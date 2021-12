'Fora Temer' com Dilma vai ser na Assembleia Legislativa

Dilma vai nesta quinta-feira, 16, à Assembleia (às 11h) receber o título de Cidadã Baiana, dado pelo deputado Rosemberg Pinto (PT), mas a manifestação 'Fora Temer', que estava programada para o Terreiro de Jesus, mudou de lugar. Vai ser na área externa da Assembleia mesmo. Os organizadores acham 'mais cômodo'.

Marcelo Nilo (PSL), o presidente da Casa, diz estar impressionado com os resultados das pesquisas com Dilma.

- Ela virou o jogo, 80% do povo que era a favor do impeachment agora está com ela. O povo não gosta de injustiça.

Credenciamento — Como Dilma é presidente afastada, não vai haver aquele clássico credenciamento do cerimonial da presidência, mas quem for trabalhar lá deve portar o crachá do comitê de imprensa.

Neto lidera

A TV Itapoan/Record divulga hoje a primeira pesquisa de 2016 em Salvador, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 8 e 12 deste mês e registrada no TSE sob o número 03522/2016.

ACM Neto (DEM) tem 68% das intenções de voto, contra 6,8% de Alice Portugal (PCdoB) e 4,7% de Sargento Isidório (PDT).

Repórter agredido

Na confusão da troca de sopapos entre vereadores de Salvador, ontem, o repórter Alexandre Galvão, do site Bocão News, levou a pior. Recebeu um murro de Mozart Estrela, assessor do vereador Gilmar Santiago, quando gravava uma entrevista.

Ao repudiar o ato, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Marjorie Moura, disse achar um absurdo que os vereadores não consigam manter o decoro entre eles e ainda permitem agressões absurdas contra a imprensa.

"Apesar de estarmos em campos opostos, conheço Jutahy há mais de 42 anos e sei que ele jamais cometeria um ato que não estivesse dentro da lei. Boto a minha mão no fogo"

Marcelo Nilo, presidente da Assembleia da Bahia e aliado de Rui Costa, defendendo o deputado Jutahy Júnior (PSDB), citado como envolvido com Leo Pinheiro, da OAS.

"Os homens não resolveram, me chamaram, eu resolvo"

Tia Eron, ao reaparecer ontem no Conselho de Ética, antes de votar a favor da cassação de Eduardo Cunha.

Dever de casa

Duas informações o secretário Manoel Vitório (Fazenda) deu ontem na audiência pública na Assembleia, onde foi prestar contas do quadrimestre: apenas dez estados pagam salários ainda no mês trabalhado e a Bahia é um deles. Outros nove, incluindo São Paulo e Pernambuco, pagam até o dia 10 do mês seguinte. E seis parcelam, entre eles Rio de Janeiro e Rio Grande o Sul. Dois não informaram.

Embora na Bahia tudo indique que nada vai mudar, ressaltou que cautela é sempre bom.

Perdas — Disse também que a Bahia, com a queda continuada nas transferências da União, atua em duas frentes para manter os salários e outros compromissos em dia: reforça a arrecadação e controla os gastos.

Economizou R$ 256 milhões reduzindo o custeio e cortou R$ 200 milhões eliminando 1,7 mil cargos na reforma de Rui Costa.

Alívio acadêmico

Presidente do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (Forprof), em Cruz das Almas, e diretor do Instituto Anísio Teixeira, Severiano Alves, soltou foguetes. O presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do MEC, Abílio Baeta Neves, ligou ontem para comunicar a ele que a portaria nº 46, de 2016, foi revogada.

A tal portaria reduzia drasticamente a concessão de bolsas para docentes e alunos, atingindo em cheio 50 mil pessoas na Bahia, e ele vinha fazendo coro com a comunidade acadêmica, toda insatisfeita.

POUCAS & BOAS

* Luiza Maia, deputada do PT baiano, aplaudiu o voto de Tia Eron: 'Era o que esperávamos, pela trajetória dela'.

* A Fundação José Silveira presta contas amanhã pela manhã dos recursos da campanha Dia do Bem 2015, com a apresentação da reforma do setor de terapia ocupacional do Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR). Os artistas que colaboraram com a campanha irão lá.

* O baiano Augusto Aras, subprocurador da República e especialista em direito eleitoral, lança amanhã (18h), na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o livro Fidelidade Partidária. Também fará a palestra A crise de autenticidade do sistema representativo brasileiro.

* O arquiteto Sérgio Ferro também lança um livro amanhã (17h30), na Faculdade de Arquitetura da Ufba: Michelangelo: arquiteto e escultor da capela dos Médici. O autor fará debates com Rodrigo Baeta e César Romero sobre as facetas do artista renascentista.

adblock ativo