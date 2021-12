Fragilidade de Dilma embola jogo político

O que tem a ver o PSDB de Aécio Neves e o PSOL de Luciana Genro? Ideologicamente são diametralmente opostos: o primeiro, arauto maior do neoliberalismo; e o segundo, a extrema esquerda institucionalizada. Mas no placar das três votações do pacote de ajuste fiscal feitas até agora os dois são rigorosamente iguais: ambos votaram 100% contra o governo. São motivações distintas, vá lá, mas, convenhamos, ambos coerentes. São opositores desde sempre.

O PDT é outro partido que votou 100% contra em todas. Diz que está sendo coerente com os seus princípios. Uma coerência meio caolha, convenhamos. É contra o ajuste do governo, mas não larga o osso, está no governo, com ministério (Trabalho) e tudo. É o tal do bônus sem ônus. E anteontem, na questão do fator previdenciário, o PCdoB entrou no time: 100% contra o governo.

Nesse jogo, surpreende os baianos do DEM. Na primeira votação, todos com o governo. Nas duas últimas, José Carlos Aleluia e Cláudio Cajado ficaram a favor, Paulo Azi e Elmar Nascimento tomaram doril. Sumiram. Não aguentaram as redes sociais.

Em síntese, virou uma lambança o jogo partidário na Câmara. Governo é oposição, oposição é governo. Dá para entender? Dá. O jogo político brasileiro é fedorento mesmo.

Trégua a Elmo — O PP, que pediu a cabeça de Elmo Vaz na Codevasf, não cumpriu o prometido, votar com o governo. A bancada ficou meio lá meio cá.

Por conta disso, Elmo sobrevive. Ainda.

Água na ribanceira

Na visita que Rui Costa e ACM Neto fizeram às encostas das tragédias em Salvador, um fato causou espanto: os canos das casas que rolaram as ribanceiras jorravam água (tratada, da Embasa) a rodo.

Até ontem a água continuava a jorrar.

Calote na Consultec

Servidores que trabalharam no concurso para o TCU organizado pela Consultec no fim de abril se queixam de que levaram o calote. Até hoje não receberam o pagamento.

O que mais intriga eles é que de lá para cá a Consultec já realizou mais três concursos. E quem trabalhou recebeu.

"Em uma sala de aula, quando o professor não pune o aluno mal comportado, ele perdeo controle da sala. É inadmissível o comportamento doPDT e do PCdoB que acabaram de derrotar o governo"

Sílvio Costa (PSC-PE), vice-líder do governo na Câmara, criticando os partidos aliados que votaram contra o governo na questão do fator previdenciário.

Agenda em Cajazeiras

E por falar em ACM Neto, finalmente na próxima quinta ele vai instalar a prefeitura em Cajazeiras (agenda foi adiada por causa das chuvas). Ele diz que os investimentos lá chegam a R$ 109 milhões, o que inclui o mercado em construção e escolas reformadas.

- Uma das principais obras da prefeitura na área da mobilidade lá é a ligação Cajazeiras XI e a BR-324, no montante aproximado de R$ 40 milhões.

Disputa na Faeb

Com as duas chapas já inscritas, a do presidente João Martins e a do opositor Wilson Cardoso (também prefeito de Andaraí), a eleição da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb) começa a ganhar contornos de disputa eleitoral (pela primeira vez).

Wilson queixa-se de que a direção está sonegando informações.

- Eu peço a relação dos sindicatos aptos a votar, me mandam olhar no site. E no site as informações não são confiáveis.

Caso arquivado

Em janeiro o jornalista Paulo Oliveira foi ao cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis para dar baixa na hipoteca da Caixa de um imóvel que ele comprou na Barra. A entrega do documento foi marcada para junho.

Inconformado, recorreu ao site do TJ para dar queixa, na Ouvidoria. Ontem, quatro meses e meio depois, recebeu a resposta (que parece piada): o caso foi arquivado.

Novos baianos

A delação premiada que Ricardo Pessoa, da UTC e Constran, assinou com a Justiça muito animou alguns oposicionistas baianos.

Eles vislumbram a chance de que entre os delatados surjam novos baianos na Lava Jato. Até agora, de peso pesado, só o ex-ministro Edison Lobão, do PMDB.

Incidente diplomático

Consuelo Pondé de Sena, a historiadora e diretora do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia que ontem nos deixou, contava que na festa dos 500 anos do Brasil, em 2000, cogitou-se a ideia de mandar para Lisboa o caboclo que desfila no 2 de Julho. Na hora de decidir a questão, ela interveio:

- Olha, o dragão em que o caboclo está enfiando a lança é Portugal. Como é que vamos explicar essa história lá?

O impasse estava criado: e o que iríamos dizer aos portugueses?

Incorporação lusitana — Jorge Calmon, diretor de redação de A TARDE e amigo de Consuelo, deu a sugestão salvadora:

- Vamos dizer que o caboclo não dá para ir porque o carro é grande e não temos como desmontar. Irá a cabocla, que simboliza a índia Catarina Paraguaçu, mulher de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e também a integração dos índios com os portugueses.

Colou. Dizem até (no folclore) que quando a cabocla chegou a Lisboa foi um auê. Teve até português 'incorporando'.

E agora? —Consuelo tratava o caboclo e a cabocla como relíquias baianas. Deu a vida pelo Instituto Histórico. Vai fazer falta.

A grande interrogação entre historiadores ontem era: e agora, como fica o IGHB?

POUCAS & BOAS

Jorge Hereda, ex-presidente da Caixa Econômica e ex-secretário em São Paulo, será o substituto de James Correia na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. O governador Rui Costa usou a conta pessoal no Twitter ontem para fazer o anúncio. Assume dia 22.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e a consultora Nemus, responsável pela atualização do Plano de Bacia do Velho Chico, realizam segunda na Associação Comercial de Jacobina uma oficina sobre indústria e mineração. O foco é fazer projeções e metas para a bacia hidrográfica do São Francisco pelos próximos 20 anos.

A Bahia ganhou mais duas rádios educativas, uma em Bom Jesus da Lapa, com o IF Baiano, e outra em Jequié, com a Uesb.

Colaborou: Cleidiana Ramos

