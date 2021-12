Fiol, a má notícia da vez para os baianos

O ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes) conseguiu uma proeza ontem ao reunir-se com empresários baianos na Fieb: forjar uma plateia inteira contra, o que inclui representantes do governo. O caso:

- A Fiol não vai parar, mas houve uma readequação do orçamento e os investimentos vão ser reduzidos sensivelmente.

Incendiou o ambiente. O empresariado baiano, que já anda injuriado com a paralisação das obras do Enseada do Paraguaçu, não esperava a má notícia. O consenso: a Bahia só tem recebido paulada.

No caso da Fiol, cujas obras estão andando, mesmo a passo de cágado, a expectativa é a de que o governo tome providências para desencalhar o Porto Sul, em mãos da Bamin, que anda enroscada em brigas entre sócios.

Mas, apesar dos pesares, ainda havia esperança. Agora, a incerteza é oficial.

Culpa dos antecessores - O ministro Antônio Carlos Rodrigues sentiu a reação negativa dos baianos e transferiu a culpa:

- Vocês deveriam culpar os seus antecessores, porque a Fiol deveria estar bem mais adiantada do que está.

César e Sérgio - Entre os antecessores de Antônio Rodrigues estão dois baianos, César Borges e Sérgio Passos.

Na real, César botou a Fiol para andar. Depois que ele saiu, degringolou.

Obrinha - Curioso é que o ministro Rodrigues desembarcou em Salvador com uma agenda de obras, a exemplo da recuperação do trecho da BR-116 entre Tucano e a divisa com Sergipe.

Uma obrinha, comparada com a Fiol.

Perdendo a paciência

Rui Costa bateu o martelo sobre o Porto Sul. A licitação para a construção será lançada com ou sem a Bamin. O secretário Bruno Dauster (Casa Civil) diz que a mineradora tem a preferência, mas as obras precisam começar, e o governo estuda como fazer o investimento em caso de negativa.

- Não podemos ter uma ferrovia (Fiol) que liga o nada a lugar nenhum.

Ou seja, a Fiol, mesmo se arrastando, pode ficar pronta antes do porto.

'Ninguém pode aspirar derrubar um presidente. Há circunstâncias que não têm jeito, apesar do custo institucional, como foi o caso do ex-presidente Fernando Collor. Não posso pensar no que é melhor para o meu partido. Tenho que pensar no que é melhor para o Brasil'

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, nesta sexta, 10, falando na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Uma vez cacique...

Raimundo Sobreira, ex-deputado, hoje atento observador da cena política, vaticinou: ACM Neto não vai para partido algum, por uma razão elementar:

- Ele quer um partido grande, mas não tem vocação para ser índio. Quer ser é cacique. É como o avô dele dizia: 'Reunião do PFL sem mim é como se não existisse'.

Neto já cogitou ir para o PMDB, sondou o PDT, apostou na fusão do DEM com o PTB e de fato tende mais a ficar onde está.





Previsões de Carlinhos

Carlinhos de Apucarana, vidente famoso no Brasil que evoca para si, como um dos grandes feitos, a previsão da morte de Eduardo Campos e a consequente ascensão de Marina Silva, está em Salvador, no Hotel Verde Mar, onde fica até amanhã. Veja o elenco de previsões feitas por ele ontem:

1 - Dilma cai antes do fim do ano. Ela e Lula vão pedir asilo em Cuba.

2 - Dois baianos famosos no mundo artístico, primeiro um homem, depois uma mulher, vão partir entre o fim deste ano e o início do próximo.

3 - O Vitória sobe e o Bahia não.

Alimentos - Carlinhos nada cobra, apenas alimentos, que ele doa para instituições de caridade, como aqui também. Diz que é sustentado por três grandes redes de supermercados das quais arranca 70 toneladas de alimentos por mês para carentes.

- Meu foco são as instituições de caridade. Elas são a razão do meu trabalho.

Ainda a Faeb

Após muitas idas e vindas, briga na Justiça e afins, João Martins, presidente da Faeb e candidato à reeleição, diz estar confiante de que a eleição na entidade vai acontecer dia 20, como está marcada.

Wilson Cardoso, o adversário, entrou de novo na Justiça dizendo que Martins abusa do poder político, mas ele acha que não cola.

POUCAS & BOAS

Benito Gama (PTB) brigou e conseguiu emplacar na reforma política a simplificação das contas eleitorais de prefeitos e vereadores em cidades com menos de 50 mil eleitores. Ele diz que é o 'Simples' dos políticos ante a Justiça.

O deputado David Rios (PROS) pediu a Rui Costa, via indicação, que acabe com duas práticas que considera abusivas no ferryboat: a cobrança de 30% para quem compra hora marcada e a perda da passagem para quem perde o horário.

É justo. Nos tempos da Comab, o então secretário da Infraestrutura, Eraldo Tinôco, dizia que a compra da hora marcada deveria ser mais barata, porque permite ao sistema organizar melhor o seu fluxo de usuários. O conceito hoje é oposto: quem se antecipa é punido.

A jornalista Catarina Guedes lança na próxima sexta (19h), na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o livro Isadora, sua camisola La Perla e a BR, obra que integra a série de três romances Isadora e a BR. A noite será animada por Nalini Vasconcelos e Guilherme Carvalho, que formam o duo Minimalistas.

Em greve, servidores do IML de Petrolina dizem protestar contra as más condições de trabalho. E afirmam que pedaços de corpos humanos são jogados no rio São Francisco. Essa é dose, não?

POLÍTICA COM VATAPÁ

O melhor

Luiz Leal, o ex-deputado que anteontem partiu deixando muitas saudades e um legado de dignidade no exercício da vida pessoal e pública, também médico, vereador em Salvador (1963-1966), foi à casa no major Cosme de Farias, colega de Câmara, que estava adoentado e queria uma consulta com ele.

Leal tirou o estetoscópio, auscultou o paciente, passou a receita, Cosme pediu para encostar o ouvido, cochichou:

- Dr. Luiz, e a branquinha, posso?

Também no ouvido, respondeu:

- Pode.

O major Cosme soltou o brado para mostrar gratidão e reconhecimento:

- Você é o melhor médico do mundo!

adblock ativo