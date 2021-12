Forrozeiros brigam por um lugar à chuva

Quando alguém quer garantir um espaço, não dizem que está lutando por um lugar ao sol? Pois os nossos forrozeiros, baianos e outros nordestinos, estão brigando para garantir um lugar à chuva.

Explicando: eles estarão hoje em Brasília para se encontrar com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, a quem vão reivindicar a inclusão do São João do Nordeste no calendário oficial do turismo como maior produto turístico do inverno.

Fala o forrozeiro Zelito Miranda:

— O forró está na alma do nordestino e no coração do brasileiro. Só precisa que o governo reconheça e dê uma mão.

No time em Brasília estão Adelmario Coelho, Carlos Pitta, Zelito Miranda, Alcymar Monteiro, Flavio José, Zelito Miranda, Falamansa, e Léo Macedo, da banda Estakazero.

Em síntese, só não conseguem um lugar à chuva se o governo não quiser.

Outros ministros — Além do Ministério do Turismo, o time do forró vai também aos ministros Jaques Wagner (Casa Civil), Miguel Rosseto (Trabalho) e Juca Ferreira (Cultura). Eles estão apoiados por baianos como Lídice da Mata, Jorge Solla, Davidson Magalhães e Marcelo Nilo.

Guerra total

Defensor dos animais, o deputado Marcell Moraes (PV) diz que, além da zika, com a sua famigerada microcefalia, tem um motivo a mais para entrar na guerra contra o Aedes aegypt. O mosquito transmite também a dirofilariose canina, uma doença que pode até matar o animal.

— Por nós e pelos bichos, temos todos os motivos para entrar na guerra ao mosquito.

Ultimato

Dono de uma barraquinha de vender coco há mais de 25 anos na praia de Jardim de Alá, Sérgio Gaúcho, figura bastante popular entre os habituais frequentadores do pedaço para as caminhadas matinais (lá guardam chaves, documentos e afins), recebeu ontem um ultimato da Secretaria da Ordem Pública: tem 24 horas para deixar o local.

Os amigos dele estão apelando para ACM Neto. Acham a forma uma afronta.

Prosperidade

O deputado Sargento Isidório (Pros) recebeu ontem na Fundação Dr. Jesus 50 pré-candidatos a vereador em Salvador. Classificou o evento de 'Pra lá de prossssspero'.

Será que na urna vai prosperar tanto?

"Ele sempre se mostrou extremamente agressivo e dado a retaliações a todos aqueles que se colocam em seu caminho a contrariar seus interesses"

Rodrigo Janot, procurador da República, no parecer junto ao STF em que defende a abertura de ação contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha.

Amab reage

O novo presidente da Amab, o juiz Freddy Pitta Lima, não gostou do teor da nota publicada domingo sob o título Liminares da Saúde sugam R$ 80 milhões.

Nela, Rui Costa diz que vai lutar para acelerar a implantação da Câmara da Saúde na tentativa de evitar que a concessão de liminares para medicamentos, alguns de marca, continue a impactar os cofres do Estado.

Dissonância — A Amab diz que os magistrados fundamentam-se na legislação vigente e que 'tais insinuações manifestadas publicamente sobre essas decisões, na tentativa de macular a honra e o trabalho do juiz, revelam uma dissonância com o primado do Estado Democrático de Direito, desrespeito às instituições e aos seus membros'.

Esperando Maurício

Professores e estudantes da Ufba vão se reunir amanhã (18h) na Reitoria para prestar uma homenagem ao professor Marcus Vinicius Oliveira, o Marcus Matraga, assassinado quinta de carnaval em Pirajuia (Jaguaripe). Segundo o reitor João Carlos Salles, será um ato em memória dele e também de cobrança pela apuração do caso:

— Marcus foi meu colega. Já falei com o secretário Maurício Barbosa (Segurança) e ele disse que assim que tiver novidades nos dirá.

No STF — O também reitor Naomar Almeida, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), foi orientador de Marcus no mestrado. Também cobra apuração:

— Eu fiquei chocado com o assassinato. Nos tornamos muito amigos.

SOS Marisol

Não bastasse o pedido de SOS por melhorias no bairro, feito pelos moradores do loteamento Marisol, na praia de Ipitanga, agora eles e pessoas que trabalham na região sofrem sem ônibus nos finais de semana.

Motivo: a bagunça no trânsito. Lá, guardadores orientam motoristas a estacionar em ambos os lados das vias, estreitando a rua, o que torna impossível a passagem dos ônibus.

O Marisol é aquele loteamento que pertencia a Lauro de Freitas e passou para Salvador, à qual os moradores agora pagamIPTU, mas parece não ser de ninguém.

POUCAS & BOAS

Alunos da Faculdade Estácio, no campus do Costa Azul, estão injuriados. A instituição passou a cobrar estacionamento deles, a R$ 4 por dia. Dizem que quem estuda de segunda a sexta acrescenta nas despesas mais R$ 80 por mês.

Jequié se chocou com o assassinato segunda-feita de Mirandir Santos Soares, 31 anos, o Mirandinha, que se dizia pastor evangélico da igreja Assembleia de Deus Missão Maior. Mais chocada ainda ficou com a revelação da polícia: era um traficante se passando por pastor.

Paulo Gaudenzi, ex-secretário de Turismo da Bahia, foi reeleito ontem para a presidência da Salvador Destination, associação criada em 2014 por empresários do turismo para atrair eventos e congressos para a capital baiana.

O número de faltas do senador Walter Pinheiro (PT) não foi de 14, como ontem dissemos, e sim nove, corrige o próprio, seis em viagens de missão ao exterior e três por atividades parlamentares. Portanto, todas justificadas.

O deputado Zé Raimundo (PT) emplacou projeto de lei que dá direito ao segurado de escolher a oficina mecânica que quiser para consertar veículos. Antes, o credenciamento era prévio.

