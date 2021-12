Fundar partido é algo para profissionais

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, foi confirmado como coordenador do processo de refundação do Partido Liberal na Bahia. A informação foi dada pelo ex-deputado estadual Cleovan Siqueira. Siqueira é amigo do ministro das Cidades e fundador do PSD, Gilberto Kassab.

- Só conversei até agora com Nilo pelo telefone, mas teremos uma reunião em breve, em Brasília ou Salvador.

Nilo negociará com outros políticos baianos a formação da comissão provisória do partido na Bahia. São sete nomes.

O partido tem potencial para surgir com vereadores, deputados, prefeitos, governadores e senadores. Ou seja, renasce com musculatura para incomodar as siglas tradicionais, assim como o PSD fez.

Expertise - A expertise adquirida na fundação do PSD e emprestada por Kassab ao político de Goiás torna os processos muito mais simples. Eles já coletaram 400 mil assinaturas das 500 mil necessárias e acreditam que até o final de fevereiro darão entrada no pedido de registro no TSE.

Marina Silva - Quem fica se remoendo é Marina Silva, que enfrenta dificuldades enormes para registrar a Rede Sustentabilidade. Ela ainda não conseguiu.

Vozes dissonantes

Sobre a elaboração dos novos PDDU e Louos, uma equipe de profissionais do grupo Participa Salvador afirma que a prefeitura realizou apenas uma audiência pública até o momento. O porta-voz do grupo diz que a principal razão do atraso no processo foi provocada pelo adiamento de agosto para dezembro da contratação da empresa de consultoria responsável pela elaboração da estratégia dos projetos.

Razões - A consultoria está sendo feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contratada por R$ 6.806.372, com dispensa de licitação. O grupo acompanha todo o processo e garante que "a nossa preocupação não está concentrada no atraso ou não das atividades, mas que elas sejam realizadas com a devida participação popular".

Cavalo de batalha

A queda de braço entre prefeitura de Salvador e governo do estado partiu para outro front: o Carnaval. Os governistas querem aparecer como organizadores do evento junto com a administração municipal. Acreditam, não sem razão, que os mais de R$ 35 milhões investidos em segurança, saúde e outras ações lhes dão esse direito. O prefeito ACM Neto não se opõe, mas só aceita conversar depois que o governo pagar os R$ 2,5 milhões que deve do ano passado.

Vozes de Salvador

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, prometeu receber uma comissão do Instituto de Arquitetos que questiona pontos da obra da nova Estação da Lapa. A reunião ainda não tem data para acontecer, mas é um contraponto interessante ao que vem sendo feito sem muitas críticas. Enquanto isso, a obra não para. E já foi preparada a demolição do primeiro pavimento. Ou seja, são poucas as chances de mexer no projeto.

Sobre vínculos - Quem também levantou a voz contra as mudanças foi o vereador Hilton Coelho (Psol). Ele argumenta que os ambulantes estão sendo excluídos do processo. Mota entende que a criação de 180 lojas no shopping previsto no contrato gerará mais empregos que isso.

Só não há nenhuma determinação que garanta o emprego dos ambulantes.

Solar Boa Vista

Avesso ao jogo de empurra, o novo secretário de Educação de Salvador, Guilherme Bellintani, acha que o município deveria se responsabilizar pela restauração do Solar Boa Vista, atingido por um incêndio em 2013, já que o local abrigava a sede da secretaria. O prédio foi emprestado pelo governo do estado e é tombado pelo Iphan.

Atitude questionada

O conselheiro do TCE João Bonfim garante que não há nada que o impeça de conciliar a função no órgão de controle externo e a presidência da Albaprev, previdência complementar da Assembleia. Diz que está na presidência do conselho da previdência desde 2011, que o mandato vai até 2017 e que não recebe remuneração. Somente em 2017 é que a continuidade poderá ser questionada.

OK, mas muita gente na Assembleia está questionando essa atitude. E mais, há pelo menos duas diretorias na Albaprev ocupadas por pessoas indicadas pelo conselheiro. No mais, é secos e molhados.

POUCAS & BOAS

Nasceu ontem a neta do ministro da Defesa, Jaques Wagner, e da ex-primeira dama Fátima Mendonça. Eva Mendonça é filha de Eduardo Mendonça, filho de Fátima, e de Bonier Mendonça. Wagner não tem data para vir a Salvador.

A companhia aérea American Airliness procurou a Bahiatursa para afinarem o calendário turístico de 2015. Atualmente, são quatro voos semanais Salvador-Miami. A ocupação na alta estação é superior a 80% e na baixa, 75%. A diretora de relações internacionais da Bahiatursa, Rosana França, diz que por enquanto a empresa não mexe no quantitativo de voos, mas pode aumentar se os bons ventos continuarem.

Na reunião da cúpula da Secretaria de Segurança Pública com o governador Rui Costa, o diagnóstico do efetivo e dos investimentos prioritários nos próximos quatro anos foram apresentados ao chefe do Poder Executivo. O encontro aconteceu ontem na governadoria. Não houve detalhamento público do quadro atual, mas as promessas para o controle da violência são muitas e a solução a curto prazo não é simples.

A eleição para a presidência do TJ-BA só acontecerá em novembro, mas já circulam nos corredores da Corte os possíveis candidatos a suceder Eserval Rocha: o atual corregedor-geral do TJ, desembargador José Olegário, e as desembargadoras Maria do Socorro e Lícia de Castro.

*Com Rodrigo Aguiar

