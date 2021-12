Fiscalização rende quatro autuações

O que podia ser considerado apenas como uma intuição ou até uma desconfiança exagerada do consumidor teve comprovação em pelo menos 11 reprovações por irregularidades encontradas em postos de combustíveis de Salvador. A ação, embora tímida em relação à quantidade de estabelecimentos existentes, serve de alento para quem utiliza os serviços de abastecimento na cidade. Fiscais do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) percorreram 10 postos e checaram também cooperativas de abastecimento. De acordo com dados distribuídos pelo Ibametro, as 11 reprovações resultaram em quatro autos de infração.

O diretor do órgão, Randerson Leal, confirmou a ocorrência de fraudes:

– Dois postos tiveram bicos de bombas interditados por estarem lesando o consumidor, com abastecimento a menor. Além dos postos, duas cooperativas foram autuadas.

O objetivo da operação por amostragem foi ajudar a inibir possíveis irregularidades na comercialização de combustíveis e nas instalações de postos, incluindo produtos comercializados em suas lojas de conveniência. Outras irregularidades estavam relacionadas ao quesito segurança das bombas de combustíveis: algumas apresentavam vazamentos e falta de manutenção, pondo em risco a saúde e a segurança de profissionais e clientes.

Denúncias – Agora é cobrar para que a fiscalização alcance mais estabelecimentos, e com mais frequência, como deveria. Caso suspeite de irregularidades, o consumidor pode denunciar à ouvidoria do Ibametro pelo telefone 0800-0711888. De acordo com a questão encontrada, o posto pode ser notificado, autuado ou interditado.

“Uma pessoa leal sempre será leal. Já o desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar na sua cabeça”

Acesso a documentos

Os seis senadores da bancada do PT, incluindo o baiano Jaques Wagner, e mais a senadora Leila Barros (PSB-DF) apresentaram propostas contrárias ao Decreto 9.690, editado recentemente pelo governo federal e que amplia o número de funcionários com o poder de classificar documentos como “ultrassecretos” ou “secretos”. Para o grupo, a medida altera a Lei de Acesso à Informação (LAI – lei 12.527), reduzindo a transparência na administração pública. Pela LAI, quando um documento é classificado como “ultrassecreto” fica inacessível à opinião pública por 25 anos. Ao ser classificado como “secreto”, o prazo é de 15 anos. A proposta de revogação do decreto cita a posição oficial da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) contra a nova diretriz governamental.

