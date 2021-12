Ford e metalúrgicos se reúnem após folia

Ficou para a quinta-feira, dia 7 de março, após o Carnaval, a próxima reunião entre os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia e os dirigentes da montadora Ford e outras 25 empresas do complexo industrial sediado em Camaçari. O clima está tenso desde o início do mês, quando a Ford anunciou sua intenção de demitir 700 dos atuais cerca de sete mil metalúrgicos na montadora, que tem 18 anos de instalada na Bahia. A possível demissão tem impacto no afastamento de parte dos 1,5 mil empregados da administração da Ford na Bahia. No total, considerando uma média de quatro pessoas dependentes do salário de um demitido, serão 80 mil pessoas atingidas pelo corte.

O presidente do sindicato, Júlio Bonfim, vai marcar assembleia para debater a possibilidade de decretar estado de greve caso a montadora não recue da intenção de demitir e reduzir ganhos dos trabalhadores, como vem anunciando.

– Queremos manter nossa média salarial em R$ 3.200 enquanto o máximo de participação de lucros e resultados poderia chegar a R$ 19.640 – disse.

A montadora quer o congelamento do percentual de 7% de reposição, além de outros cortes em gratificações, como tíquete-alimentação. Nos cálculos da empresa, o máximo de participação de lucros e resultados ficaria em R$ 11.100.

Cenário – A diretoria da Ford autorizou seus representantes a visitar os grupos de trabalho dentro das instalações da montadora em Camaçari, para expor a situação da empresa, que já vem fechando postos de trabalho, seguindo uma tendência que considera irreversível. A saída pela redução do quadro está relacionada à oscilação na produção de veículos Ecosport e Ford Ka na linha de montagem de Camaçari.

“Estou envergonhado por ter escolhido participar dos atos ilícitos de Trump em vez de ouvir minha própria consciência”

Foco no esporte

Ampliar a infraestrutura esportiva nas escolas e nos centros sociais urbanos é um dos focos principais definidos pelo novo diretor-geral da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado), autarquia responsável pela política pública de esporte da Bahia, incluindo obras de infraestrutura, programas sociais e de iniciação esportiva, de alto rendimento, e o Faz Atleta.

Ex-secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Vicente diz que vai seguir a orientação do governador Rui Costa, que pretende, neste segundo mandato, realizar ações conjuntas com as secretarias de Educação e de Justiça.

– Vamos ampliar as ações de esporte e lazer, realizar jogos universitários e estudantis numa dimensão nunca vista na Bahia – anuncia.

Frente da Economia Criativa

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) vai integrar a Frente Parlamentar Mista da Economia Criativa como Desenvolvimento Estratégico. O colegiado tem por objetivo atuar pelo incremento e apoio ao segmento, com foco no desenvolvimento estratégico do País. É considerada economia criativa o conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural e na criatividade, que podem gerar valor econômico. A frente terá uma agenda de debates e encontros sobre temas relacionados a desenvolvimento estratégico e inovação, além de acompanhar matérias legislativas voltadas ao tema e que possam, ao ser aprovadas, contribuir para o desenvolvimento das cidades brasileiras.

– É essencial que os pilares da economia criativa estejam inseridos numa plataforma de desenvolvimento estratégico – diz Lídice.

