. Dada a palavra aos outros desembargadores (a Turma tem cinco, e um deles estava viajando), todos disseram não ver problemas na apresentação de candidaturas.

Margareth tirou o pé fora e bateu forte. Se disse estarrecida por estar assistindo a um golpe branco, que se fala em ética mas não se pratica, se faz a ética da hora e fechou, dirigindo-se a Renato:

– O que me move eu deixo claro, o que lhe move eu não sei. Isso me causa decepção, mas não me abala. Quando as pessoas se agarram a cargos, agem como crianças. A cadeira de presidente desta Turma perdeu o lustre, se transformou numa banqueta.

A eleição aconteceu, aberta, ressalte-se. E Renato ganhou de 4 a 1.

Ditadura judicial

Diretores do Sindiquímica estão esbravejando contra a liminar obtida pelas empresas do Polo de Camaçari que proíbe as manifestações de hoje contra a reforma trabalhista, com direito ao uso da força policial contra dirigentes e a prender quem circular pelas vias de acesso ao Polo.

Diz o Sindiquímica que a decisão afronta a liberdade de organização sindical.

E parece mesmo. É a ditadura da Justiça.

Efeito temeroso

Segundo a deputada Fátima Nunes (PT), que é de Cícero Dantas, na maior parte do semiárido baiano não choveu até agora, a seca continua a bater forte, com o agravante:

– O Temeroso (Temer) cortou as verbas dos carros-pipa, o que ampliou as dificuldades. Prefeituras que tinham 12 ficaram com três, quem tinha seis ficou com um, e Monte Santo, que tinha 20, tem sete.

Ou seja, para comprar a impunidade, sobrou dinheiro, para a seca, não tem.

Temeroso - Aliás, os opositores do governo federal já carimbaram Temer: só se referem a ele como o Temeroso. Esta semana a deputada Fabíola Mansur:

– Até que enfim vi uma coisa boa no governo do Temeroso, o tema da redação do Enem, sobre a inclusão educacional dos surdos.

Bebendo garoa

Com 72 anos, 48 de carreira, quase 550 músicas compostas, mais de 300 gravadas, Edil Pacheco está feliz feito um menino porque Chico Buarque e Dora Vergueiro gravaram Bebendo garoa, de autoria dele com Carlinhos Vergueiro, pai de Dora:

– O momento é especial. O Chico é meu amigo pessoal, mas raramente grava músicas de terceiros. É um presente especial.

Samba na varanda - E por falar em Edil, ele realiza neste domingo a 6ª edição do Samba na Varanda, tendo como convidado especial Gerônimo.

O evento é na casa que ele tem na Rua Pituaçu, uma das transversais da Avenida Jorge Amado, na Boca do Rio.

POUCAS & BOAS

Roberto Sá Menezes, provedor da Santa Casa da Bahia, está entre as 100 personalidades mais influentes da saúde no mundo, na categoria Filantropia. O prêmio será entregue na Alemanha na próxima terça-feira.

Além de Roberto, só outros cinco brasileiros premiados: Cláudio Lottenberg, da Amil, Celina Turch, da Fiocruz Pernambuco, Djalma Rodrigues, da Fanem, Franco Pallamolla, da Abimo, e João Lima, do Hospital John Hopkins.

A Câmara Espanhola de Comércio no Brasil realiza terça, no Fera Palace Hotel (Rua Chile), encontro com empresários espanhóis na Bahia e lideranças locais. O foco: abrir oportunidades de negócios.

Estarão no encontro ACM Neto, que vai falar do Salvador 360, e o presidente do Banco Santander Brasil, Sérgio Rial, também presidente da Câmara Espanhola.

Colaborou: Marjorie Moura

