Fim de outono, um alívio para ACM Neto

O outono, a estação do ano das chuvas pesadas em Salvador, chega ao fim depois de amanhã. E o de 2015 não deixa saudades: 20 mortos, mais de dois mil desabrigados e, de quebra, uma cidade esburacada.

Pergunta-se se na campanha eleitoral de 2016 ACM Neto será acusado da tragédia. No vale-tudo do jogo político, provavelmente sim. Para quem tem a obrigação de informar corretamente, responsabilizar Neto só tem duas explicações: ignorância histórico-sociológica ou picuinha política.

A história de Salvador é pontuada de tragédias em encostas, a maior delas em 1971, quando o prefeito de Salvador era Clériston Andrade e o governador, ACM: 101 mortos, mil desabrigados, 1.400 imóveis destruídos.

A mais retumbante em 1671, o primeiro com vítimas: 30 mortos, uma tragédia monumental numa pequena cidade com pouco mais de 12 mil habitantes.

De lá para cá a cidade cresceu, a ocupação também, o quadro se complicou.

Nesse cenário, Neto é muito mais azarado do que culpado. Além disso, água demais causa tragédias e enchentes, mas nunca turbulência política nem aqui nem alhures.

Ademais, água ainda vai dar muita briga política. Mas água de menos, não demais.

Forró do Rui

Rui Costa tem programação certa para o São João. Vai passar em casa (Palácio de Ondina) balançando o berço da filha Malu.

Aline, a primeira-dama, está em vias de ter criança e, segundo Rui, a expectativa é a de que até o São João o parto aconteça.

- Meu forró vai ser esse.

Rui tem um casal de filhos do primeiro casamento e uma filha do segundo. Com Malu, vai completar o quarteto.

CPI da vistoria

O deputado Adolfo Viana (PSDB) está coletando assinaturas para tentar instalar uma CPI na Assembleia para investigar a cobrança da vistoria veicular do Detran.

Ele precisa de 21 assinaturas, diz contar com 19. Está confiante de que pelo menos dois da nau dos governistas descontentes vão topar. Um é Alan Sanches (PSD).

"É previsível que o controle da água por parte de grandes empresas mundiais se converta em uma das principais fontes de conflito deste século (...). A humanidade está convocada a tomar consciência da necessidade de mudar o estilo de vida"

Papa Francisco, na encíclica sobre o meio ambiente ontem divulgada pelo Vaticano

Simplesmente esquecidos

Ao participar em Brasília de reunião da Comissão Especial do Supersimples, a instância do Congresso que discute as mudanças no Simples, Raul Menezes, presidente do Sindicato da Indústria de Cosméticos da Bahia, anotou: nenhum deputado baiano nela. A razão: os maiores adversários das mudanças no Simples, o modelo tributário das micro e pequenas empresas, são prefeitos e governadores, pelo temor de perder receitas.

Disso resulta que as audiências ocorrem no Brasil inteiro, menos na Bahia.

Lei redondinha

Zelito Miranda, forrozeiro top, faz coro com os colegas para festejar a lei aprovada terça na Assembleia que garante 60% de verbas do estado para manifestações culturais baianas, a chamada lei da zabumba:

- É bom que chamem lei da zabumba porque ficou redondinha, redondinha.

A lei abrange o Carnaval, mas na folia as atrações sempre são eminentemente baianas. O forró ganhou muito com isso.

Questão de tempo

Manolo Garrido, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), diz entender o fato de o governo ter atrasado a liberação de recursos para o São João, por tratar-se de uma administração nova, ainda se adaptando:

- Mas no próximo ano a antecipação é fundamental. Ninguém vende pacotes sem saber da programação. Vai vender o quê?

Entre amigos — O deputado Rosemberg Pinto (PT) se comprometeu ontem, em encontro com o trade turístico, a retirar o projeto de lei de autoria dele que pretendia acabar os pacotes turísticos para possibilitar a ocupação fragmentada em ocasiões de intenso fluxo nos hotéis.

A audiência pública com o trade ontem seria para debater o projeto. Com a retirada, o encontro virou conversa entre amigos.

Ranking da fan page

Pesquisa realizada pela QueroUmSite Consultoria na primeira quinzena deste mês, por encomenda do PT, para verificar as fan pages (sites oficiais) mais curtidas entre os dez partidos tidos como mais ativos na Bahia, revelou o PT na liderança, com 5.457, seguido do PSDB, com 4.172, e do PSTU, com 3.378. O DEM ficou na lanterna com apenas 6.

A fan page do PT é bem tocada pelo jornalista Marival Caldas, mas, no período pesquisado, uma ressalva: o congresso nacional do partido realizado em Salvador ajudou muito.

POUCAS & BOAS

A Comissão de Combate à Corrupção da OAB-BA ficou estarrecida com o que os jornalistas Luiz Brito, Oscar Paris e Yancei Cerqueira contaram lá sobre o futebol. Tanto que o presidente, Domingo Arjones, vai chamá-los para falar no plenário do conselho da OAB. O foco é o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, que tem vários processos contra os três. A OAB, via ABI, vai defendê-los.

Autor do livro Martha Vasconcelos, a rainha da beleza universal, o jornalista Roberto Macedo está injuriado com o programa de Jô Soares. Convidado, junto com Martha, a ir lá para falar sobre o livro, foi e, na hora H, nada. 'Jô ainda fez um monte de perguntas idiotas, como indagar se Martha é virgem'. O programa vai ao ar na semana que vem.

Para esclarecer: o autor do projeto do voto impresso foi Leonardo Picciani (PMDB-RJ), que também fez a emenda que abre a janela para deputados e vereadores mudarem de partido sem o risco de responder por infidelidade.

Aliás, ainda sobre o voto impresso, é bom também que o Congresso diga de onde vai tirar o dinheiro para pagar a fatura. A ideia já foi cogitada outras vezes, mas a Justiça Eleitoral sempre alegou custos. Estima-se em R$ 100 milhões.

O prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, está tocando a versão municipal do Minha Casa, Minha Vida. Chama-se Sonho meu, minha casa de verdade. Ele acaba de inaugurar no povoado do Monte do Recôncavo, seis casas.

