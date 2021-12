Fórum vai padronizar ações de órgãos

Passado o período de plena fantasia permitido pelo ambiente de Carnaval, é hora de pôr em prática as ações propostas por secretarias e órgãos públicos estaduais, como o Fórum Permanente de Corregedores do Poder Executivo.

Para migrar da condição de portaria, na dimensão eletrônica do Diário Oficial do Estado, o colegiado terá de promover a primeira reunião entre seus integrantes, tão logo seja possível.

O fórum vai padronizar os procedimentos de correção necessários para viabilizar uma atuação conjunta, com destaque para busca de soluções inovadoras. Segundo justificativa publicada no Diário, a instância objetiva aprimorar a atuação do sistema de correição estadual e estimular a capacitação de suas equipes, além de viabilizar uma maior fiscalização de seus integrantes.

O projeto é resultado dos debates realizados em novembro passado, durante o III Encontro de Corregedores do Estado da Bahia, com a participação de representantes dos órgãos públicos estaduais baianos.

A ideia do fórum tem como modelo o Programa de Fortalecimento das Corregedorias (Procor), da Corregedoria Geral da União (CGU), que pretende integrar as corregedorias de todo o país como forma de aperfeiçoamento da atividade correcional.

O fórum baiano conta, em sua composição, com as secretarias da Administração (Saeb), da Segurança Pública (SSP), da Fazenda (Sefaz), da Saúde (Sesab), da Educação (SEC) e da Administração Penitenciária (Seap).

Também têm assento no fórum representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE), Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, Detran, Fundação da Criança e do Adolescente e comandos gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

“Criar tensão institucional não ajuda o País a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz”

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, reagindo à manifestação de apoio de Bolsonaro aos protestos convocados para 15 de março em prol do governo e contra o Congresso Nacional e o STF

Decisão sobre o vice

Começa a se afunilar no Republicanos a escolha do nome que será apresentado ao pré-candidato à prefeitura de Salvador, Bruno Reis (DEM), para ocupar o cargo de vice-prefeito na chapa. Na legenda, o nome favorito é o de “Luizinho”, como é carinhosamente chamado o vereador.

Um dos líderes da legenda na cidade, o deputado estadual Jurailton Santos, avalia que Luiz Carlos reúne todas as condições para o cargo. Apesar do apoio declarado ao nome do vereador, o deputado afirma que o martelo ainda não foi batido.

– Estamos avaliando todo o cenário. É o nome que se defende, mas sabemos que tudo pode mudar. Hoje é o Luizinho, mas de repente, amanhã, em uma conversa, em uma pesquisa... – explica o deputado.

Sem precipitação

Enquanto tentam construir apoios em torno de suas pré-candidaturas à prefeitura de Salvador, tanto a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) quanto a deputada federal Lídice da Mata (PSB) evitam falar na possibilidade de concorrer sem o apoio de partidos aliados.

– Chapa puro-sangue não é o ideal de nenhuma legenda – defende a deputada socialista.

– Não vamos fazer nenhuma precipitação de avaliar uma candidatura sozinha, porque a candidatura tem um grande potencial. Tenho certeza que outros partidos vão enxergar isso e compor conosco – complementa Olívia.

POUCAS & BOAS

A campanha ‘Sou de Algodão’, encabeçada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), ganhou mais um reforço, desta vez em Barreiras, com a adesão do Banco do Brasil e do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi). As duas instituições financeiras literalmente vestiram a camisa da campanha, criada para incentivar o consumo da fibra natural do algodão no mercado consumidor. Na Bahia a campanha é capitaneada pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

Em Itabuna acontece hoje a abertura do Seminário Propedêutico São José, com a celebração de uma missa às 19h. O evento, voltado para a comunidade católica da região sul do estado, será presidido pelo bispo diocesano dom Carlos Alberto.

