Fim de programa da Capes indica reforma

Tranquilos, mas atentos. Assim estão os integrantes das equipes de trabalho ligadas à Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Universidade Federal da Bahia, depois da extinção oficial do Programa Demandas Espontâneas, da agência Capes. A expectativa, segundo o físico e pesquisador de história da ciência Olival Freire Júnior, é por uma reformulação no formato em um novo programa. Pode ocorrer também, acrescenta, a absorção das demandas por algum meio já em funcionamento, sem que o necessário objetivo de fortalecer o intercâmbio de pesquisadores sofra alguma regressão.

Falando numa linguagem próxima da física, Olival disse manter-se “neutro, em grau de atividade” em relação às mudanças significativas que a Capes, ligada ao Ministério da Educação, vem passando, nesses primeiros meses de novo governo. A Capes, cuja sigla quer dizer Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, publicou uma portaria no dia 20 acabando com o Programa Demandas Espontâneas (PDES), criado em 2016 e que permitia a apresentação, por estudantes e pesquisadores, de pedidos de financiamento de projetos em outros países, como bolsas individuais incluindo doutorado-sanduíche e pós-doutorado no exterior. Pelo programa, era possível pedir auxílio para participação em eventos. A ideia era apoiar iniciativas que não são provocadas previamente pelo governo via editais ou chamadas públicas.

– Também há os projetos que são induzidos e necessários, como a participação dos cientistas brasileiros na base da Antártida, e os estudos de estratégia nacional de defesa – explica o pró-reitor Olival Freire.

A portaria não explica o motivo do cancelamento, mas traz a informação de que houve “necessidade de revogação do instrumento legal e dos procedimentos de análise”.

“Ele está um pouco abalado com questões que vêm acontecendo na vida dele”

“Abalados estão os brasileiros, que esperam que o governo comece a funcionar”

Pontes e viadutos reformados

A prefeitura de Salvador dá início hoje às obras de restauração da 3ª ponte, situada na orla de Jaguaribe, como parte de um amplo programa de reforma de pontes e viadutos em vários bairros da cidade. A obra da 3ª ponte deve durar seis meses e está orçada em R$ 1 milhão. No total, a prefeitura pretende recuperar 51 equipamentos, entre pontes e viadutos, em várias etapas definidas a partir de diagnóstico acerca da situação atual dos equipamentos. Serão efetuados serviços com foco na recuperação das ferragens e do concreto, elementos estruturais. A solenidade para a largada das obras em Jaguaribe acontece às 9h30, com a presença do prefeito ACM Neto e do vice Bruno Reis, que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas.

Energia falha

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) notificou ontem a Concessionária do Aeroporto de Salvador S.A. e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) devido aos problemas envolvendo o fornecimento de energia elétrica ocorridos no aeroporto internacional de Salvador na última terça-feira. Em janeiro de 2018, os dois fornecedores já haviam sido notificados e a concessionária foi autuada pela injustificada falha na prestação dos serviços e por ter ocasionado transtornos aos consumidores que utilizavam o terminal. A nova situação seria um indicativo, segundo o Procon, de que melhorias não foram feitas desde então. Os notificados terão 10 dias para apresentar os documentos que justificam a descontinuidade do serviço.

